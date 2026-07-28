Beyaz Çoraplardaki İnatçı Lekeleri Çıkarmanın Doğal Yolu Belli Oldu

Beyaz çoraplarda zamanla görülen sararma ve grileşmenin arkasında kirin yanı sıra ter, vücut yağı ve yanlış yıkama alışkanlıkları bulunabiliyor. Yöntemi paylaşan Benjamin Thery, limon suyundaki asidik yapının sıradan yıkamayla çıkmayan kalıntıların çözülmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Limon suyuyla yapılan ön işlem, çoraplar makineye girmeden önce lekelerin yumuşamasını sağlıyor. Yıkamanın ardından açık havada kurutmak da beyaz kumaşların daha parlak görünmesine katkıda bulunabiliyor. Ancak su sıcaklığı ve yıkama programı seçilirken çorapların bakım etiketine dikkat edilmesi gerekiyor.