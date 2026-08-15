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Beklenen Hızlı Tren Hattına 16 Şehir Daha Eklenecek: Bakan Tarih Verdi

Beklenen Hızlı Tren Hattına 16 Şehir Daha Eklenecek: Bakan Tarih Verdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 17:13
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Türkiye, demiryolu altyapısında başlattığı stratejik modernizasyon hamlesi doğrultusunda yüksek hızlı tren ağını ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konuya ilişkin yazılı açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yürütülen yeni yatırımlar çerçevesinde 2028 yılına kadar doğrudan hızlı tren erişimine kavuşan şehir sayısını 11'den 27’ye çıkarmayı hedeflediklerini kamuoyuna duyurdu. Bakan Uraloğlu, demiryollarını Türkiye'nin ulusal ulaşım sisteminin yeniden güçlü ve entegre bir parçası haline getirdiklerini önemle vurguladı.

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Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Genelinde Demir Yolu Ağını Genişletirken Hızlı Tren Taşımacılığında Dünya Sıralamasında Üst Basamaklara Yükseliyor

Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Genelinde Demir Yolu Ağını Genişletirken Hızlı Tren Taşımacılığında Dünya Sıralamasında Üst Basamaklara Yükseliyor

Açıklanan resmi veriler doğrultusunda toplam demiryolu hattı uzunluğu 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaşırken, sıfırdan inşa edilen 2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı ulaşıma açıldı. Gerçekleştirilen bu kapsamlı altyapı yatırımları sayesinde Türkiye, yüksek hızlı tren işletmeciliği alanında Avrupa'da 6’ncı, dünya genelinde ise 8’inci konuma yerleşti. Bugüne kadar 114 milyon yolcu taşıyan hızlı tren hatlarının yanı sıra devralınan mevcut demiryollarının tamamı yenilenerek hatların yüzde 61’i sinyalli, yarısından fazlası ise tamamen elektrikli hale dönüştürüldü.

Yapımı Hız Kesmeden Devam Eden Yeni Demiryolu Hatlarıyla Birlikte Toplam 16 Şehir Daha Yüksek Hızlı Tren Konforuna Kavuşuyor

Yapımı Hız Kesmeden Devam Eden Yeni Demiryolu Hatlarıyla Birlikte Toplam 16 Şehir Daha Yüksek Hızlı Tren Konforuna Kavuşuyor

Ülke genelinde yapımı aralıksız süren stratejik projeler arasında Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hatları ilk sıralarda yer alıyor. İnşaat çalışmaları devam eden bütün bu hatların tamamlanmasıyla birlikte 16 kent daha yüksek hızlı tren ağına resmen ekleniyor ve şehirlerarası seyahat sürelerinde oldukça önemli bir zaman tasarrufu sağlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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