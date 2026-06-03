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En Sorumsuz Burçlar Listesi Açıklandı! Sen Kaçıncı Sıradasın?

En Sorumsuz Burçlar Listesi Açıklandı! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 13:24
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Hadi dürüst olalım: Bazılarımız ayın üçüncü haftasında maaşını bitirip “olsun, bir kahve içince moralim düzeliyor” diyebiliyor! Peki sen astrolojik olarak sorumluluk konusunda ne kadar iyisin? Harcamalar, plan yapma, son dakikacılık, unutkanlık ve “yarın hallederim” enerjisi söz konusu olduğunda burçların sıralaması epey olaylı! Bu testte sadece burcunu seçerek “sorumsuzluk sıralamasında” kaçıncı olduğunu öğrenecek ve karakterinin bu eğlenceli yönüyle yüzleşeceksin. 

Bakalım sen o meşhur “50 lira varken 45 liralık kahve alan” ekipten misin?

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Burcunu seç, sorumsuzluk sıralamasındaki yerini öğren!

12. sıradasın! Excel Tablosu İnsan Formuna Dönüşse Sen Olurdun

Sen sorumsuzluk listesinde son sıradasın çünkü dürüst olalım, plansızlık sana göre değil. Para yönetimi, sorumluluk alma ve geleceği düşünme konusunda çoğu burçtan birkaç adım öndesin. Senin için “anlık heves” yerine “uzun vadeli mantık” daha önemli. Hesabında 50 lira varsa gidip 45 liralık kahve almazsın; önce “eve dönüşte lazım olur mu?” diye düşünürsün. İnsanlar bazen seni fazla ciddi veya kontrollü bulabilir. Çünkü sen spontane kararlar yerine düzenli hareket etmeyi tercih ediyorsun. Çevrendekiler son dakikada paniğe kapıldığında genelde seni arıyor; çünkü kriz yönetme konusunda iyisin ve mantıklı çözümler bulabiliyorsun. Ama bazen fazla kontrollü olmak da seni yorabiliyor. Kendine küçük kaçamaklar yapmak ve hayatı biraz akışına bırakmak sana iyi gelebilir. Her şeyi hesaplamak yerine bazen içinden geleni yapmak da zarar vermez!

11. sıradasın! Sorumluluk Seviyen Gereğinden Biraz Fazla

Sen plansızlığa tahammül edemeyenlerdensin. Çoğu zaman sorumluluklarını erkenden halleder, yapılacakları liste yapar ve hata payını minimuma indirmeye çalışırsın. Bu yüzden sorumsuzluk sıralamasında oldukça altlardasın. Harcamalarda mantıklı davranma eğilimin yüksek. Kahve almak isteyebilirsin ama bütçeyi aşacaksa muhtemelen vazgeçersin ya da daha uygun alternatif ararsın. Çünkü iç sesin sürekli “gerçekten gerekli mi?” diye sorar. Fakat bazen aşırı düşünmek seni yorabilir. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışmak yerine küçük hatalara izin vermek sana iyi gelebilir. Çünkü hayat bazen plansız güzel.

10. sıradasın! Parayı Seversin Ama Güvenliği Daha Çok Seversin

Sen keyfine düşkün biri olsan da tamamen sorumsuz değilsin. Güzel yemek, kaliteli kahve ve konforlu yaşam senin için önemli ama iş bütçeye gelince kendini tamamen kaybetmiyorsun. Çünkü güvenlik hissi senin için büyük mesele. Evet, bazen “bir kere yaşıyoruz” moduna geçip gereksiz harcamalar yapabiliyorsun. Ama sonra kendi kendine denge kurmayı da biliyorsun. O yüzden tam anlamıyla plansız biri sayılmazsın. Sorumluluk konusunda güven veren tarafın güçlü. İnsanlar seni istikrarlı biri olarak görüyor ama arada sırada tembellik moduna girip işleri ağırdan alman da meşhur olabilir.

9. sıradasın! Kontrolcüsün Ama Gizli Risk Seversin

Sen dışarıdan oldukça kontrollü görünüyorsun ama bazen kimsenin beklemediği anlarda “boş ver” moduna geçebiliyorsun. Özellikle duygusal kararlar verirken mantığını kısa süreliğine askıya alma ihtimalin var. Para konusunda genelde dikkatli olsan da bazen kendini ödüllendirme isteğin ağır basabiliyor. Hele bir şeyi çok istiyorsan bütçe hesabını ikinci plana atman mümkün. İnsanlara karşı sorumluluk almayı önemsiyorsun ama duygularını içinde yaşadığın için bazen iletişim tarafında ihmalkâr görünebilirsin. Yine de genel tabloda güvenilir tarafın daha baskın.

8. sıradasın! Duygularına Göre Hareket Ediyorsun

Senin sorumluluk seviyen ruh haline göre değişiyor. İyi hissettiğinde dünyayı toparlayabilecek biri gibisin ama moralin bozulduğunda “boş ver” enerjisine geçebiliyorsun. İşte seni orta sıralara taşıyan şey de tam olarak bu. Harcamalarda mantıklı olmayı bilsen de duygusal anlarda kendini şımartma eğilimin yüksek. “Bir kahve alayım da kendime geleyim” düşüncesi sana çok uzak değil. İnsan ilişkilerinde sorumluluk alan, sevdiklerini önemseyen birisin. Ama bazen kendi duygularına fazla kapıldığında işleri erteleme huyun ortaya çıkabiliyor.

