31 Yaşındaki Kedinin Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Her Gün Aynı Suyu İçiyor
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31 yaşındaki Millie, yaşı ve yaşam tarzıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. İnsan yaşına göre yaklaşık 146 yaşında olduğu belirtilen kedinin sahibi, Millie'nin uzun ömrünü yıllardır içtiği doğal maden suyuna, kaliteli beslenmesine ve stresten uzak yaşamına bağlıyor. Resmî olarak rekor sahibi olmasa da, Millie'nin hikâyesi dünyanın en yaşlı kedisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
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İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Millie isimli kedi, yaşıyla görenleri şaşkına çeviriyor.
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Leslie'ye göre Millie'nin uzun ömürlü olmasının en önemli nedenlerinden biri son 10 yıldır yalnızca doğal maden suyu içmesi.
Maden suyuna geçiş ise planlı bir karar değil, tamamen tesadüf.
Ancak uzmanlar, belirli bir marka maden suyunun veya şişe suyunun kedilerin ömrünü uzattığını gösteren bilimsel bir kanıt olmadığını vurguluyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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