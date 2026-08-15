Yapay Zeka Anlatıyor: 2050 Yılında Alışverişte Kullanacağımız İlginç Yöntemler Neler?
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2050 yılında alışveriş tarzımızda neler değişecek? Bu sefer yapay zekaya sorduk, o da yanıtladı! Bakalım 2050 yılında alışverişte kullanacağımız yeni yöntemler neler olacak, hadi keşfedelim!
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1. Yürüyen otonom pop-up vitrinler
2. Tam dokunsal sanal gerçeklik pazarları
3. Kuantum yapay zeka ile dijital ödeme
4. Kişiselleştirilmiş biyo-fiyatlandırma
5. Otonom biyo-buzdolapları
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6. Dinamik hücresel üretim
7. Bilinçaltı ve düşünce gücüyle ödeme
8. Karbon ayak izi ve etik puan tabanlı ekosistemler
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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