Yıldız Tilbe Konser Çıkışı Güvenlik Görevlisine Patladı: Verdiği Tepki Kameralara Yansıdı!
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Türk müziğinin nevi şahsına münhasır isimlerinin başında gelen Yıldız Tilbe, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, dobra açıklamaları ve kendine has tavırlarıyla da gündemden düşmüyor. Aklından geçeni filtresiz şekilde dile getirmesiyle tanıdığımız usta sanatçı, bu kez Çeşme'de verdiği konserin ardından yaşanan gergin anlarla gündeme geldi.
Konser sonrası aracına doğru ilerleyen Tilbe, hemen yakınında yüksek sesle bağıran güvenlik görevlisine bir anda sinirlendi. 'Gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Beynim dönmüş zaten' diyerek tepki gösteren ünlü şarkıcının o anları kameralara yansırken kullandığı ifadeler de sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı.
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Türk müziğinin nevi şahsına münhasır isimlerinin başında gelen Yıldız Tilbe, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, dobra açıklamaları ve kendine has tavırlarıyla da gündemden düşmüyor.
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Bu kez de Çeşme konserinin ardından benzer bir Yıldız Tilbe anı yaşandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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