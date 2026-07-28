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Yaşam
Böcek Isırığı Sandı, Gerçek Aylar Sonra Ortaya Çıktı

Böcek Isırığı Sandı, Gerçek Aylar Sonra Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 13:38
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Sırtında çıkan küçük bir şişliğin böcek ısırığı olduğunu düşünen 41 yaşındaki Christopher Capstick, aylarca doktorlardan 'kist' teşhisi aldı. Ancak geçmeyen ve sürekli değişen şişlik nedeniyle yapılan operasyonun ardından gerçeği öğrendi. Basit sanılan oluşumun aslında dördüncü evre melanom olduğu ortaya çıktı.

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Yunanistan tatilinde sırtında oluşan izi böcek ısırığı sanan 41 yaşındaki Christopher Capstick, aylarca "kist" teşhisiyle eve gönderildi.

Yunanistan tatilinde sırtında oluşan izi böcek ısırığı sanan 41 yaşındaki Christopher Capstick, aylarca "kist" teşhisiyle eve gönderildi.

Ancak şişliğin sürekli büyümesi ve renk değiştirmesi üzerine ısrarla ameliyat isteyen adam, hayatını değiştiren gerçeği operasyon sonrası öğrendi.

Christopher Capstick'in hikâyesi, vücuttaki sıradışı değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteren çarpıcı örneklerden biri oldu.

2022 yılında Yunanistan'da tatil yaparken sırtında böcek ısırığına benzeyen küçük bir şişlik fark eden Christopher, ilk başta bunu önemsemedi. Ancak aradan haftalar geçmesine rağmen iz kaybolmadı. Aksine büyümeye ve renk değiştirmeye başladı.

Doktora gittiğinde kendisine bunun basit bir kist olduğu söylendi. Buna rağmen içi rahat etmeyen Christopher, yaklaşık altı ay boyunca defalarca hastaneye giderek yeniden muayene oldu. Ancak her seferinde aynı yanıtı aldı.

"Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordum"

"Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordum"

Şişliğin giderek değişmesi dışında sık sık hastalanmaya başlaması da Christopher'ın şüphelerini artırdı. Sürekli nezle ve enfeksiyon geçirmesi üzerine doktorlardan kitlenin alınmasını istedi.

Sonunda yapılan operasyon, herkesi şaşkına çevirdi.

Doktorların kist sandığı yapı aslında parçalanmış bir tümördü. Operasyondan sadece 48 saat sonra Christopher'a dördüncü evre melanom teşhisi konuldu.

Hamile eşiyle birlikte yıkıcı haberi aldı

Teşhis konulduğunda eşi Lauren hamileydi. Henüz bir yıl önce evlenen çift, doğacak bebeklerinin heyecanını yaşarken çok daha ağır bir haberle karşı karşıya kaldı.

Doktorlar Christopher'a hastalığı atlatma ihtimalinin yalnızca yüzde 15 olduğunu söyledi.

O günleri anlatan Christopher, en büyük hedefinin doğacak kızı Nylah'ı kucağına alabilecek kadar güçlü kalabilmek olduğunu söylüyor. Üç çocuğunun da mücadele etmeye devam etmesi için en büyük motivasyonu olduğunu dile getiriyor.

Geç kalan teşhis hastalığın yayılmasına neden oldu

Christopher, operasyonun daha erken yapılmış olması halinde kanserin bu kadar yayılmayabileceğini düşünüyor. Çünkü kitlenin alınmasına kadar geçen sürede melanom vücudunun farklı bölgelerine sıçradı.

Teşhisin ardından 13 ay boyunca immünoterapi gören Christopher, 2025'in başında kanseri yendiği haberini aldı. Bunun üzerine ailesiyle birlikte uzun zamandır hayalini kurduğu tatilleri planlamaya başladı.

Ne var ki sevinci uzun sürmedi.

Bir yıl ömür biçildi

Kontroller sırasında beyninde altı, vücudunun farklı bölgelerinde ise altı tümör daha tespit edildi. Doktorlar bu kez hastalığın terminal evrede olduğunu belirterek Christopher'a yaklaşık bir yıl ömür biçti.

Ancak tedavi sürecinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Beynindeki tümörler için ameliyat hazırlığı yapılırken çekilen son MR'da altı tümörden beşinin kendiliğinden kaybolduğu görüldü. Doktorlar bunun son derece nadir görülen bir durum olduğunu ifade etti.

Bugün beyninde yalnızca bir tümör kalan Christopher tedavisine devam ederken, 6 yaşındaki kızı Isabella da ağır hasta yakını olan çocuklara destek olmak amacıyla Daddy's Little Monsters adlı bir çocuk kitabı yazdı. Aile, kitabın daha fazla kanser merkezine ulaştırılması için bağış kampanyası yürütüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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