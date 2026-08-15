İkinci Kez Nikah Masasına Oturdu: Gökhan Özen Sürpriz Şekilde Evlendi!
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2000'li yıllara damga vuran şarkılarıyla bir dönemin genç kızlarının sevgilisi olan Gökhan Özen'den sürpriz haber geldi! Bir süredir Naz Canbaz'la aşk yaşayan ve geçtiğimiz haziran ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan ünlü şarkıcı, bu kez nikah kareleriyle karşımıza çıktı. Özel hayatını uzun zamandır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özen, 14 Ağustos'ta Naz Canbaz'la hayatını birleştirdi. İkinci kez nikah masasına oturan Gökhan Özen'in düğün için şatafattan uzak bir tören tercih etmesi ve evlilik paylaşımına düştüğü romantik not da dikkat çekti.
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2000'li yılların unutulmaz isimlerinden Gökhan Özen, yıllardır müzik dünyasının en tanıdık yüzlerinden biri.
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Özel hayatını eskisine kıyasla çok daha gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökhan Özen, Naz Canbaz'la ilişkisini de uzun süre kameralardan uzakta sürdürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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