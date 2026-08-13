Faizsiz Kredi Nasıl Alınır? Başvuru Süreci, Şartları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Faizsiz kredi kampanyalarında kredi faizi uygulanmasa da tahsis ücreti, sigorta bedeli, kredi kartı aidatı veya nakit avansa bağlı farklı maliyetler ortaya çıkabilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce kampanyanın toplam geri ödeme tutarını, vadesini ve ek koşullarını mutlaka incelemek gerekir. Sadece sunulan nakit limite değil, aylık taksitlerin bütçenize uygun olup olmadığına da dikkat etmelisiniz.

Bankaların faizsiz kredi fırsatlarını karşılaştırın

Faizsiz kredi kampanyalarının limitleri, vadeleri ve başvuru şartları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Bu nedenle karar vermeden önce güncel teklifleri karşılaştırarak ihtiyacınıza ve ödeme gücünüze en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz. Yeni müşterilere özel avantajlı kredi seçeneklerini myMani üzerinden inceleyebilir, bankaların sunduğu fırsatları tek ekranda karşılaştırabilirsiniz.

Bilgilendirme: Kampanya tutarları, vadeler ve başvuru koşulları bankalar tarafından değiştirilebilir. Kredi başvuruları bankaların değerlendirme ve onay süreçlerine tabidir.