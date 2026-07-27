Okyanus Bu Ülkenin Başkentini Adım Adım Yutuyor
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Kaynak: https://www.worldbank.org/en/news/pre...
Pasifik Okyanusu'nda bulunan Marshall Adaları Cumhuriyeti'nin başkenti Majuro, iklim değişikliğinin en ağır sonuçlarını yaşayan yerleşim yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Dünya Bankası'nın yayımladığı değerlendirmeye göre, deniz seviyesindeki yükselişin mevcut hızla devam etmesi halinde ince bir mercan adası üzerine kurulu başkentin geleceği ciddi risk altında. Uzmanlar, Majuro'nun ilerleyen yıllarda yaşanamaz hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.
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Pasifik Okyanusu'nda yer alan Marshall Adaları Cumhuriyeti'nin başkenti Majuro, iklim krizinin en somut etkilerini yaşayan yerleşimlerden biri haline geldi.
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Dünya Bankası'nın değerlendirmesine göre iklim değişikliğiyle birlikte yükselen deniz seviyesi, daha güçlü rüzgarlar ve dalgalarla birleşerek kıyı erozyonunu hızlandırıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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