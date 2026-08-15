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Bu Davranışlara Sahipsen Hayatını Bir "Pinterest Panosu" Gibi Yaşıyorsun Demektir!

Bu Davranışlara Sahipsen Hayatını Bir "Pinterest Panosu" Gibi Yaşıyorsun Demektir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.08.2026 - 09:01
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Bazı insanlar evi sadece yaşanacak bir yer olarak görür. Bazıları ise her köşesini Pinterest'ten fırlamış gibi düzenler. Şampuan şişesinden kahve kupasına, hafta sonu planlarından yaşadığı duygusal krizlere kadar her şey belirli bir estetik filtreden geçer. Peki sen de hayatını fark etmeden bir Pinterest panosu gibi yaşayanlardan mısın? Aşağıdaki davranışlardan kaç tanesini yaptığını işaretle ve sonucu öğren!

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Bu Davranışlara Sahipsen Hayatını Bir "Pinterest Panosu" Gibi Yaşıyorsun Demektir!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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