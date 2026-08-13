Emekli Zammı İçin Yeni Rakamlar Belli Oldu: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Yüzde 8,70'lik Zam İhtimali
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28'e yükseltmesi, milyonlarca emeklinin Ocak 2027 zam oranlarını doğrudan etkiledi. İkinci 6 aylık enflasyon tahmininin yüzde 8,70'e tırmanmasıyla birlikte, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yapılması beklenen artış hem de en düşük emekli maaşına yönelik yeni tahminler netleşmeye başladı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kamuoyuna duyurulan Yılın 3. Enflasyon Raporu, emekli maaşı hesaplamalarında kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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