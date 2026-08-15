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Tüm Gece Overthinking Yaparken Arkada Çalacak Şarkılar

etiket Tüm Gece Overthinking Yaparken Arkada Çalacak Şarkılar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.08.2026 - 17:01
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Gecenin üçünde tavana bakıp 'Acaba 2017'deki o çocuk bana ne demek istemişti?' ya da 'Ulan hayat nereye gidiyor?' diye düşüncelere daldıysan, kulaklığını takma vaktin gelmiştir. Arkana yaslan (ya da yatakta ters dön), işte o derin melankoli seansı:

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Müslüm Gürses – Senden Vazgeçmem

Overthinking zirvesinin resmi açılış şarkısı. Öyle bir girer ki şarkıya, ortada hiçbir neden yokken bile kendini bir kaybetmişlik hissinin tam ortasında bulursun.

Tame Impala – New Person, Same Old Mistakes

Tam bir 'kendimi değiştirmeye çalışıyorum ama yine aynı yerdeyim' marşı. Şarkının bas ritimleri direkt beyninin içinde yankılanacak.

Teoman – Kupa Kızı ve Sinek Valesi

Gece yarısı eski defterleri açtıran, insanı durduk yere geçmişteki o vedalara götüren zamansız bir başyapıt.

Ebru Gündeş – Ölümsüz Aşklar

Ebru Gündeş şarkıya başladığı an o eski defterler öyle bir açılır ki, 'Biz ne ara bu hale geldik?' diye düşünmekten sabahı edersin.

Canozan – Öyle Kolay Aşık Olmam

Sakin ritmiyle 'ben nerede hata yaptım?' seanslarının vazgeçilmez arka plan müziği.

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Cigarettes After Sex – Apocalypse

Grup zaten komple overthinking için kurulmuş gibi. Bu şarkı çalarken odanın havası bir anda loş bir film sahnesine dönüşüyor.

Azer Bülbül – Duygularım

'Duygularım darmadağın, anlayamazsın' cümlesi zaten direkt bir overthinking tanımı değil de nedir? Azer Baba'nın o titreyen sesi gecene ortak olur.

Pinhani – Beni Al

Çok eski bir dostla dertleşiyormuş hissi veren, içinizdeki o çocuksu yalnızlığa dokunan cinsten.

Dolu Kadehi Ters Tut – Gitme

İçinde bir yerlerde kalmış o ukdeleri, söylenmemiş sözleri gece yarısı tek tek su yüzüne çıkaran o akustik sakinlik.

Mavi Gri – Altüst Olmuşum

Şarkının adı zaten gece 03:00 ruh halinin özeti. İçindeki o hırpalanmış duyguya sarılmak isteyenler için birebir.

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Perdenin Arkasındakiler – Beni Kendinden Kurtar

Yine kendi kendimizle savaştığımız, düşüncelerin boğazımıza düğümlendiği o anlarda arkada çalması gereken o parça.

Can Kazaz – Kırlangıçlar Gibi

Gecenin sonunda gelen o derin sakinlik ve kabulleniş dalgası. 'Bırak her şey olacağına varsın' dedirten cinsten bir kapanış.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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