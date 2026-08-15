Fiziki Altın Alacaklar Dikkat! Yeni Dönemde Artık Telefondan Sorgulanacak

Fiziksel altın yatırımlarında artan talep, piyasada sahtecilik ve dolandırıcılık risklerini beraberinde getirmektedir. Bu durum karşısında harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kıymetli Maden Takip Sistemi’ni (KMTS) devreye alarak piyasada yeni bir güvenlik dönemi başlatmaktadır. A Haber tarafından aktarılan detaylara göre, hayata geçirilen bu teknolojik kalkan ile altının üretim aşamasından satış noktasına kadar olan tüm süreci dijital ortamda şeffaf şekilde izlenmektedir.

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