En Sorumsuz Burçlar Listesi Açıklandı! Sen Kaçıncı Sıradasın?
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Hadi dürüst olalım: Bazılarımız ayın üçüncü haftasında maaşını bitirip “olsun, bir kahve içince moralim düzeliyor” diyebiliyor! Peki sen astrolojik olarak sorumluluk konusunda ne kadar iyisin? Harcamalar, plan yapma, son dakikacılık, unutkanlık ve “yarın hallederim” enerjisi söz konusu olduğunda burçların sıralaması epey olaylı! Bu testte sadece burcunu seçerek “sorumsuzluk sıralamasında” kaçıncı olduğunu öğrenecek ve karakterinin bu eğlenceli yönüyle yüzleşeceksin.
Bakalım sen o meşhur “50 lira varken 45 liralık kahve alan” ekipten misin?
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Burcunu seç, sorumsuzluk sıralamasındaki yerini öğren!
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12. sıradasın! Excel Tablosu İnsan Formuna Dönüşse Sen Olurdun
11. sıradasın! Sorumluluk Seviyen Gereğinden Biraz Fazla
10. sıradasın! Parayı Seversin Ama Güvenliği Daha Çok Seversin
9. sıradasın! Kontrolcüsün Ama Gizli Risk Seversin
8. sıradasın! Duygularına Göre Hareket Ediyorsun
7. sıradasın! Kuralları Kendine Göre Yazarsın
6. sıradasın! Önce Yap Sonra Düşün Mantalitesi
5. sıradasın! Kararsızlık Yüzünden Başına İş Açan Birisin
4. sıradasın! Bugün Başka, Yarın Başka Birisin
3. sıradasın! Gösterişli Yaşamın Temsilcisi
2. sıradasın! Gerçeklikten Uzak Birisin
1. sıradasın! 50 Lirası Varken 45 Liralık Kahve Alan Birisin
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