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Google'da Telefon Numaranız veya Adresiniz Varsa Bunu Mutlaka Yapın: Tek Tıkla Silinebiliyor

Google'da Telefon Numaranız veya Adresiniz Varsa Bunu Mutlaka Yapın: Tek Tıkla Silinebiliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 23:28
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İnternette adınızı arattığınızda telefon numaranız, ev adresiniz ya da e-posta adresiniz gibi kişisel bilgilerinizle karşılaşmanız sandığınızdan daha yaygın bir durum olabilir. Bu bilgiler hem dolandırıcılık girişimlerine hem de gizlilik ihlallerine zemin hazırlayabiliyor. Ancak Google'ın birçok kullanıcının haberdar olmadığı resmi bir aracı sayesinde, arama sonuçlarında yer alan hassas kişisel bilgilerinizi takip edebilir ve uygun durumlarda kaldırılması için başvuru yapabilirsiniz. (support.google.com)

Kaynak: https://www.theverge.com/news/619697/...
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İnternette adınızı arattığınızda telefon numaranız, ev adresiniz ya da e-posta adresiniz gibi kişisel bilgilerinizle karşılaşmanız ciddi bir gizlilik riski oluşturabilir.

İnternette adınızı arattığınızda telefon numaranız, ev adresiniz ya da e-posta adresiniz gibi kişisel bilgilerinizle karşılaşmanız ciddi bir gizlilik riski oluşturabilir.

Pek çok kişinin bilmediği bir özellik sayesinde Google, arama sonuçlarında yer alan hassas kişisel bilgilerin kaldırılması için resmi bir başvuru sistemi sunuyor. Üstelik başvuruyu birkaç dakika içinde yapmak mümkün.

Google'ın "Sizinle İlgili Sonuçlar (Results About You)" adlı aracı, internette adınızla ilişkilendirilen kişisel bilgileri takip etmenize yardımcı oluyor.

Google'ın "Sizinle İlgili Sonuçlar (Results About You)" adlı aracı, internette adınızla ilişkilendirilen kişisel bilgileri takip etmenize yardımcı oluyor.

Hizmeti kullanmak için myactivity.google.com/results-about-you adresine giderek Google hesabınızla giriş yapmanız ve adınız, telefon numaranız, ev adresiniz veya e-posta adresiniz gibi takip edilmesini istediğiniz bilgileri tanımlamanız yeterli.

Ardından Google, arama sonuçlarını belirli aralıklarla tarıyor. Tanımladığınız bilgilerle eşleşen bir sonuç tespit edildiğinde size bildirim gönderiliyor. Eğer sonuç Google'ın kişisel veri kaldırma politikalarına uygunsa, aynı ekran üzerinden resmi kaldırma talebinde bulunabiliyorsunuz.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Google'ın onayladığı başvurular, yalnızca ilgili sayfanın Google Arama sonuçlarından kaldırılmasını sağlıyor. Bilgiler, yayımlandığı internet sitesinde yer almaya devam edebiliyor. Bu nedenle kişisel verilerin tamamen silinmesini isteyen kullanıcıların, ilgili web sitesinin yöneticisiyle de iletişime geçmesi gerekiyor.

Ayrıca her kaldırma talebi otomatik olarak kabul edilmiyor. Google, kamu yararı taşıyan içerikler, haberler veya yasal nedenlerle erişilebilir olması gereken bazı sayfalar için kaldırma talebini reddedebiliyor. Başvurular şirket tarafından tek tek incelenerek karara bağlanıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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