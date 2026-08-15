İkinci Kez Nikah Masasına Oturdu: Gökhan Özen Sürpriz Şekilde Evlendi!

Bir döneme damgasını vuran şarkıları, klipleri ve kendine has tarzıyla özellikle 2000'li yıllarda Türk pop müziğinin en popüler erkek yıldızlarından biri haline gelen Gökhan Özen, müzik kariyerine oldukça genç yaşlarda başladı. 'Aramazsan Arama', 'Civciv', 'Her Şeyde Biraz Sen Varsın', 'Benim İçin N'apardın?', 'Budala', 'Vah Vah' ve 'Ağlamak Sırayla' gibi bugün bile ilk notalarında tanıdığımız şarkılara imza atan Özen, dönemin gençlik idollerinden biriydi.

Sadece şarkılarıyla değil, oyunculuk macerasıyla da hafızalara kazındı. 2000'li yılların ortasında yayınlanan Sevda Çiçeği ve Yalan Dünya gibi yapımlarla kamera karşısına geçen Özen, uzun yıllar hem magazin hem de müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Zaman içerisinde Türkiye ile ABD arasında bir hayat kuran ve eskiye kıyasla gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, müzik üretmeye ise devam etti. Özellikle son yıllarda yaptığı paylaşımlar ve yeni projeleriyle sevenlerinin karşısına çıkan Gökhan Özen, bu kez yeni bir şarkıyla değil, özel hayatından gelen oldukça sürpriz bir haberle gündemimizde!