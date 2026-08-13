article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yıldız Tilbe Konser Çıkışı Güvenlik Görevlisine Patladı: Verdiği Tepki Kameralara Yansıdı!

Yıldız Tilbe Konser Çıkışı Güvenlik Görevlisine Patladı: Verdiği Tepki Kameralara Yansıdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.08.2026 - 11:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk müziğinin nevi şahsına münhasır isimlerinin başında gelen Yıldız Tilbe, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, dobra açıklamaları ve kendine has tavırlarıyla da gündemden düşmüyor. Aklından geçeni filtresiz şekilde dile getirmesiyle tanıdığımız usta sanatçı, bu kez Çeşme'de verdiği konserin ardından yaşanan gergin anlarla gündeme geldi.

Konser sonrası aracına doğru ilerleyen Tilbe, hemen yakınında yüksek sesle bağıran güvenlik görevlisine bir anda sinirlendi. 'Gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Beynim dönmüş zaten' diyerek tepki gösteren ünlü şarkıcının o anları kameralara yansırken kullandığı ifadeler de sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk müziğinin nevi şahsına münhasır isimlerinin başında gelen Yıldız Tilbe, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, dobra açıklamaları ve kendine has tavırlarıyla da gündemden düşmüyor.

Türk müziğinin nevi şahsına münhasır isimlerinin başında gelen Yıldız Tilbe, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, dobra açıklamaları ve kendine has tavırlarıyla da gündemden düşmüyor.

Müzik yolculuğu İzmir'deki düğün salonları ve gece kulüplerinde başlayan Tilbe'nin hayatının en önemli dönüm noktalarından biri ise Sezen Aksu'yla tanışması oldu. 1991 yılında İzmir'de sahne aldığı sırada Sezen Aksu'nun dikkatini çeken Tilbe, onun davetiyle İstanbul'a geldi ve yaklaşık dokuz ay boyunca vokalistliğini yaptı.

Sezen Aksu'nun 'Gülümse' albümündeki şarkılara geri vokaliyle eşlik eden Tilbe için asıl büyük çıkış ise 1994 yılında geldi.

İlk albümü 'Delikanlım'la müzik dünyasına deyim yerindeyse kapıdan değil duvarı yıkarak giren Tilbe, albümle aynı adı taşıyan şarkısıyla dönemin en büyük hitlerinden birine imza attı. Aradan geçen 30 yılı aşkın zamana rağmen 'Delikanlım'ın hala ilk günkü gibi söylenebilmesi de zaten bıraktığı izin en büyük göstergelerinden biri.

Tabii Yıldız Tilbe'nin yıllardır bu kadar sevilmesinde yalnızca müziğinin değil, karakterinin de büyük payı var. Ne hissediyorsa yüzünden okunan, ne düşünüyorsa çoğu zaman doğrudan söyleyen Tilbe'nin bu filtresiz halleri yıllar içerisinde sayısız unutulmaz ana sahne oldu.

Bu kez de Çeşme konserinin ardından benzer bir Yıldız Tilbe anı yaşandı.

Usta sanatçı, Çeşme'de verdiği konserin ardından sahneden ayrılarak kendisini bekleyen aracına doğru ilerlemeye başladı.

Konser çıkışında Tilbe'nin çevresinde tahmin edebileceğiniz üzere oldukça yoğun bir kalabalık vardı. Sanatçının güvenli şekilde aracına ulaşabilmesi için görevliler de kalabalığı kontrol etmeye çalışıyordu.

Tam bu sırada Yıldız Tilbe'nin hemen yakınında bulunan bir güvenlik görevlisinin yüksek sesle bağırması sanatçının tepkisini çekti.

Saatlerce yüksek sesli müziğin içinde sahnede olan Tilbe, kulağının dibindeki sesten rahatsız olunca bir anda görevliye doğru yöneldi.

Kameralara yansıyan görüntülerde oldukça sinirlendiği görülen Yıldız Tilbe, görevliye sert bir şekilde çıkışarak:

'Sana bir çakarım gidersin! Çekil! Gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Beynim dönmüş zaten...' ifadelerini kullandı.

Tilbe'nin saniyeler içerisinde yükselen tansiyonu yine saniyeler içerisinde düşürmesi de dikkatlerden kaçmadı. Tepkisini dile getirdikten sonra 'Hadi iyi geceler' diyerek kendisini bekleyen aracına yönelen sanatçı, ardından bölgeden ayrıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
18
12
3
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın