"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Gelen Ortamlara Satmalık Bilgiler
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X'in Twitter olduğu zamanlardan başlayıp günümüze kadar varlığını sürdüren bir akım mevcut. 'Bana bilmediğim bir şey söyle' yazılnca kenarda köşede kalan ilginç bilgileri satmak için her zaman gerekli ortamı ve şartları bulamayan X kullanıcıları fırsattan istifade bildiği bütün gurme bilgileri paylaşıyor. Bakalım akımın son fotosuna nasıl ilginç bilgiler gelmiş.
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İlk paylaşım şöyleydi...
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İlginç bir bilgiyle başlayalım!
Çok ilginç...
Abartmayalım.
Biraz da tarih.
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Çok iyi detay.
Etimolojiyi seviyoruz.
Devam edelim.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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