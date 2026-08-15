Yapay Zeka Anlatıyor: 2050 Yılında Alışverişte Kullanacağımız İlginç Yöntemler Neler?

Para birimi tek ödeme aracı olmaktan çıkacak. Bir ürünü alırken sadece paranız değil, kişisel karbon puanınız ve geri dönüştürdüğünüz materyallerin biyo-kredisi de ödeme yerine geçecek. Sürdürülebilir yaşam tarzı benimseyenler ürünlere çok daha kolay ve avantajlı ulaşacak.