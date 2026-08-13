Bugün İndirimde Neler Var? 13 Ağustos 2026 Günün Fırsatları
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Mutfakta mucizeler yaratan çok fonksiyonlu pişiricilerden çekmecelere düzen getiren kumaş kutu setlerine, otel konforu sunan mor nevresim takımlarından lüks iç giyim fırsatlarına, tarz sahibi güneş gözlüklerinden cilt bakımı ile kahve kupası sepet indirimlerine kadar harika fırsatlar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.
Bu içerik 13.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Instant Pot hızlı pilav ve buharlı pişirici %29 indirimle son 30 günün en düşük fiyatı net 3.006,47 TL!
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SONGMICS katlanabilir 8'li iç çamaşırı düzenleyici kutu seti %51 indirimle 1.439,00 TL!
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Bilge Karga Marbling Leopard Nude güneş gözlüğü %20 net indirimle 1.550,00 TL yerine 1.240,00 TL!
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La Roche-Posay yağlı ciltler için güneş bakım seti sepette %25 net indirim avantajıyla!
MJCARE Glow Collagen eriyen hidrojel yüz maskesi 2'li paket %53 indirimle 589,90 TL yerine net 274,95 TL!
Starbucks Ankara şehir temalı porselen kupa sepette %20 indirimle 839,00 TL yerine net 671,20 TL!
Chocolate Coconut lansman protein bar seti lansmana özel fiyatı ve lezzetiyle karşınızda!
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