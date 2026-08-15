Sinan Akçıl Berat Albayrak İle Buluştu: "Biraz Kahkahalı Biraz Gözyaşlı"
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Şarkıcı Sinan Akçıl, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi. Buluşmadan bir fotoğraf paylaşan Sinan Akçıl, “Çok isterdim, aylık hasbihallerimizin, konuşmalarımızın bir kısmını bile olsa milletimin duymasını, dinlemesini…” notunu düştü.
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Sinan Akçıl, Berat Albayrak ile görüştü: "Biraz kahkahalı, biraz gözyaşlı..."
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Bir takipçisinin "İkinizi de mecliste görmek istiyoruz..." mesajına Sinan Akçıl'dan kalp ve Türk bayrağı emojisiyle yanıt geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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