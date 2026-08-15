article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fiziki Altın Alacaklar Dikkat! Yeni Dönemde Artık Telefondan Sorgulanacak

Fiziki Altın Alacaklar Dikkat! Yeni Dönemde Artık Telefondan Sorgulanacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 22:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fiziksel altın yatırımlarında artan talep, piyasada sahtecilik ve dolandırıcılık risklerini beraberinde getirmektedir. Bu durum karşısında harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kıymetli Maden Takip Sistemi’ni (KMTS) devreye alarak piyasada yeni bir güvenlik dönemi başlatmaktadır. A Haber tarafından aktarılan detaylara göre, hayata geçirilen bu teknolojik kalkan ile altının üretim aşamasından satış noktasına kadar olan tüm süreci dijital ortamda şeffaf şekilde izlenmektedir.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karekod Teknolojisi Sayesinde Altının Tüm Üretim Detayları Anlık Olarak Doğrulanabiliyor

Karekod Teknolojisi Sayesinde Altının Tüm Üretim Detayları Anlık Olarak Doğrulanabiliyor

Yeni sistem bünyesinde gram, çeyrek, yarım, ziynet ve Cumhuriyet altını gibi standart basılı ürünlerin ambalajlarına benzersiz karekodlar yerleştirilmektedir. Yatırımlarını güvenle yapmak isteyen vatandaşlar, ambalaj üzerindeki bu kodları mobil cihazlarla taratarak ürünün saflık derecesini, gramajını, üretim tarihini ve üretici rafinerisini anında teyit edebilmektedir. Bu mekanizma, ayarı düşürülmüş ya da sahte ürünlerin piyasaya sürülmesini engelleyerek tüketicilere doğrudan devlet güvencesi sağlamaktadır.

Uzmanlar Paketli Altın Alımlarında Sadece Yetkili Satıcıların Tercih Edilmesini Öneriyor

Uzmanlar Paketli Altın Alımlarında Sadece Yetkili Satıcıların Tercih Edilmesini Öneriyor

Sektör temsilcileri ve uzman isimler ambalajlı ürünlerin her noktadan alınmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmaktadır. A Haber’in haberinde görüşlerine yer verilen uzmanlar, sahteciliği önlemek adına geliştirilen en güvenilir sistemin KMTS olduğunu belirtirken, tüketicilerin sadece yetkili kuyumculardan onaylı ve etiketli ürünleri tercih etmelerinin önemini vurgulamaktadır.

Devlet Güvencesi Sayesinde Piyasadaki Yatırımcı Endişeleri Sona Eriyor

Devlet Güvencesi Sayesinde Piyasadaki Yatırımcı Endişeleri Sona Eriyor

Dijital işlemler yerine ellerinde somut varlık tutmak isteyen geleneksel yatırımcılar, getirilen karekod uygulamasını memnuniyetle karşılamaktadır. Denetimlerin sıkılaştırılmasıyla birlikte piyasadaki güven ortamı pekişmekte ve sahtecilik vakalarının tamamen engellenmesi hedeflenmektedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın