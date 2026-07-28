31 Yaşındaki Kedinin Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Her Gün Aynı Suyu İçiyor

Bunun yanında beslenmesinde somon, taze karides, tavuk ve ton balığı gibi gıdalar bulunuyor. Sıcak havalarda serin kalabilmesi için iki vantilatör çalıştırılıyor, günün büyük bölümünü ise evde rahat bir ortamda geçiriyor.

Millie aslında Leslie'nin 2020 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eşi Paula'nın kedisiydi. Paula, onu henüz üç aylık bir yavruyken sahiplenmişti. Leslie, eşinin vefatının ardından Millie'nin de uzun süre yemek yemediğini, zamanla toparlanabilmesi için ona sevdiği yiyecekleri verdiğini anlatıyor.