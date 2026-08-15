Sinan Akçıl Berat Albayrak İle Buluştu: "Biraz Kahkahalı Biraz Gözyaşlı"

Sinan Akçıl, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile buluştu. Buluşmaya dair fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

'Çok isterdim, aylık hasbihallerimizin, konuşmalarımızın bir kısmını bile olsa milletimin duymasını, dinlemesini... Egosuz, kibirsiz, biraz kahkahalı, biraz gözyaşlı, ama sadece kırmızı-beyaz bir gün daha🇹🇷👍🏻'

Öte yandan Akçıl, Albayrak ile görüşmesine dair en son Ekim 2025’te paylaşım yapmıştı. Üç saatli görüşme yaptığını belirten Akçıl, 'Gurur duyduğum adamla buluştum. Bilinen ve bilinmeyen yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o. 47 yaşına iki bakanlık sığdırmış bir siper adamı. Şimdi de NUN Okulları ile bir neslin inanılmaz bir okulda yetişmesine köprü ve vesile oluyor' ifadelerini kullanmıştı.