Beklenen Hızlı Tren Hattına 16 Şehir Daha Eklenecek: Bakan Tarih Verdi

Açıklanan resmi veriler doğrultusunda toplam demiryolu hattı uzunluğu 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaşırken, sıfırdan inşa edilen 2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı ulaşıma açıldı. Gerçekleştirilen bu kapsamlı altyapı yatırımları sayesinde Türkiye, yüksek hızlı tren işletmeciliği alanında Avrupa'da 6’ncı, dünya genelinde ise 8’inci konuma yerleşti. Bugüne kadar 114 milyon yolcu taşıyan hızlı tren hatlarının yanı sıra devralınan mevcut demiryollarının tamamı yenilenerek hatların yüzde 61’i sinyalli, yarısından fazlası ise tamamen elektrikli hale dönüştürüldü.