250 Yıllık Aile Mirası Yok Oldu! Aktivist Yaşadıklarını Anlattı: "İsrail Ordusu Zeytin Ağaçlarımızı Yok Etti"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Lübnanlı aktivist ve girişimci Ahmad Chamseddine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailesine ait 250 yıllık zeytinliğin İsrail ordusu tarafından yok edildiğini öne sürdü. Sekiz kuşaktır aynı topraklarda yetiştirilen, bazıları 500 yıllık olan 600 zeytin ağacının köklerinden sökülerek götürüldüğünü belirten Chamseddine'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lübnanlı aktivist ve girişimci Ahmad Chamseddine, X hesabından yaptığı paylaşımda ailesine ait zeytinliğin İsrail ordusu tarafından tamamen tahrip edildiğini öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aktivist, toprağın nesiller boyunca ailede kaldığını, yıllar içinde arazi satın aldıklarını ancak hiçbir zaman tek bir metrekaresini dahi satmadıklarını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın