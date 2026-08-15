Sarı Bıyık da Kadroda: 90'lı Yılların Efsane Programı "Gerçek Kesit" Geri Dönüyor!
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Türk televizyonunun bir dönem fenomen haline gelen yapımlarından Gerçek Kesit, yıllar sonra geri dönüyor.
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Gerçek Kesit efsanesi "Sarı Bıyık" Cahit Kaşıkçılar'la dönüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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