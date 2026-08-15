Beklenen Hızlı Tren Hattına 16 Şehir Daha Eklenecek: Bakan Tarih Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye, demiryolu altyapısında başlattığı stratejik modernizasyon hamlesi doğrultusunda yüksek hızlı tren ağını ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konuya ilişkin yazılı açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yürütülen yeni yatırımlar çerçevesinde 2028 yılına kadar doğrudan hızlı tren erişimine kavuşan şehir sayısını 11'den 27’ye çıkarmayı hedeflediklerini kamuoyuna duyurdu. Bakan Uraloğlu, demiryollarını Türkiye'nin ulusal ulaşım sisteminin yeniden güçlü ve entegre bir parçası haline getirdiklerini önemle vurguladı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Genelinde Demir Yolu Ağını Genişletirken Hızlı Tren Taşımacılığında Dünya Sıralamasında Üst Basamaklara Yükseliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapımı Hız Kesmeden Devam Eden Yeni Demiryolu Hatlarıyla Birlikte Toplam 16 Şehir Daha Yüksek Hızlı Tren Konforuna Kavuşuyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın