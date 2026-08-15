Tüm Gece Overthinking Yaparken Arkada Çalacak Şarkılar
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Gecenin üçünde tavana bakıp 'Acaba 2017'deki o çocuk bana ne demek istemişti?' ya da 'Ulan hayat nereye gidiyor?' diye düşüncelere daldıysan, kulaklığını takma vaktin gelmiştir. Arkana yaslan (ya da yatakta ters dön), işte o derin melankoli seansı:
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Müslüm Gürses – Senden Vazgeçmem
Tame Impala – New Person, Same Old Mistakes
Teoman – Kupa Kızı ve Sinek Valesi
Ebru Gündeş – Ölümsüz Aşklar
Canozan – Öyle Kolay Aşık Olmam
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Cigarettes After Sex – Apocalypse
Azer Bülbül – Duygularım
Pinhani – Beni Al
Dolu Kadehi Ters Tut – Gitme
Mavi Gri – Altüst Olmuşum
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Perdenin Arkasındakiler – Beni Kendinden Kurtar
Can Kazaz – Kırlangıçlar Gibi
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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