Psikologlara Göre İyi Karar Veren İnsanların Ortak Alışkanlığı
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Kaynak: https://www.sciencefocus.com/wellbein...
Hayatta aldığımız kararlar bazen geleceğimizi bile değiştirebiliyor. Peki doğru karar veren insanları diğerlerinden ayıran şey ne? Psikologlara göre bunun cevabı, kişinin yalnızca ne düşündüğü değil, nasıl düşündüğünü de sorgulayabilmesi. Araştırmalar, bu alışkanlığın daha bilinçli ve isabetli seçimler yapmada önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.
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Kimimiz önemli kararları anlık hisleriyle verirken kimimiz günlerce düşünüp duruyor.
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Bilim insanlarının "metabiliş" adını verdiği bu beceri, en basit haliyle "nasıl düşündüğünü fark etmek" anlamına geliyor.
Psikologlara göre metabiliş becerisi gelişmiş insanlar hata yaptıklarını kabul etmekten çekinmiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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