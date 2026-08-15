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İkinci Kez Nikah Masasına Oturdu: Gökhan Özen Sürpriz Şekilde Evlendi!

İkinci Kez Nikah Masasına Oturdu: Gökhan Özen Sürpriz Şekilde Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2026 - 08:37
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2000'li yıllara damga vuran şarkılarıyla bir dönemin genç kızlarının sevgilisi olan Gökhan Özen'den sürpriz haber geldi! Bir süredir Naz Canbaz'la aşk yaşayan ve geçtiğimiz haziran ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan ünlü şarkıcı, bu kez nikah kareleriyle karşımıza çıktı. Özel hayatını uzun zamandır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özen, 14 Ağustos'ta Naz Canbaz'la hayatını birleştirdi. İkinci kez nikah masasına oturan Gökhan Özen'in düğün için şatafattan uzak bir tören tercih etmesi ve evlilik paylaşımına düştüğü romantik not da dikkat çekti.

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2000'li yılların unutulmaz isimlerinden Gökhan Özen, yıllardır müzik dünyasının en tanıdık yüzlerinden biri.

2000'li yılların unutulmaz isimlerinden Gökhan Özen, yıllardır müzik dünyasının en tanıdık yüzlerinden biri.

Bir döneme damgasını vuran şarkıları, klipleri ve kendine has tarzıyla özellikle 2000'li yıllarda Türk pop müziğinin en popüler erkek yıldızlarından biri haline gelen Gökhan Özen, müzik kariyerine oldukça genç yaşlarda başladı. 'Aramazsan Arama', 'Civciv', 'Her Şeyde Biraz Sen Varsın', 'Benim İçin N'apardın?', 'Budala', 'Vah Vah' ve 'Ağlamak Sırayla' gibi bugün bile ilk notalarında tanıdığımız şarkılara imza atan Özen, dönemin gençlik idollerinden biriydi.

Sadece şarkılarıyla değil, oyunculuk macerasıyla da hafızalara kazındı. 2000'li yılların ortasında yayınlanan Sevda Çiçeği ve Yalan Dünya gibi yapımlarla kamera karşısına geçen Özen, uzun yıllar hem magazin hem de müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Zaman içerisinde Türkiye ile ABD arasında bir hayat kuran ve eskiye kıyasla gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, müzik üretmeye ise devam etti. Özellikle son yıllarda yaptığı paylaşımlar ve yeni projeleriyle sevenlerinin karşısına çıkan Gökhan Özen, bu kez yeni bir şarkıyla değil, özel hayatından gelen oldukça sürpriz bir haberle gündemimizde!

Özel hayatını eskisine kıyasla çok daha gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökhan Özen, Naz Canbaz'la ilişkisini de uzun süre kameralardan uzakta sürdürdü.

Özel hayatını eskisine kıyasla çok daha gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökhan Özen, Naz Canbaz'la ilişkisini de uzun süre kameralardan uzakta sürdürdü.

Çiftin birlikteliği geçtiğimiz yıl sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı. Özen'in daha önce yaptığı açıklamalara göre Naz Canbaz, aynı zamanda sanatçının Türkiye'deki müzik yapım şirketinde sosyal medya yöneticisi olarak görev yapıyor.

İlişkilerini çok fazla göz önünde yaşamayan ikili, Haziran 2026'da ise evlilik yolundaki ilk ciddi adımı attı. İstanbul'da aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlanan Gökhan Özen ve Naz Canbaz, gösterişli bir kutlama yerine yakınlarının bulunduğu daha samimi bir organizasyonu tercih etti.

Nişanın ardından Miami'ye giden çiftin evlilik hazırlığında olduğu biliniyordu elbette. Fakat nikahın bu kadar kısa süre içerisinde geleceğini pek kimse beklemiyordu!

Nişan haberinin üzerinden yalnızca birkaç ay geçmişken Gökhan Özen ve Naz Canbaz'dan sürpriz nikah kareleri geldi.

Çift, 14 Ağustos 2026 tarihinde şatafattan uzak, sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Naz Canbaz'ın oldukça yalın gelinlik tercihi dikkat çekerken Gökhan Özen de açık tonlardaki takımıyla eşine eşlik etti.

Nikah karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak evlendiğini duyuran Gökhan Özen, neden böylesine sade bir tören tercih ettiklerini de anlattı. Özen paylaşımında doğru insanı bulduğunda her şeyin yerine oturduğunu vurgularken ilişkide sevgi, saygı ve sadakatin önemine dikkat çekti.

'Hayatta en güzel şeylerden biri, doğru insanı bulduğunda her şeyin yerine oturması. Sevgi, saygı, sadakat ve bir kadına gerçekten değer vermenin zarafeti... Gerisi sadece detay. Eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi haliyle yapmak istedik. Şatafattan ve gösterişten uzak... Çünkü bizim için gerçek olan aramızdaki sevgi, bağ ve birbirimize duyduğumuz saygı. Tüm tebrik mesajları için şimdiden teşekkürler ...'

Gökhan Özen'in geçmişinde bir evlilik daha bulunduğunu da hatırlatalım. Ünlü şarkıcı, 2010 yılında Selen Sevigen'le nikah masasına oturmuş, çift 2016 yılında yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten iki kız çocuğu bulunan Özen, aradan geçen yılların ardından ikinci kez 'evet' dedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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