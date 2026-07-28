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31 Yaşındaki Kedinin Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Her Gün Aynı Suyu İçiyor

31 Yaşındaki Kedinin Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Her Gün Aynı Suyu İçiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 15:39
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31 yaşındaki Millie, yaşı ve yaşam tarzıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. İnsan yaşına göre yaklaşık 146 yaşında olduğu belirtilen kedinin sahibi, Millie'nin uzun ömrünü yıllardır içtiği doğal maden suyuna, kaliteli beslenmesine ve stresten uzak yaşamına bağlıyor. Resmî olarak rekor sahibi olmasa da, Millie'nin hikâyesi dünyanın en yaşlı kedisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Millie isimli kedi, yaşıyla görenleri şaşkına çeviriyor.

İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Millie isimli kedi, yaşıyla görenleri şaşkına çeviriyor.

İnsan yaşına uyarlandığında yaklaşık 146 yaşında olduğu belirtilen Millie'nin sahibi, uzun ömrünün sırrının yalnızca genetik olmadığını düşünüyor. Ona göre bu sıra dışı yaşamın arkasında yıllardır uyguladığı özel bakım rutini var.

Greater Manchester'da yaşayan 71 yaşındaki Leslie Greenhough, kaplumbağa kabuğu desenli kedisi Millie'nin dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi olabileceğini söylüyor. Resmî olarak doğrulanmasa da 1995 yılında doğduğu belirtilen Millie, yaşıyla dikkat çekiyor.

Leslie'ye göre Millie'nin uzun ömürlü olmasının en önemli nedenlerinden biri son 10 yıldır yalnızca doğal maden suyu içmesi.

Leslie'ye göre Millie'nin uzun ömürlü olmasının en önemli nedenlerinden biri son 10 yıldır yalnızca doğal maden suyu içmesi.

Bunun yanında beslenmesinde somon, taze karides, tavuk ve ton balığı gibi gıdalar bulunuyor. Sıcak havalarda serin kalabilmesi için iki vantilatör çalıştırılıyor, günün büyük bölümünü ise evde rahat bir ortamda geçiriyor.

Millie aslında Leslie'nin 2020 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eşi Paula'nın kedisiydi. Paula, onu henüz üç aylık bir yavruyken sahiplenmişti. Leslie, eşinin vefatının ardından Millie'nin de uzun süre yemek yemediğini, zamanla toparlanabilmesi için ona sevdiği yiyecekleri verdiğini anlatıyor.

Maden suyuna geçiş ise planlı bir karar değil, tamamen tesadüf.

Maden suyuna geçiş ise planlı bir karar değil, tamamen tesadüf.

Mahallede su boruları yenilenirken evlerine düzenli olarak şişe su getirildiğini söyleyen Leslie, musluk suyunun bulanık akması üzerine hem kendisinin hem de Millie'nin bu suyu tüketmeye devam ettiğini belirtiyor.

Ancak uzmanlar, belirli bir marka maden suyunun veya şişe suyunun kedilerin ömrünü uzattığını gösteren bilimsel bir kanıt olmadığını vurguluyor.

Ancak uzmanlar, belirli bir marka maden suyunun veya şişe suyunun kedilerin ömrünü uzattığını gösteren bilimsel bir kanıt olmadığını vurguluyor.

Uzun yaşamda genetik yapı, düzenli bakım, kaliteli beslenme, düşük stres seviyesi ve veteriner kontrollerinin çok daha belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Leslie'nin en büyük hayali Millie'yi Guinness Dünya Rekorları'na sokmak. Fakat bunu kanıtlayacak resmî veteriner kayıtları bulunmadığı için şu an bu iddiasını belgeleyemiyor. Elindeki tek kanıt ise 1995 yılında çekilmiş eski bir fotoğraf.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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