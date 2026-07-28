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"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Gelen Ortamlara Satmalık Bilgiler

"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Gelen Ortamlara Satmalık Bilgiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2026 - 17:21
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X'in Twitter olduğu zamanlardan başlayıp günümüze kadar varlığını sürdüren bir akım mevcut. 'Bana bilmediğim bir şey söyle' yazılnca kenarda köşede kalan ilginç bilgileri satmak için her zaman gerekli ortamı ve şartları bulamayan X kullanıcıları fırsattan istifade bildiği bütün gurme bilgileri paylaşıyor. Bakalım akımın son fotosuna nasıl ilginç bilgiler gelmiş.

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İlk paylaşım şöyleydi...

İlk paylaşım şöyleydi...
twitter.com

İlginç bir bilgiyle başlayalım!

İlginç bir bilgiyle başlayalım!
twitter.com

Çok ilginç...

Çok ilginç...
twitter.com

Abartmayalım.

Abartmayalım.
twitter.com

Biraz da tarih.

Biraz da tarih.
twitter.com
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Çok iyi detay.

Çok iyi detay.
twitter.com

Etimolojiyi seviyoruz.

Etimolojiyi seviyoruz.
twitter.com

Devam edelim.

Devam edelim.
twitter.com

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twitter.com

👇

👇
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Kapatalım!

Kapatalım!
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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