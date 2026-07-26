Bir İçerik Üreticisi, MrBeast'in Servetiyle Neler Alınabileceğini Hesapladı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbJLGT...
Dünyanın en zengin içerik üreticilerinden biri olan MrBeast'in serveti, sosyal medyada yine dikkat çeken bir hesaplamaya konu oldu. Hazırlanan tamamen hayali senaryoda, MrBeast'in sahip olduğu servetle Türkiye'de neler satın alınabileceği tek tek sıralandı. Boğaz'daki yalılardan Süper Lig devlerine, milyonlarca porsiyon yemekten binlerce teknoloji ürününe kadar uzanan liste kısa sürede gündem oldu.
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Bir içerik üreticisi, ünlü YouTuber MrBeast'in servetiyle neler alınabileceğini hesapladı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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