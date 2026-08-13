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Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in Kızı Eylül İlbey, Gülşen'in Sahnesindeki Dansıyla Mest Etti!

Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in Kızı Eylül İlbey, Gülşen'in Sahnesindeki Dansıyla Mest Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.08.2026 - 12:26
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Bir döneme damgasını vuran 'İnce İnce Yasemince' denildiğinde aklımıza gelen ilk isimler elbette Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey. Yıllardır hem hayatı hem de sahneyi paylaşan ikili, Türk televizyon tarihinin unutulmaz çiftlerinden biri olmayı başardı.

Bu kez gündemimizdeyse çiftin kendileri değil, profesyonel dansçı kızları Eylül İlbey var. Yıllardır dansla iç içe olan Eylül İlbey, Gülşen'in sahnesinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Üstelik Eylül ve Gülşen arasındaki bağın yıllar öncesine dayanan tatlı bir detayı da var!

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Türk televizyon ve tiyatro tarihinin en sevilen isimlerinden Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in hem sahnede hem de gerçek hayatta kurduğu ortaklık yıllara meydan okuyan cinsten.

Türk televizyon ve tiyatro tarihinin en sevilen isimlerinden Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in hem sahnede hem de gerçek hayatta kurduğu ortaklık yıllara meydan okuyan cinsten.

İkilinin yolları 1986 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nda kesişti. Henüz öğrencilik yıllarındayken bir tiyatro oyunu için partner arayan İlyas İlbey'in Yasemin Yalçın'a giderek 'Benim omuzdaşım olur musun?' diye sorması, yalnızca sahnedeki ortaklıklarının değil, yıllarca sürecek ilişkilerinin de başlangıcı oldu.

Yıllar içerisinde ilişkilerini evliliğe taşımaya karar veren çiftin nikah hikayesi de kendileri kadar sıra dışıydı.

1991 yılında tiyatro oyunlarının matinesini tamamlayan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, sahneden inip kostümlerini çıkardıktan sonra nikah masasına oturdu. Dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Yıldırım Aktuna'nın kıydığı nikahın şahitleri arasında Demet Akbağ ve Türker İnanoğlu da vardı.

Fakat onları aynı akşam bekleyen bir suare vardı! Nikahın ardından gelinlik ve damatlıklarını çıkaran çift yeniden kostümlerini giyerek akşam oyununda seyircinin karşısına çıktı.

'İnce İnce Yasemince'de hayat verdikleri İtilmiş ve Kakılmış karakterleri, dönemin en sevilen televizyon karakterlerinden oldu. Yıllar boyunca birlikte çalışan çift, Yasemin Yalçın Tiyatrosu çatısı altında tiyatro sahnesindeki ortaklıklarını da sürdürdü.

Yasemin Yalçın'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen Eylül, İlyas İlbey'in kendi soyadını vererek öz kızı gibi büyüttüğü ailenin büyük kızı.

Yasemin Yalçın'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen Eylül, İlyas İlbey'in kendi soyadını vererek öz kızı gibi büyüttüğü ailenin büyük kızı.

Çiftin 1998 yılında ise Ada adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Böylece çocukluğundan itibaren tiyatro kulislerinin, provaların ve sahnenin içerisinde büyüyen Eylül İlbey'in sanat dünyasından çok uzak bir yol seçmesi zaten pek mümkün değildi.

Fakat Eylül, anne ve babasının izinden birebir gitmek yerine kendi alanını buldu. Profesyonel olarak dansla ilgilenmeye başlayan Eylül İlbey, zaman içerisinde dansçı ve oyuncu kimliğiyle öne çıktı.

Sahneyle ilişkisi bununla da sınırlı kalmadı. Eylül, Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nun adeta görünmeyen kahramanlarından biri haline geldi. Organizasyondan sahne arkasındaki işlere, gişeden gerektiğinde oyunculara replik hatırlatmaya kadar tiyatronun pek çok alanında ailesine destek verdi.

2016 yılında evlenen Eylül İlbey'in düğünündeki nikah şahitlerinden biri ise bugün anlatacağımız hikayeyi çok daha anlamlı hale getiren Gülşen'di.

Yıllardır aileyle yakın bir dostluğu bulunan Gülşen, o dönem Eylül'ün en özel gününde yanında durmuştu.

Aradan tam 10 yıl geçti ve bu kez Eylül, Gülşen'in yanında bambaşka bir yerde karşımıza çıktı.

Sahne şovları ve dansçılarıyla yıllardır adından söz ettiren Gülşen'in son performansında tanıdık bir isim vardı.

O isim, Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in kızları Eylül İlbey'di.

Profesyonel dansçı olan Eylül, Gülşen'in sahnesine çıkarak koreografide yer aldı. Enerjisi, kıvraklığı ve sahne hakimiyetiyle dikkat çeken Eylül'ün performansından görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Videoyu izleyen pek çok kişinin Eylül'ün kim olduğunu öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlık da yorumlara yansıdı. Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran Yasemin Yalçın'ın kızının profesyonel bir dansçı olduğunu bilmeyen kullanıcılar, Eylül'ün performansına övgüler yağdırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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