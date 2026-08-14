Booking.com Yasağının Maliyeti

Yıllardır hem kişisel hem de şirketlerim üzerinden Booking.com’u kullanıyorum. Dünyayı gezen, farklı ülkelerde turizm sektörünü yakından gözlemleyen bir turizmci olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

Booking.com, bugün kullandığımız dijital seyahat sisteminin öncülerinden biri oldu. Türkiye’nin bu küresel dijital ağın dışında kalmasının bedeli ise yalnızca otelcilere değil, Türk turizmine ve ülke ekonomisine de milyarlarca liralık fırsat kaybı olarak yansıdı.

Belki de bugün Expedia, Agoda, Trip.com gibi dünyanın önemli dijital seyahat platformlarının ortaya çıkmasında Booking.com’un açtığı yolun büyük payı var.

Bu platformlar sayesinde dünyayı daha rekabetçi, daha ekonomik ve daha kolay geziyoruz. Otellerimiz ise uluslararası pazarda kendilerine yer bulabiliyor.

Özellikle şehir ve butik oteller açısından Booking.com, uzun yıllar vazgeçilmez bir online rezervasyon kanalı oldu.

Türkiye’de açık olduğu dönemde yalnızca yabancı turistlere değil; iç turizme, iş insanlarına ve Türkiye’yi gezen milyonlarca kişiye de ciddi kolaylık sağladı.

Ve bazı oteller için durum çok daha çarpıcıydı:

online doluluklarının yüzde 70’sinden fazlası Booking.com üzerinden gerçekleşiyordu.

Şimdi düşünün…

Bir otelin satışlarının yarısından fazlasını sağlayan bir kanalın bir anda ortadan kalkması, o otelin cirosunu nasıl etkiler?

İşte asıl konuşmamız gereken konu tam olarak bu.