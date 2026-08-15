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Halit Ergenç'in Dünya Yıldızlarının Konserlerindeki Halleri Gündem Oldu!

Halit Ergenç'in Dünya Yıldızlarının Konserlerindeki Halleri Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2026 - 09:07
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Halit Ergenç'i son dönemde yalnızca setlerde değil, dünyaca ünlü yıldızların konserlerinde de sık sık görmeye başladık! Yıllardır ağırbaşlı ve karizmatik rolleriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda Travis Scott konserinde kendini müziğin ritmine kaptırdığı anlarla sosyal medyayı epey şaşırtmıştı. Kanye West'in etkinliğinde de karşımıza çıkan Ergenç'in konser rotasına şimdi çok daha sürpriz bir isim eklendi. Müziğe olan ilgisi ve geçmişte aldığı opera eğitimiyle de bilinen Halit Ergenç, bu kez İzlanda'da dünyaca ünlü sanatçı Björk'ün konserinde ortaya çıktı. Ergenç'in birbirinden farklı dünya yıldızlarını yakından takip etmesi sosyal medyanın da gözünden kaçmadı!

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Türk televizyon tarihinin en unutulmaz karakterlerinden birkaçını tek başına sıralayabilecek isimlerden biri hiç şüphesiz Halit Ergenç.

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz karakterlerinden birkaçını tek başına sıralayabilecek isimlerden biri hiç şüphesiz Halit Ergenç.

Üstelik onu yalnızca televizyon dünyasının başarılı başrollerinden biri olarak tanımlamak da biraz haksızlık olur.

Sanat yolculuğuna oldukça farklı bir noktadan başlayan Ergenç, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri bölümündeki eğitimini yarıda bırakarak rotasını tamamen değiştirmiş ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera ve müzikal tiyatro eğitimi almıştı. Kariyerinin ilk yıllarında Ajda Pekkan ve Leman Sam gibi isimlere vokalistlik yapan Ergenç'in müzikle olan bağı da aslında bugün ortaya çıkmış değil.

Tiyatro ve müzikallerin ardından kamera karşısına geçen oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasında Aliye önemli bir dönüm noktası oldu. Fakat asıl büyük çıkışını, 2006 yılında yayınlanmaya başlayan Binbir Gece dizisindeki Onur Aksal karakteriyle yaptı. 

Türkiye sınırlarını aşan dizinin farklı ülkelerde büyük ilgi görmesi Halit Ergenç'in uluslararası tanınırlığını da artırdı.

Ardından gelen Muhteşem Yüzyıl ise kariyerinin tartışmasız en ikonik işlerinden birine dönüştü. Kanuni Sultan Süleyman karakteriyle dört sezon boyunca ekranlarda olan Ergenç, dizinin dünyanın dört bir yanında yayınlanmasıyla Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan oyuncularından biri haline geldi. Vatanım Sensin, Babil, Adsız Aşıklar ve son olarak Kral Kaybederse derken yıllardır başrol koltuğunu bırakmayan Ergenç'in ekrandaki ağırbaşlı ve karizmatik hali de artık hepimizin hafızasına kazınmış durumda.

Fakat son dönemde kendisini dizilerinden çok bambaşka bir yerde görmeye başladık: Dünyaca ünlü isimlerin konserlerinde!

Fakat son dönemde kendisini dizilerinden çok bambaşka bir yerde görmeye başladık: Dünyaca ünlü isimlerin konserlerinde!

Halit Ergenç'in dünya yıldızlarının konserlerini yakından takip ettiği artık gözümüzden kaçmıyor!

Halit Ergenç'in müzik geçmişini bilenler için konserlere olan ilgisi çok şaşırtıcı olmayabilir. Fakat son dönemde peş peşe ortaya çıkan görüntüler, ünlü oyuncunun dünya müzik sahnesini ne kadar yakından takip ettiğini de gözler önüne serdi.

Özellikle Travis Scott konserinde ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyanın diline düşmüştü. Ekranda yıllardır oldukça ciddi, ağırbaşlı ve karizmatik karakterlerle görmeye alıştığımız Ergenç'in konserde müziğin ritmine kendini kaptırdığı anlar kısa sürede viral oldu.

Üstelik Halit Ergenç'in radarında tek bir müzik türü de yok gibi görünüyor. Dünyaca ünlü farklı sanatçıların konserlerini takip eden oyuncu, bir süre önce Kanye West'in konserinde de objektiflere takılmıştı.

Fakat kendisinin son durağı, önceki konser görüntülerinden bile daha çok dikkat çekti.

Travis Scott ve Kanye West derken Halit Ergenç'in konser listesine şimdi de oldukça sürpriz bir isim eklendi: Björk!

Halit Ergenç bu kez de İzlanda'da Björk konserinde ortaya çıktı!

Dünyanın en özgün ve sıra dışı müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen İzlandalı sanatçı Björk'ün konserini yerinde takip eden Halit Ergenç, dinleyicilerin arasında görüntülendi. Ünlü oyuncunun İzlanda'da, Björk konserinde ortaya çıkması ise kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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