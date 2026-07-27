Psikologlara Göre İyi Karar Veren İnsanların Ortak Alışkanlığı

Yani sadece karar vermek değil, o kararı neden verdiğini de sorgulamak. Uzmanlara göre başarılı karar vericileri diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de tam olarak bu.

Araştırmalar, çoğu zaman kararlarımızın sandığımız kadar mantıklı olmadığını gösteriyor. Açlık, ruh hali, ilk izlenimler ya da alışkanlıklar farkında olmadan seçimlerimizi etkileyebiliyor. Bu yüzden özellikle iş, ilişki veya taşınma gibi önemli konularda ilk hisle hareket etmek yerine biraz durup farklı ihtimalleri değerlendirmek daha sağlıklı sonuçlar doğurabiliyor.