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Yapay Zeka Anlatıyor: 2050 Yılında Alışverişte Kullanacağımız İlginç Yöntemler Neler?

etiket Yapay Zeka Anlatıyor: 2050 Yılında Alışverişte Kullanacağımız İlginç Yöntemler Neler?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.08.2026 - 17:01
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2050 yılında alışveriş tarzımızda neler değişecek? Bu sefer yapay zekaya sorduk, o da yanıtladı! Bakalım 2050 yılında alışverişte kullanacağımız yeni yöntemler neler olacak, hadi keşfedelim!

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1. Yürüyen otonom pop-up vitrinler

Artık siz bir mağazaya gitmeyeceksiniz, mağaza size gelecek. İlginizi çeken veya ihtiyacınız olan ürünleri taşıyan otonom, tekerlekli veya uçan küçük kapsül mağazalar, siz yürüyüş yaparken veya evinizin önündeyken rotasını size doğru çevirip kapınıza kadar gelecek.

2. Tam dokunsal sanal gerçeklik pazarları

Dünyanın diğer ucundaki bir butikte gezebilecek, gelişmiş dokunsal geri bildirim sağlayan eldivenler ve giysiler sayesinde kumaşın dokusunu, sıcaklığını ve ağırlığını evinizden çıkmadan birebir hissettiren Metaverse 2.0 gibi artırılmış sanal gerçeklik evrenlerinde alışveriş yapacaksınız.

3. Kuantum yapay zeka ile dijital ödeme

Alışverişi doğrudan siz yapmayacaksınız. Sizin tüm zevklerinizi, bütçenizi ve geçmiş tercihlerinizi kusursuz bilen dijital ikiz yapay zekanız, diğer markaların yapay zekalarıyla pazarlık yapıp sizin adınıza en doğru ürünü en uygun fiyata satın alacak.

4. Kişiselleştirilmiş biyo-fiyatlandırma

Ürün fiyatları veya indirimler kişisel sağlık verilerinize göre anlık değişecek. Örneğin, şeker hastalığı riskiniz varsa şekerli bir içecek size daha pahalıya satılırken, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bir vitamin destekli gıdada özel sağlık teşviki indirimleri uygulanacak.

5. Otonom biyo-buzdolapları

Abonelik sistemleri kişisel yapay zekanıza devredilecek. Buzdolabınız ve kilerinizdeki sensörler besin değerlerinizi, sağlık verilerinizi ve tüketim hızınızı analiz ederek siz acıkmadan veya sipariş vermeden gerekli gıdaları otonom dronlar aracılığıyla stoklayacak.

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6. Dinamik hücresel üretim

Mağazadan kıyafet veya ayakkabı taşımak tarih olacak. Satın aldığınız ürünün dijital moleküler kodu evinizdeki 3D/4D yazıcıya gönderilecek ve ürün dakikalar içinde kişiselleştirilmiş beden ölçülerinize göre sentezlenecek.

7. Bilinçaltı ve düşünce gücüyle ödeme

Beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) sayesinde bir ürünü satın almak için ekrana dokunmanıza veya kart okutmanıza gerek kalmayacak. Odaklandığınız ve al komutunu zihnen onayladığınız an, ödeme nöral sinyallerinizle anında gerçekleşecek.

8. Karbon ayak izi ve etik puan tabanlı ekosistemler

Para birimi tek ödeme aracı olmaktan çıkacak. Bir ürünü alırken sadece paranız değil, kişisel karbon puanınız ve geri dönüştürdüğünüz materyallerin biyo-kredisi de ödeme yerine geçecek. Sürdürülebilir yaşam tarzı benimseyenler ürünlere çok daha kolay ve avantajlı ulaşacak.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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