Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in Kızı Eylül İlbey, Gülşen'in Sahnesindeki Dansıyla Mest Etti!
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Bir döneme damgasını vuran 'İnce İnce Yasemince' denildiğinde aklımıza gelen ilk isimler elbette Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey. Yıllardır hem hayatı hem de sahneyi paylaşan ikili, Türk televizyon tarihinin unutulmaz çiftlerinden biri olmayı başardı.
Bu kez gündemimizdeyse çiftin kendileri değil, profesyonel dansçı kızları Eylül İlbey var. Yıllardır dansla iç içe olan Eylül İlbey, Gülşen'in sahnesinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Üstelik Eylül ve Gülşen arasındaki bağın yıllar öncesine dayanan tatlı bir detayı da var!
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Türk televizyon ve tiyatro tarihinin en sevilen isimlerinden Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in hem sahnede hem de gerçek hayatta kurduğu ortaklık yıllara meydan okuyan cinsten.
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Yasemin Yalçın'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen Eylül, İlyas İlbey'in kendi soyadını vererek öz kızı gibi büyüttüğü ailenin büyük kızı.
Sahne şovları ve dansçılarıyla yıllardır adından söz ettiren Gülşen'in son performansında tanıdık bir isim vardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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