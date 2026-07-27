Okyanus Bu Ülkenin Başkentini Adım Adım Yutuyor

Mercan temeli üzerine kurulu dar kara şeridi, doğal koruma kapasitesini kaybederken kıyı taşkınlarının sıklığı ve etkisi de artıyor.

Uzmanlar, plansız kıyı yapılaşması, çevre kirliliği ve mercan resifleri ile mangrov ekosistemlerinin zarar görmesinin de adanın doğal savunma mekanizmasını zayıflattığını belirtiyor. Bu etkenler, iklim krizinin yol açtığı riskleri daha da derinleştiriyor.

Geleceği için kritik kararlar alınacak

Marshall Adaları yönetimi, Majuro'yu koruyabilmek için farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında deniz duvarları inşa edilmesi, arazi yükseltme projelerinin hayata geçirilmesi ve yüksek risk altındaki bölgelerde yaşayan nüfusun daha güvenli alanlara taşınması yer alıyor. Bunun yanı sıra uluslararası iklim finansmanının artırılması da ülkenin öncelikli talepleri arasında bulunuyor.

Dünya Bankası ise sera gazı emisyonlarının küresel ölçekte azaltılmaması halinde Majuro gibi alçak rakımlı mercan adalarının geleceğinin giderek daha belirsiz hale geleceğine dikkat çekiyor.