Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in Kızı Eylül İlbey, Gülşen'in Sahnesindeki Dansıyla Mest Etti!

Bir döneme damgasını vuran 'İnce İnce Yasemince' denildiğinde aklımıza gelen ilk isimler elbette Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey. Yıllardır hem hayatı hem de sahneyi paylaşan ikili, Türk televizyon tarihinin unutulmaz çiftlerinden biri olmayı başardı.

Bu kez gündemimizdeyse çiftin kendileri değil, profesyonel dansçı kızları Eylül İlbey var. Yıllardır dansla iç içe olan Eylül İlbey, Gülşen'in sahnesinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Üstelik Eylül ve Gülşen arasındaki bağın yıllar öncesine dayanan tatlı bir detayı da var!