Google'da Telefon Numaranız veya Adresiniz Varsa Bunu Mutlaka Yapın: Tek Tıkla Silinebiliyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.theverge.com/news/619697/...
İnternette adınızı arattığınızda telefon numaranız, ev adresiniz ya da e-posta adresiniz gibi kişisel bilgilerinizle karşılaşmanız sandığınızdan daha yaygın bir durum olabilir. Bu bilgiler hem dolandırıcılık girişimlerine hem de gizlilik ihlallerine zemin hazırlayabiliyor. Ancak Google'ın birçok kullanıcının haberdar olmadığı resmi bir aracı sayesinde, arama sonuçlarında yer alan hassas kişisel bilgilerinizi takip edebilir ve uygun durumlarda kaldırılması için başvuru yapabilirsiniz. (support.google.com)
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İnternette adınızı arattığınızda telefon numaranız, ev adresiniz ya da e-posta adresiniz gibi kişisel bilgilerinizle karşılaşmanız ciddi bir gizlilik riski oluşturabilir.
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Google'ın "Sizinle İlgili Sonuçlar (Results About You)" adlı aracı, internette adınızla ilişkilendirilen kişisel bilgileri takip etmenize yardımcı oluyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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