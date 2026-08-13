Yıldız Tilbe Konser Çıkışı Güvenlik Görevlisine Patladı: Verdiği Tepki Kameralara Yansıdı!

Müzik yolculuğu İzmir'deki düğün salonları ve gece kulüplerinde başlayan Tilbe'nin hayatının en önemli dönüm noktalarından biri ise Sezen Aksu'yla tanışması oldu. 1991 yılında İzmir'de sahne aldığı sırada Sezen Aksu'nun dikkatini çeken Tilbe, onun davetiyle İstanbul'a geldi ve yaklaşık dokuz ay boyunca vokalistliğini yaptı.

Sezen Aksu'nun 'Gülümse' albümündeki şarkılara geri vokaliyle eşlik eden Tilbe için asıl büyük çıkış ise 1994 yılında geldi.

İlk albümü 'Delikanlım'la müzik dünyasına deyim yerindeyse kapıdan değil duvarı yıkarak giren Tilbe, albümle aynı adı taşıyan şarkısıyla dönemin en büyük hitlerinden birine imza attı. Aradan geçen 30 yılı aşkın zamana rağmen 'Delikanlım'ın hala ilk günkü gibi söylenebilmesi de zaten bıraktığı izin en büyük göstergelerinden biri.

Tabii Yıldız Tilbe'nin yıllardır bu kadar sevilmesinde yalnızca müziğinin değil, karakterinin de büyük payı var. Ne hissediyorsa yüzünden okunan, ne düşünüyorsa çoğu zaman doğrudan söyleyen Tilbe'nin bu filtresiz halleri yıllar içerisinde sayısız unutulmaz ana sahne oldu.