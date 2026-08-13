Emekli Zammı İçin Yeni Rakamlar Belli Oldu: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Yüzde 8,70'lik Zam İhtimali

Bankanın yıl sonu tüketici fiyat endeksi beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28 düzeyine çıkarması, 2027 yılının ilk ayında uygulamaya konulacak 6 aylık enflasyon farkı beklentisine yaklaşık 1,7 puanlık artış olarak yansıdı.

Senelik ilk 6 aylık dilimde gerçekleşen fiyat artışının yüzde 17,76 seviyesinde tescillenmesinin ardından gözler yılın ikinci yarısına çevrilmişti. Ekonomi yönetiminin yıl sonu patikasında yaptığı yukarı yönlü güncelleme, Temmuz ile Aralık dönemini kapsayan ikinci 6 aylık enflasyon öngörüsünü yüzde 7,00 seviyesinden yüzde 8,70'e taşıdı. SSK ve Bağ-Kur statüsündeki emeklilerin gelir artışları yasalar gereği doğrudan bu ikinci yarıyılda oluşacak hayat pahalılığı oranına endeksli bulunuyor.

Yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın öngördüğü şekilde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin kök aylıklarına Ocak 2027 itibarıyla yaklaşık yüzde 8,70 oranında zam yansıtılacak. Söz konusu artış potansiyeli, en düşük emekli aylığı alan vatandaşların gelir tablosunu da etkiliyor. Temmuz ayındaki yasal düzenlemeyle 23.552 TL seviyesine çekilen taban emekli aylığının, muhtemel zam oranının uygulanması durumunda 25.600 TL ile 25.700 TL aralığına yükselmesi öngörülüyor. Taban maaş uygulamasındaki nihai tutar ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelecek yasa teklifinin kabul edilmesiyle resmiyet kazanacak.

Memur emeklileri ve Emekli Sandığı mensuplarının zam tablosu ise biraz daha farklı bir mekanizmayla işliyor. Bu gruptaki emeklilerin alacağı nihai fark, toplu sözleşme hükümleri ile altı aylık enflasyon arasındaki dengeden doğuyor. İkinci 6 aylık enflasyon verisinin toplu sözleşmede belirlenen sınır değeri aşması halinde, oluşan fark memur emeklilerinin hesaplarına eklenecek. Milyonlarca emeklinin cebine girecek net tutarlar, Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanacağı 2027 yılının Ocak ayı başında tam olarak netlik kazanacak.