Böcek Isırığı Sandı, Gerçek Aylar Sonra Ortaya Çıktı
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Sırtında çıkan küçük bir şişliğin böcek ısırığı olduğunu düşünen 41 yaşındaki Christopher Capstick, aylarca doktorlardan 'kist' teşhisi aldı. Ancak geçmeyen ve sürekli değişen şişlik nedeniyle yapılan operasyonun ardından gerçeği öğrendi. Basit sanılan oluşumun aslında dördüncü evre melanom olduğu ortaya çıktı.
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Yunanistan tatilinde sırtında oluşan izi böcek ısırığı sanan 41 yaşındaki Christopher Capstick, aylarca "kist" teşhisiyle eve gönderildi.
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"Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordum"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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