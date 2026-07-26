Bir İçerik Üreticisi, MrBeast'in Servetiyle Neler Alınabileceğini Hesapladı

Dünyanın en zengin içerik üreticilerinden biri olan MrBeast'in serveti, sosyal medyada yine dikkat çeken bir hesaplamaya konu oldu. Hazırlanan tamamen hayali senaryoda, MrBeast'in sahip olduğu servetle Türkiye'de neler satın alınabileceği tek tek sıralandı. Boğaz'daki yalılardan Süper Lig devlerine, milyonlarca porsiyon yemekten binlerce teknoloji ürününe kadar uzanan liste kısa sürede gündem oldu.