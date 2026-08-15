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Sinan Akçıl Berat Albayrak İle Buluştu: "Biraz Kahkahalı Biraz Gözyaşlı"

etiket Sinan Akçıl Berat Albayrak İle Buluştu: "Biraz Kahkahalı Biraz Gözyaşlı"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.08.2026 - 10:58
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Şarkıcı Sinan Akçıl, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi. Buluşmadan bir fotoğraf paylaşan Sinan Akçıl, “Çok isterdim, aylık hasbihallerimizin, konuşmalarımızın bir kısmını bile olsa milletimin duymasını, dinlemesini…” notunu düştü.

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Sinan Akçıl, Berat Albayrak ile görüştü: "Biraz kahkahalı, biraz gözyaşlı..."

Sinan Akçıl, Berat Albayrak ile görüştü: "Biraz kahkahalı, biraz gözyaşlı..."

Sinan Akçıl, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile buluştu. Buluşmaya dair fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

'Çok isterdim, aylık hasbihallerimizin, konuşmalarımızın bir kısmını bile olsa milletimin duymasını, dinlemesini... Egosuz, kibirsiz, biraz kahkahalı, biraz gözyaşlı, ama sadece kırmızı-beyaz bir gün daha🇹🇷👍🏻'

Öte yandan Akçıl, Albayrak ile görüşmesine dair en son Ekim 2025’te paylaşım yapmıştı. Üç saatli görüşme yaptığını belirten Akçıl, 'Gurur duyduğum adamla buluştum. Bilinen ve bilinmeyen yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o. 47 yaşına iki bakanlık sığdırmış bir siper adamı. Şimdi de NUN Okulları ile bir neslin inanılmaz bir okulda yetişmesine köprü ve vesile oluyor' ifadelerini kullanmıştı.

Bir takipçisinin "İkinizi de mecliste görmek istiyoruz..." mesajına Sinan Akçıl'dan kalp ve Türk bayrağı emojisiyle yanıt geldi.

Bir takipçisinin "İkinizi de mecliste görmek istiyoruz..." mesajına Sinan Akçıl'dan kalp ve Türk bayrağı emojisiyle yanıt geldi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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