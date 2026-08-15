Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li Hamal'a Sürpriz Transfer! Kadro Giderek Büyüyor
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Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u aynı projede buluşturan ATV'nin yeni dizisi Hamal, oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çekiyor. Eylül ayında sete çıkması planlanan diziden yeni bir transfer haberi daha geldi. Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri, sürpriz bir karakterle Hamal'ın kadrosuna katıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.
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Oyuncu Sera Kutlubey, ATV'nin yeni dizisi Hamal'ın kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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