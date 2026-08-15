Fiziki Altın Alacaklar Dikkat! Yeni Dönemde Artık Telefondan Sorgulanacak
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Fiziksel altın yatırımlarında artan talep, piyasada sahtecilik ve dolandırıcılık risklerini beraberinde getirmektedir. Bu durum karşısında harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kıymetli Maden Takip Sistemi’ni (KMTS) devreye alarak piyasada yeni bir güvenlik dönemi başlatmaktadır. A Haber tarafından aktarılan detaylara göre, hayata geçirilen bu teknolojik kalkan ile altının üretim aşamasından satış noktasına kadar olan tüm süreci dijital ortamda şeffaf şekilde izlenmektedir.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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