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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li Hamal'a Sürpriz Transfer! Kadro Giderek Büyüyor

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li Hamal'a Sürpriz Transfer! Kadro Giderek Büyüyor

Atv yerli dizi Fahriye Evcen
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.08.2026 - 08:44
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Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u aynı projede buluşturan ATV'nin yeni dizisi Hamal, oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çekiyor. Eylül ayında sete çıkması planlanan diziden yeni bir transfer haberi daha geldi. Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri, sürpriz bir karakterle Hamal'ın kadrosuna katıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

KYN Yapım imzalı ve eylül ayında sete çıkması planlanan Hamal'da Oktay Kaynarca Kemal, Fahriye Evcen Hayat, Caner Cindoruk ise Egemen karakterine hayat verecek.

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u başrollerde buluşturan diziye son olarak genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından Sera Kutlubey katıldı.

Oyuncu Sera Kutlubey, ATV'nin yeni dizisi Hamal'ın kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu Sera Kutlubey, ATV'nin yeni dizisi Hamal'ın kadrosuna dahil oldu.

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni transferi Sera Kutlubey oldu. Başarılı oyuncu Hamal'da Melez karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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