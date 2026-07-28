Böcek Isırığı Sandı, Gerçek Aylar Sonra Ortaya Çıktı

Şişliğin giderek değişmesi dışında sık sık hastalanmaya başlaması da Christopher'ın şüphelerini artırdı. Sürekli nezle ve enfeksiyon geçirmesi üzerine doktorlardan kitlenin alınmasını istedi.

Sonunda yapılan operasyon, herkesi şaşkına çevirdi.

Doktorların kist sandığı yapı aslında parçalanmış bir tümördü. Operasyondan sadece 48 saat sonra Christopher'a dördüncü evre melanom teşhisi konuldu.

Hamile eşiyle birlikte yıkıcı haberi aldı

Teşhis konulduğunda eşi Lauren hamileydi. Henüz bir yıl önce evlenen çift, doğacak bebeklerinin heyecanını yaşarken çok daha ağır bir haberle karşı karşıya kaldı.

Doktorlar Christopher'a hastalığı atlatma ihtimalinin yalnızca yüzde 15 olduğunu söyledi.

O günleri anlatan Christopher, en büyük hedefinin doğacak kızı Nylah'ı kucağına alabilecek kadar güçlü kalabilmek olduğunu söylüyor. Üç çocuğunun da mücadele etmeye devam etmesi için en büyük motivasyonu olduğunu dile getiriyor.

Geç kalan teşhis hastalığın yayılmasına neden oldu

Christopher, operasyonun daha erken yapılmış olması halinde kanserin bu kadar yayılmayabileceğini düşünüyor. Çünkü kitlenin alınmasına kadar geçen sürede melanom vücudunun farklı bölgelerine sıçradı.

Teşhisin ardından 13 ay boyunca immünoterapi gören Christopher, 2025'in başında kanseri yendiği haberini aldı. Bunun üzerine ailesiyle birlikte uzun zamandır hayalini kurduğu tatilleri planlamaya başladı.

Ne var ki sevinci uzun sürmedi.

Bir yıl ömür biçildi

Kontroller sırasında beyninde altı, vücudunun farklı bölgelerinde ise altı tümör daha tespit edildi. Doktorlar bu kez hastalığın terminal evrede olduğunu belirterek Christopher'a yaklaşık bir yıl ömür biçti.

Ancak tedavi sürecinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Beynindeki tümörler için ameliyat hazırlığı yapılırken çekilen son MR'da altı tümörden beşinin kendiliğinden kaybolduğu görüldü. Doktorlar bunun son derece nadir görülen bir durum olduğunu ifade etti.

Bugün beyninde yalnızca bir tümör kalan Christopher tedavisine devam ederken, 6 yaşındaki kızı Isabella da ağır hasta yakını olan çocuklara destek olmak amacıyla Daddy's Little Monsters adlı bir çocuk kitabı yazdı. Aile, kitabın daha fazla kanser merkezine ulaştırılması için bağış kampanyası yürütüyor.