7. sıradasın! Kuralları Kendine Göre Yazarsın

Sen klasik sorumsuzluk tanımına tam uymuyorsun çünkü mantıklı düşünüyorsun; ama düzen konusunda biraz kendi evreninde yaşıyorsun. Yapılması gereken şeyi unutman değil, önem sırasını farklı belirlemen meşhur olabilir. Harcamalarda bazen çok bilinçli davranırken bazen bir anda “neden olmasın?” diyerek sürpriz kararlar alabiliyorsun. İnsanlar seni tahmin etmekte zorlanabilir. Sorumluluk almaktan kaçmazsın ama özgürlüğünü kısıtlayan düzenlerden hoşlanmazsın. Bu yüzden bazen “çok zeki ama biraz dağınık” etiketi alman mümkün.

6. sıradasın! Önce Yap Sonra Düşün Mantalitesi

Sen hızlı yaşayan birisin. Düşünmek yerine harekete geçmeyi seviyorsun ve bu bazen seni küçük sorumsuzluklara sürükleyebiliyor. Çünkü sabırsızlık senin doğanda var. Hesabında 50 lira varken 45 liralık kahve alma ihtimalin? Dürüst olalım, eğer canın çok çektiyse yüksek. Çünkü sen “an” insanısın ve bazen sonuçları ikinci plana atabiliyorsun. Yine de kriz anlarında oldukça cesur ve toparlayıcı bir tarafın var. Yani plansız olsan da işleri toparlama konusunda şaşırtıcı derecede iyisin.

5. sıradasın! Kararsızlık Yüzünden Başına İş Açan Birisin

5. sıradasın! Kararsızlık Yüzünden Başına İş Açan Birisin

Senin sorumsuzluk seviyeni artıran şey dikkatsizlikten çok kararsızlık. Bir konuda uzun uzun düşünüp sonunda yine duygularına yenik düşebiliyorsun. Harcamalarda estetik ve keyif önemli olduğu için bazen bütçe ikinci plana atılabiliyor. Özellikle güzel ortamlar ve sosyal planlar söz konusuysa “yarın düşünürüm” moduna geçmen mümkün. İnsan ilişkilerinde tatlı ve uyumlu birisin ama karar verme süreçlerinde ağır kalman bazen işleri aksatabiliyor.

4. sıradasın! Bugün Başka, Yarın Başka Birisin

Senin en büyük olayın istikrarsızlık. Bir gün bütçe planı yapıp ertesi gün “yaşadığımız an önemli” diyebilirsin. Bu değişken ruh hali seni sorumsuzluk listesinde üst sıralara taşıyor. Harcamalarda dürtüsellik zaman zaman ağır basabiliyor. Özellikle seni heyecanlandıran bir şey gördüğünde mantığını kısa süreliğine rafa kaldırabiliyorsun. Yine de enerjin ve pratik zekân sayesinde çoğu problemi son anda çözmeyi başarıyorsun. Senin mottan biraz “hallederiz ya” olabilir.

3. sıradasın! Gösterişli Yaşamın Temsilcisi

Sen kaliteli yaşamı seviyorsun ve dürüst olalım, bazen gösterişli tarafın ağır basabiliyor. Eğer hoşuna giden bir ortam, şık bir deneyim ya da havalı bir kahve varsa bütçeyi ikinci plana atman mümkün. İnsanlar seni güçlü ve lider biri olarak görse de bazen “anı yaşama” isteğin sorumluluklarının önüne geçebiliyor. Çünkü sen hayatı büyük yaşamak istiyorsun. Ama seni farklı yapan şey şu: Sonrasında işleri toparlamayı da biliyorsun. Küçük finansal kaoslar yaşasan bile genelde yeniden denge kuruyorsun.

2. sıradasın! Gerçeklikten Uzak Birisin

Sen kalbinle yaşayan birisin ve bu bazen seni ciddi anlamda plansızlığa sürükleyebiliyor. O an ne hissediyorsan ona göre hareket etme eğilimin yüksek. Bütçe yapmak, geleceği hesaplamak ya da programlı ilerlemek sana bazen fazla sıkıcı gelebilir. Eğer o kahve seni mutlu edecekse hesabında ne kaldığını ikinci plana atabilirsin. Ama seni tatlı yapan taraf da burada başlıyor: Sen iyi niyetli, empatik ve hayal gücü yüksek birisin. Sadece bazen biraz daha ayaklarını yere bastırman gerekiyor.

1. sıradasın! 50 Lirası Varken 45 Liralık Kahve Alan Birisin

Tebrikler… ya da geçmiş olsun! Sorumsuzluk sıralamasında zirvedesin. Çünkü sen özgürlüğüne ve spontane yaşamaya fazlasıyla düşkünsün. Plan yapmak yerine deneyim yaşamayı tercih ediyorsun. Hesabında 50 lira varsa ve canın o kahveyi çektiyse muhtemelen “bir şekilde hallolur” diyerek alırsın. Çünkü sen risk almaktan korkmayan, hayatı deneyim odaklı yaşayan birisin. Tabii bu seni kötü biri yapmıyor; aksine eğlenceli, enerjik ve çevresine neşe saçan bir tarafın var. Ama bazen biraz daha planlı olmak sana ciddi avantaj sağlayabilir!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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