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Bir İçerik Üreticisi, MrBeast'in Servetiyle Neler Alınabileceğini Hesapladı

Bir İçerik Üreticisi, MrBeast'in Servetiyle Neler Alınabileceğini Hesapladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 15:36

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Dünyanın en zengin içerik üreticilerinden biri olan MrBeast'in serveti, sosyal medyada yine dikkat çeken bir hesaplamaya konu oldu. Hazırlanan tamamen hayali senaryoda, MrBeast'in sahip olduğu servetle Türkiye'de neler satın alınabileceği tek tek sıralandı. Boğaz'daki yalılardan Süper Lig devlerine, milyonlarca porsiyon yemekten binlerce teknoloji ürününe kadar uzanan liste kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbJLGT...
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Bir içerik üreticisi, ünlü YouTuber MrBeast'in servetiyle neler alınabileceğini hesapladı.

Bir içerik üreticisi, ünlü YouTuber MrBeast'in servetiyle neler alınabileceğini hesapladı.

Liste epey kabarık! Buyurun beraber bakalım...

Emlak ve Sosyal Yardım

  • İstanbul Boğazı'ndan 10 adet yalı (2,5 milyar lira)

  • Bodrum'dan 50 adet ultra lüks villa (1 milyar lira)

  • İhtiyaç sahibi aileler için 10.000 adet hazır ev (25 milyar lira)

Spor Kulüpleri

Kara, Hava ve Deniz Taşıtları

  • 50 adet Ferrari

  • 50 adet Lamborghini

  • 50 adet Rolls-Royce

  • 200 adet Mercedes G Serisi

  • (Araçların toplamı: 4,7 milyar lira)

  • 20 adet süper yat

  • 5 adet özel helikopter

  • 3 adet özel jet

  • (Hava ve deniz taşıtlarının toplamı: 15 milyar lira)

Teknoloji Ürünleri

  • 20.000 adet iPhone 17 Pro Max

  • 10.000 adet MacBook Pro

  • 50.000 adet PlayStation 5

  • 20.000 adet 85 inç televizyon

  • (Toplam: 7 milyar lira)

Yemek ve Tatlı

  • 1.000.000 adet döner

  • 1.000.000 adet lahmacun

  • 1.000.000 adet pizza

  • 500.000 porsiyon İskender

  • 100.000 adet lüks restoran menüsü

  • 200.000 kilo baklava

  • 100.000 porsiyon künefe

  • (Toplam: 2,6 milyar lira)

Takı ve Değerli Maden

  • 10.000 adet Rolex saat

  • 1 ton külçe altın

  • 2.000 adet pırlanta kolye

  • (Toplam: 20 milyar lira)

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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