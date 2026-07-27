Google'da Telefon Numaranız veya Adresiniz Varsa Bunu Mutlaka Yapın: Tek Tıkla Silinebiliyor

Hizmeti kullanmak için myactivity.google.com/results-about-you adresine giderek Google hesabınızla giriş yapmanız ve adınız, telefon numaranız, ev adresiniz veya e-posta adresiniz gibi takip edilmesini istediğiniz bilgileri tanımlamanız yeterli.

Ardından Google, arama sonuçlarını belirli aralıklarla tarıyor. Tanımladığınız bilgilerle eşleşen bir sonuç tespit edildiğinde size bildirim gönderiliyor. Eğer sonuç Google'ın kişisel veri kaldırma politikalarına uygunsa, aynı ekran üzerinden resmi kaldırma talebinde bulunabiliyorsunuz.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Google'ın onayladığı başvurular, yalnızca ilgili sayfanın Google Arama sonuçlarından kaldırılmasını sağlıyor. Bilgiler, yayımlandığı internet sitesinde yer almaya devam edebiliyor. Bu nedenle kişisel verilerin tamamen silinmesini isteyen kullanıcıların, ilgili web sitesinin yöneticisiyle de iletişime geçmesi gerekiyor.

Ayrıca her kaldırma talebi otomatik olarak kabul edilmiyor. Google, kamu yararı taşıyan içerikler, haberler veya yasal nedenlerle erişilebilir olması gereken bazı sayfalar için kaldırma talebini reddedebiliyor. Başvurular şirket tarafından tek tek incelenerek karara bağlanıyor.