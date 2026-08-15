Halit Ergenç'in Dünya Yıldızlarının Konserlerindeki Halleri Gündem Oldu!

Üstelik onu yalnızca televizyon dünyasının başarılı başrollerinden biri olarak tanımlamak da biraz haksızlık olur.

Sanat yolculuğuna oldukça farklı bir noktadan başlayan Ergenç, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri bölümündeki eğitimini yarıda bırakarak rotasını tamamen değiştirmiş ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera ve müzikal tiyatro eğitimi almıştı. Kariyerinin ilk yıllarında Ajda Pekkan ve Leman Sam gibi isimlere vokalistlik yapan Ergenç'in müzikle olan bağı da aslında bugün ortaya çıkmış değil.

Tiyatro ve müzikallerin ardından kamera karşısına geçen oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasında Aliye önemli bir dönüm noktası oldu. Fakat asıl büyük çıkışını, 2006 yılında yayınlanmaya başlayan Binbir Gece dizisindeki Onur Aksal karakteriyle yaptı.

Türkiye sınırlarını aşan dizinin farklı ülkelerde büyük ilgi görmesi Halit Ergenç'in uluslararası tanınırlığını da artırdı.

Ardından gelen Muhteşem Yüzyıl ise kariyerinin tartışmasız en ikonik işlerinden birine dönüştü. Kanuni Sultan Süleyman karakteriyle dört sezon boyunca ekranlarda olan Ergenç, dizinin dünyanın dört bir yanında yayınlanmasıyla Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan oyuncularından biri haline geldi. Vatanım Sensin, Babil, Adsız Aşıklar ve son olarak Kral Kaybederse derken yıllardır başrol koltuğunu bırakmayan Ergenç'in ekrandaki ağırbaşlı ve karizmatik hali de artık hepimizin hafızasına kazınmış durumda.