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Bugün İndirimde Neler Var? 13 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 13 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.08.2026 - 12:40
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Mutfakta mucizeler yaratan çok fonksiyonlu pişiricilerden çekmecelere düzen getiren kumaş kutu setlerine, otel konforu sunan mor nevresim takımlarından lüks iç giyim fırsatlarına, tarz sahibi güneş gözlüklerinden cilt bakımı ile kahve kupası sepet indirimlerine kadar harika fırsatlar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 13.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Instant Pot hızlı pilav ve buharlı pişirici %29 indirimle son 30 günün en düşük fiyatı net 3.006,47 TL!

Instant Pot hızlı pilav ve buharlı pişirici %29 indirimle son 30 günün en düşük fiyatı net 3.006,47 TL!

4.253,93 TL'lik eski fiyatından gerileyen; pilav pişirme, buharda pişirme, soteleme ve kızartma işlevleriyle 20 porsiyona kadar yemek hazırlayan 2.8 litrelik hamarat mutfak yardımcısı.

Instant Pot Hızlı Pilav Pişirici ve Buharlı Pişirici

SONGMICS katlanabilir 8'li iç çamaşırı düzenleyici kutu seti %51 indirimle 1.439,00 TL!

SONGMICS katlanabilir 8'li iç çamaşırı düzenleyici kutu seti %51 indirimle 1.439,00 TL!

2.909,00 TL yerine yarı fiyatından da aşağı inen; sütyen, çorap ile kravatları çekmecelerde ve dolaplarda son derece intizamlı tutan bej renkli 8 parçalık kumaş saklama kutusu seti.

SONGMICS Çekmece İçi Katlanabilir 8'li İç Çamaşırı Düzenleyici Set

Solid Jersey pamuk örgü mor nevresim takımı %40 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 858,98 TL!

Solid Jersey pamuk örgü mor nevresim takımı %40 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 858,98 TL!

1.431,63 TL'den inen fiyatı, yumuşacık örgü pamuk kumaşı, soluk leylak mor tonu ve otel kalitesindeki dokusuyla yatak odalarına modern bir hava katan nevresim seti.

Solid Jersey Örgü Pamuk Mor Nevresim ve Yastık Kılıfı Seti

Victoria's Secret iç giyim koleksiyonunda kaçırılmayacak 2 al 1 öde fırsatı başladı!

Victoria's Secret iç giyim koleksiyonunda kaçırılmayacak 2 al 1 öde fırsatı başladı!

Mükemmel kalıpları, lüks dantel detayları ve gün boyu konfor sunan modelleriyle dünyaca ünlü markanın sütyen çeşitlerinde sepetleri renklendiren kampanya.

Victoria's Secret Sütyen Çeşitleri

Bilge Karga Marbling Leopard Nude güneş gözlüğü %20 net indirimle 1.550,00 TL yerine 1.240,00 TL!

Bilge Karga Marbling Leopard Nude güneş gözlüğü %20 net indirimle 1.550,00 TL yerine 1.240,00 TL!

Leopar desenli leziz nude çerçevesi, UV400 korumalı kaliteli camları ve retro havasıyla bakışlarınıza şıklık katacak tarz sahibi kadın güneş gözlüğü.

Bilge Karga Marbling Leopard Nude Güneş Gözlüğü

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La Roche-Posay yağlı ciltler için güneş bakım seti sepette %25 net indirim avantajıyla!

La Roche-Posay yağlı ciltler için güneş bakım seti sepette %25 net indirim avantajıyla!

Matlaştırıcı etkili Anthelios SPF50+ yüz güneş kremi 50 ml ve gözenekleri arındıran Effaclar temizleme jelinden oluşan, yağlı ciltlere özel koruyucu ikili bakım seti.

La Roche-Posay Anthelios SPF50+ Yüz Güneş Kremi & Effaclar Yıkama Jeli Seti

MJCARE Glow Collagen eriyen hidrojel yüz maskesi 2'li paket %53 indirimle 589,90 TL yerine net 274,95 TL!

MJCARE Glow Collagen eriyen hidrojel yüz maskesi 2'li paket %53 indirimle 589,90 TL yerine net 274,95 TL!

Ciltle temas ettiği anda emilip şeffaflaşan yoğun kolajen içeriğiyle cilde cam gibi parlaklık, nem ve dolgunluk kazandıran mucizevi 2'li hidrojel maske.

MJCARE Glow Collagen Melting Mask 2'li Paket

Starbucks Ankara şehir temalı porselen kupa sepette %20 indirimle 839,00 TL yerine net 671,20 TL!

Starbucks Ankara şehir temalı porselen kupa sepette %20 indirimle 839,00 TL yerine net 671,20 TL!

414 ml'lik geniş hacmi, kaliteli kulp tasarımı ve başkentin simgelerini taşıyan özel koleksiyon serisiyle kahve keyfini taçlandıran Tayland menşeli kupa.

Starbucks Ankara Şehir Temalı Porselen Kupa 414 ml

Chocolate Coconut lansman protein bar seti lansmana özel fiyatı ve lezzetiyle karşınızda!

Chocolate Coconut lansman protein bar seti lansmana özel fiyatı ve lezzetiyle karşınızda!

999,00 TL'den 799,00 TL'ye düşen fiyatıyla çikolata ve hindistan cevizinin muazzam uyumunu yüksek proteinle buluşturan, sporcuların sepetine eklediği leziz bar paketi.

Whey Protein Lansman Chocolate Coconut Bar Seti

Bingo Akıllı Kapsül Pro bulaşık makinesi deterjanı 80'li paket sepete özel fiyatla 359,00 TL!

Bingo Akıllı Kapsül Pro bulaşık makinesi deterjanı 80'li paket sepete özel fiyatla 359,00 TL!

478,67 TL'lik fiyatından gerileyen, zorlu yağları tek yıkamada söküp atan ve bardaklarda çiziksiz parlaklık sağlayan 80 adetlik kapsül deterjan paketi.

Seçili Temizlik ve Deterjan Ürünlerinde Fırsatlar

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Dermoten kaş kirpik serumu onedio40 koduyla 423,92 TL yerine sepette net 254,35 TL!

Dermoten kaş kirpik serumu onedio40 koduyla 423,92 TL yerine sepette net 254,35 TL!

Hediye çeki koduyla sepeti ekstra hafifleten, zayıflayan kaş ile kirpikleri besleyerek çok daha gür ve hacimli görünmesini sağlayan 20 ml'lik etkili serum.

Dermoten Kaş Kirpik Serumu 20 ml

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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