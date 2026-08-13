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Faizsiz Kredi Nasıl Alınır? Başvuru Süreci, Şartları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Faizsiz Kredi Nasıl Alınır? Başvuru Süreci, Şartları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mynet
Mynet - Onedio Üyesi
13.08.2026 - 12:00
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Beklenmedik masraflar karşısında bütçesini sarsmak istemeyenler, bankaların dijital kanallara özel sunduğu faizsiz kredi kampanyalarına yöneliyor. İşte cebinizden tek kuruş faiz çıkmadan yararlanabileceğiniz kampanyalarla ilgili önemli detaylar…

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Faizsiz Kredi Nasıl Alınır?

Faizsiz Kredi Nasıl Alınır?

Acil nakit ihtiyacı doğduğunda bütçesini korumak ve ekstra maliyet üstlenmek istemeyenler bankaların faizsiz kredi fırsatlarını kovalıyor. Son zamanlarda pek çok banka, ilk kez müşteri olacak kullanıcılarına özel faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap paketleri sunuyor. Şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran mobil uygulamalar üzerinden yapılan başvurularla, dakikalar içinde 100.000 TL'ye varan nakde ulaşmak mümkün oluyor.

Adım adım faizsiz kredi başvuru süreci

Adım adım faizsiz kredi başvuru süreci

Bankaların sunduğu faizsiz kredi fırsatlarından yararlanmak aslında son derece pratik ve neredeyse tamamen dijital kanallar üzerinden yürütülen bir süreç. İşte adım adım neler yapmanız gerektiği:

Mobil Uygulamayı İndirin: Tercih ettiğiniz bankanın mobil bankacılık uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

Görüntülü Görüşme ile Müşteri Olun: 'Müşteri Ol' seçeneğini tıklayarak kimlik doğrulama ve kısa bir görüntülü görüşme adımıyla hesabınızı açın.

Kampanyaya Başvurun: Müşteri olma onayınız tamamlandıktan hemen sonra uygulamanın 'Krediler' veya 'Kampanyalar' sekmesinden faizsiz kredi veya taksitli nakit avans talebinizi iletin.

Onaylanan Tutarı Kullanım: Kampanya ve başvuru koşullarını sağlıyorsanız onaylanan tutar doğrudan hesabınıza aktarılır ve dilediğiniz gibi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Faizsiz kredi neleri içeriyor?

Faizsiz kredi neleri içeriyor?

Bankalar genellikle faizsiz kredileri üç farklı ürün kombinasyonu şeklinde sunuyor:

  • Belirli limitler ve genellikle 3 ila 6 ay vadelerle sınırlı faizsiz nakit kredi imkanı.

  • Kredi kartı tanımlamasıyla birlikte kart limitinizden çekebileceğiniz, taksitlerinde faiz işletilmeyen nakit desteği.

  • Hesabınızda para olmasa dahi belirli sınırlar dahilinde faizsiz kullanabileceğiniz sıfır faizli ek hesap (KMH) esnek hesap çözümü.

Başvuru öncesinde dikkat edilmesi gerekenler

Başvuru öncesinde dikkat edilmesi gerekenler

Faizsiz kredi avantajından sorunsuz şekilde yararlanmak için şu hususları göz önünde bulundurmalısınız:

  • Yeni müşteri şartı: Kampanyalar ilgili bankada daha önce hesabı olmayan ve mobil uygulama üzerinden ilk kez üye olan kullanıcıları kapsar. Zaman zaman bazı bankalar, daha önce müşteri olmuş ancak hesapları pasifte olan kullanıcıların da başvuru yapmasına olanak tanıyabilir.

  • Kredi notu ve gelir durumu: Bankalar faiz oranı almasalar dahi Findeks kredi notu değerlendirmesi yapar ve limit tahsisini kişisel risk raporunuza göre belirler.

  • Vade sınırları: Faizsiz krediler genellikle kısa vadeli acil ihtiyaçları karşılamaya yönelik kurgulanır. Sıklıkla 3 ay ila 6 ay vade uygulanır.

Faizsiz kredi masrafsız mı?

Faizsiz kredi masrafsız mı?

Faizsiz kredi kampanyalarında kredi faizi uygulanmasa da tahsis ücreti, sigorta bedeli, kredi kartı aidatı veya nakit avansa bağlı farklı maliyetler ortaya çıkabilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce kampanyanın toplam geri ödeme tutarını, vadesini ve ek koşullarını mutlaka incelemek gerekir. Sadece sunulan nakit limite değil, aylık taksitlerin bütçenize uygun olup olmadığına da dikkat etmelisiniz.

Bankaların faizsiz kredi fırsatlarını karşılaştırın

Faizsiz kredi kampanyalarının limitleri, vadeleri ve başvuru şartları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Bu nedenle karar vermeden önce güncel teklifleri karşılaştırarak ihtiyacınıza ve ödeme gücünüze en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz. Yeni müşterilere özel avantajlı kredi seçeneklerini myMani üzerinden inceleyebilir, bankaların sunduğu fırsatları tek ekranda karşılaştırabilirsiniz.

Bilgilendirme: Kampanya tutarları, vadeler ve başvuru koşulları bankalar tarafından değiştirilebilir. Kredi başvuruları bankaların değerlendirme ve onay süreçlerine tabidir.

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