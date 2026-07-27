article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Okyanus Bu Ülkenin Başkentini Adım Adım Yutuyor

Okyanus Bu Ülkenin Başkentini Adım Adım Yutuyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 23:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Marshall Adaları Cumhuriyeti'nin başkenti Majuro, iklim değişikliğinin en ağır sonuçlarını yaşayan yerleşim yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Dünya Bankası'nın yayımladığı değerlendirmeye göre, deniz seviyesindeki yükselişin mevcut hızla devam etmesi halinde ince bir mercan adası üzerine kurulu başkentin geleceği ciddi risk altında. Uzmanlar, Majuro'nun ilerleyen yıllarda yaşanamaz hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: https://www.worldbank.org/en/news/pre...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pasifik Okyanusu'nda yer alan Marshall Adaları Cumhuriyeti'nin başkenti Majuro, iklim krizinin en somut etkilerini yaşayan yerleşimlerden biri haline geldi.

Pasifik Okyanusu'nda yer alan Marshall Adaları Cumhuriyeti'nin başkenti Majuro, iklim krizinin en somut etkilerini yaşayan yerleşimlerden biri haline geldi.

Deniz seviyesindeki yükselme, kıyı erozyonu ve taşkınlar nedeniyle başkentin geleceği ciddi risk altında. Dünya Bankası, mevcut eğilimin devam etmesi halinde Majuro'nun ilerleyen yıllarda yaşanamaz hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Majuro, okyanus ile lagün arasında uzanan ince bir mercan adası üzerinde bulunuyor. Bazı noktalarında yalnızca yaklaşık 150 metre genişliğe sahip olan başkent, deniz seviyesine oldukça yakın konumu nedeniyle gelgitler, fırtına dalgaları ve kıyı taşkınlarından doğrudan etkileniyor. Bu durum, hem yerleşim alanlarını hem de ulaşım altyapısını her geçen yıl daha kırılgan hale getiriyor.

Dünya Bankası'nın değerlendirmesine göre iklim değişikliğiyle birlikte yükselen deniz seviyesi, daha güçlü rüzgarlar ve dalgalarla birleşerek kıyı erozyonunu hızlandırıyor.

Dünya Bankası'nın değerlendirmesine göre iklim değişikliğiyle birlikte yükselen deniz seviyesi, daha güçlü rüzgarlar ve dalgalarla birleşerek kıyı erozyonunu hızlandırıyor.

Mercan temeli üzerine kurulu dar kara şeridi, doğal koruma kapasitesini kaybederken kıyı taşkınlarının sıklığı ve etkisi de artıyor.

Uzmanlar, plansız kıyı yapılaşması, çevre kirliliği ve mercan resifleri ile mangrov ekosistemlerinin zarar görmesinin de adanın doğal savunma mekanizmasını zayıflattığını belirtiyor. Bu etkenler, iklim krizinin yol açtığı riskleri daha da derinleştiriyor.

Geleceği için kritik kararlar alınacak

Marshall Adaları yönetimi, Majuro'yu koruyabilmek için farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında deniz duvarları inşa edilmesi, arazi yükseltme projelerinin hayata geçirilmesi ve yüksek risk altındaki bölgelerde yaşayan nüfusun daha güvenli alanlara taşınması yer alıyor. Bunun yanı sıra uluslararası iklim finansmanının artırılması da ülkenin öncelikli talepleri arasında bulunuyor.

Dünya Bankası ise sera gazı emisyonlarının küresel ölçekte azaltılmaması halinde Majuro gibi alçak rakımlı mercan adalarının geleceğinin giderek daha belirsiz hale geleceğine dikkat çekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın