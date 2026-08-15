article/comments
article/share
Haberler
TV
Sarı Bıyık da Kadroda: 90'lı Yılların Efsane Programı "Gerçek Kesit" Geri Dönüyor!

Sarı Bıyık da Kadroda: 90'lı Yılların Efsane Programı "Gerçek Kesit" Geri Dönüyor!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.08.2026 - 09:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

90'lı yıllarda ekran karşısına geçenlerin unutamadığı fenomen yapımlardan biri yıllar sonra geri dönüyor. 10 yıl boyunca yayınlanan Gerçek Kesit, yepyeni formatıyla yeniden hazırlanırken hafızalara kazınan Sarı Bıyık da projeye geri döndü. 

KAYNAK: Bursa TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyonunun bir dönem fenomen haline gelen yapımlarından Gerçek Kesit, yıllar sonra geri dönüyor.

Türk televizyonunun bir dönem fenomen haline gelen yapımlarından Gerçek Kesit, yıllar sonra geri dönüyor.

1996 ile 2006 yılları arasında ekrana gelen ve canlandırdığı sıra dışı hikâyelerle hafızalara kazınan yapım, bu kez “Gerçek Kesitler: Hikayenle Gel” adıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni projenin ilk adımı, eski ekibin Bursa'da yeniden bir araya gelmesiyle atıldı. Ancak Gerçek Kesit'in dönüşünde formatta önemli bir değişiklik yapılacak.

Gerçek Kesit efsanesi "Sarı Bıyık" Cahit Kaşıkçılar'la dönüyor.

Gerçek Kesit efsanesi "Sarı Bıyık" Cahit Kaşıkçılar'la dönüyor.

Gerçek Kesit'in unutulmaz isimlerinden, “Sarı Bıyık” karakteriyle hafızalara kazınan Cahit Kaşıkçılar da projede yer almaya hazırlanırken Kaşıkçılar bu kez yalnızca oyunculuğuyla değil, programın sunucusu olarak kamera karşısına geçecek.

Taner Bahadır'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda Burak Güngör, Mehmet Kahraman, Seval Arun, Zeki Temiz, Yusuf Emre Kürkçü, Zafer Emir, Emel İyisöyler Emir ve Mustafa Çınar yer alıyor.

Çekimleri Bursa'da başlayan Gerçek Kesitler: Hikayenle Gel, bu kez bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Fenomen yapımın yeni bölümleri YouTube üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
12
7
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın