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Yaşam
Psikologlara Göre İyi Karar Veren İnsanların Ortak Alışkanlığı

Psikologlara Göre İyi Karar Veren İnsanların Ortak Alışkanlığı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 16:55
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Hayatta aldığımız kararlar bazen geleceğimizi bile değiştirebiliyor. Peki doğru karar veren insanları diğerlerinden ayıran şey ne? Psikologlara göre bunun cevabı, kişinin yalnızca ne düşündüğü değil, nasıl düşündüğünü de sorgulayabilmesi. Araştırmalar, bu alışkanlığın daha bilinçli ve isabetli seçimler yapmada önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Kaynak: https://www.sciencefocus.com/wellbein...
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Kimimiz önemli kararları anlık hisleriyle verirken kimimiz günlerce düşünüp duruyor.

Kimimiz önemli kararları anlık hisleriyle verirken kimimiz günlerce düşünüp duruyor.

Psikologlara göre ise doğru kararı vermenin yolu ne sadece sezgilere güvenmek ne de saatlerce kafa yormak. Asıl farkı yaratan şey, insanın kendi düşüncelerini sorgulayabilmesi. Yapılan araştırmalar, bu alışkanlığın daha isabetli kararlar alınmasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

Bilim insanlarının "metabiliş" adını verdiği bu beceri, en basit haliyle "nasıl düşündüğünü fark etmek" anlamına geliyor.

Yani sadece karar vermek değil, o kararı neden verdiğini de sorgulamak. Uzmanlara göre başarılı karar vericileri diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de tam olarak bu. 

Araştırmalar, çoğu zaman kararlarımızın sandığımız kadar mantıklı olmadığını gösteriyor. Açlık, ruh hali, ilk izlenimler ya da alışkanlıklar farkında olmadan seçimlerimizi etkileyebiliyor. Bu yüzden özellikle iş, ilişki veya taşınma gibi önemli konularda ilk hisle hareket etmek yerine biraz durup farklı ihtimalleri değerlendirmek daha sağlıklı sonuçlar doğurabiliyor.

Psikologlara göre metabiliş becerisi gelişmiş insanlar hata yaptıklarını kabul etmekten çekinmiyor.

Farklı görüşleri dinliyor, yeni bilgiler geldiğinde fikirlerini güncelleyebiliyor ve 'Ben yanılıyor olabilir miyim?' sorusunu kendilerine sormaktan kaçınmıyor. Bu yaklaşımın yanlış bilgilere ve önyargılara kapılma riskini de azalttığı belirtiliyor. 

İyi haber ise bu becerinin sonradan geliştirilebilmesi. Uzmanlar, önemli kararları aceleye getirmemeyi, farklı bakış açılarını dinlemeyi, günlük tutmayı ve zaman zaman olaylara dışarıdan biri gibi bakmaya çalışmayı öneriyor. Çünkü bazen doğru kararı bulmak için sadece düşünmek değil, nasıl düşündüğünü fark etmek gerekiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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