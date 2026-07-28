article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Beyaz Çoraplardaki İnatçı Lekeleri Çıkarmanın Doğal Yolu Belli Oldu

Beyaz Çoraplardaki İnatçı Lekeleri Çıkarmanın Doğal Yolu Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 17:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Beyaz çorapların tabanında oluşan gri lekeler, normal yıkamaya rağmen kumaşın üzerinde kalabiliyor. Çamaşır suyuna başvurmadan önce denenebilecek yöntemlerden biri ise çorapları limonlu suda bekletmek. Limonun içindeki sitrik asit, kumaşa yerleşen kir ve ter kalıntılarının gevşemesine yardımcı oluyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Limon suyu kumaşa yerleşen lekelerin gevşemesine yardımcı oluyor

Limon suyu kumaşa yerleşen lekelerin gevşemesine yardımcı oluyor

Beyaz çoraplarda zamanla görülen sararma ve grileşmenin arkasında kirin yanı sıra ter, vücut yağı ve yanlış yıkama alışkanlıkları bulunabiliyor. Yöntemi paylaşan Benjamin Thery, limon suyundaki asidik yapının sıradan yıkamayla çıkmayan kalıntıların çözülmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Limon suyuyla yapılan ön işlem, çoraplar makineye girmeden önce lekelerin yumuşamasını sağlıyor. Yıkamanın ardından açık havada kurutmak da beyaz kumaşların daha parlak görünmesine katkıda bulunabiliyor. Ancak su sıcaklığı ve yıkama programı seçilirken çorapların bakım etiketine dikkat edilmesi gerekiyor.

Beyaz çorapları limon suyuyla temizleme yöntemi

Beyaz çorapları limon suyuyla temizleme yöntemi

  • Beyaz çorapları renkli çamaşırlardan ayırarak geniş bir leğene yerleştirin.

  • Leğeni çorapları örtecek kadar ılık suyla doldurun ve içerisine taze sıkılmış bir limonun suyunu ekleyin.

  • Çorapları hazırladığınız karışımın içinde en az 2-3 saat bekletin. Lekeler çok belirginse bekleme süresini uzatabilirsiniz.

  • Sürenin sonunda kirli bölgelere az miktarda hassas çamaşır deterjanı sürerek kumaşı yıpratmadan hafifçe ovalayın.

  • Çorapları iyice duruladıktan sonra normal deterjanla ve bakım etiketinde önerilen programda yıkayın.

  • Yıkama tamamlandığında çorapları mümkünse açık havada kurutun. İlk uygulamada çıkmayan lekeler için işlem tekrar edilebilir.

Hassas kumaşlarda uygulamadan önce yöntemi görünmeyen küçük bir alanda denemek gerekiyor. Kaynar su kullanmak veya çorapları yüksek sıcaklıkta kurutmak ise liflerin zarar görmesine ve çorapların biçimini kaybetmesine neden olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın