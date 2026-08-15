Halit Ergenç'in Dünya Yıldızlarının Konserlerindeki Halleri Gündem Oldu!
Halit Ergenç'i son dönemde yalnızca setlerde değil, dünyaca ünlü yıldızların konserlerinde de sık sık görmeye başladık! Yıllardır ağırbaşlı ve karizmatik rolleriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda Travis Scott konserinde kendini müziğin ritmine kaptırdığı anlarla sosyal medyayı epey şaşırtmıştı. Kanye West'in etkinliğinde de karşımıza çıkan Ergenç'in konser rotasına şimdi çok daha sürpriz bir isim eklendi. Müziğe olan ilgisi ve geçmişte aldığı opera eğitimiyle de bilinen Halit Ergenç, bu kez İzlanda'da dünyaca ünlü sanatçı Björk'ün konserinde ortaya çıktı. Ergenç'in birbirinden farklı dünya yıldızlarını yakından takip etmesi sosyal medyanın da gözünden kaçmadı!
Türk televizyon tarihinin en unutulmaz karakterlerinden birkaçını tek başına sıralayabilecek isimlerden biri hiç şüphesiz Halit Ergenç.
Fakat son dönemde kendisini dizilerinden çok bambaşka bir yerde görmeye başladık: Dünyaca ünlü isimlerin konserlerinde!
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