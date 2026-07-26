article/comments
article/share
Haberler
Gündem
250 Yıllık Aile Mirası Yok Oldu! Aktivist Yaşadıklarını Anlattı: "İsrail Ordusu Zeytin Ağaçlarımızı Yok Etti"

250 Yıllık Aile Mirası Yok Oldu! Aktivist Yaşadıklarını Anlattı: "İsrail Ordusu Zeytin Ağaçlarımızı Yok Etti"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 15:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Lübnanlı aktivist ve girişimci Ahmad Chamseddine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailesine ait 250 yıllık zeytinliğin İsrail ordusu tarafından yok edildiğini öne sürdü. Sekiz kuşaktır aynı topraklarda yetiştirilen, bazıları 500 yıllık olan 600 zeytin ağacının köklerinden sökülerek götürüldüğünü belirten Chamseddine'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lübnanlı aktivist ve girişimci Ahmad Chamseddine, X hesabından yaptığı paylaşımda ailesine ait zeytinliğin İsrail ordusu tarafından tamamen tahrip edildiğini öne sürdü.

Lübnanlı aktivist ve girişimci Ahmad Chamseddine, X hesabından yaptığı paylaşımda ailesine ait zeytinliğin İsrail ordusu tarafından tamamen tahrip edildiğini öne sürdü.

Chamseddine, ailesinin yaklaşık 250 yıldır aynı topraklarda zeytin yetiştirdiğini ve bu sonbaharda ilk kez hasat yapamayacaklarını belirtti. Paylaşımına göre aileye ait 600 zeytin ağacı kökleriyle birlikte söküldü. Ağaçların en yaşlılarının ise yaklaşık 500 yıllık olduğu ifade edildi.

Aktivist, toprağın nesiller boyunca ailede kaldığını, yıllar içinde arazi satın aldıklarını ancak hiçbir zaman tek bir metrekaresini dahi satmadıklarını söyledi.

Aktivist, toprağın nesiller boyunca ailede kaldığını, yıllar içinde arazi satın aldıklarını ancak hiçbir zaman tek bir metrekaresini dahi satmadıklarını söyledi.

'Biz toprağa bina yapmayız, ağaç dikeriz.' diyen Chamseddine, bu zeytin ağaçlarının geçmişte birçok savaşı atlattığını ancak bu kez tamamen ortadan kaldırıldığını savundu.

Paylaşımında, 25 Haziran ve 20 Temmuz tarihlerine ait iki fotoğrafa da yer veren Chamseddine, arazide yangın ya da hava saldırısına işaret eden izler bulunmadığını, buna karşın toprağın iş makineleriyle kazınmış gibi göründüğünü ifade etti. 500 yıllık zeytin ağaçlarının zarar verilmeden sökülmesinin ağır iş makineleri ve uzmanlık gerektirdiğini belirten Chamseddine, bunun savaşın rastlantısal bir sonucu değil, planlı bir operasyon olduğunu iddia etti.

Chamseddine ayrıca, kendilerine ulaşan tanıklıklara göre ağaçların İsrail tarafına taşınmış olabileceğini öne sürdü. Ailesinin hiçbir zaman Hizbullah ile bağlantısı olmadığını vurgulayan aktivist, söz konusu arazide askeri bir varlık ya da silah bulunmadığını, yalnızca nesillerdir bakımı yapılan zeytin ağaçlarının yer aldığını söyledi.

Lübnan ile İsrail arasında imzalanan anlaşmanın sivil mülkleri koruduğunu hatırlatan Chamseddine, intikam istemediğini, yalnızca sökülen ağaçların akıbetinin açıklanmasını ve hâlâ hayatta olanların ailelerine iade edilmesini talep etti.

Paylaşımının sonunda dedesini de anan Chamseddine, eski Lübnan Emniyeti'nde general olarak görev yapan dedesinin barışa inanan biri olduğunu belirtti. Dedesinin sık sık, 'Toprak satılmaz, gelecek nesillere emanet edilir.' dediğini aktaran Chamseddine, bu nedenle yaşananları kamuoyuyla paylaşmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

İlgili tweet:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın