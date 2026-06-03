En Sorumsuz Burçlar Listesi Açıklandı! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Sen sorumsuzluk listesinde son sıradasın çünkü dürüst olalım, plansızlık sana göre değil. Para yönetimi, sorumluluk alma ve geleceği düşünme konusunda çoğu burçtan birkaç adım öndesin. Senin için “anlık heves” yerine “uzun vadeli mantık” daha önemli. Hesabında 50 lira varsa gidip 45 liralık kahve almazsın; önce “eve dönüşte lazım olur mu?” diye düşünürsün. İnsanlar bazen seni fazla ciddi veya kontrollü bulabilir. Çünkü sen spontane kararlar yerine düzenli hareket etmeyi tercih ediyorsun. Çevrendekiler son dakikada paniğe kapıldığında genelde seni arıyor; çünkü kriz yönetme konusunda iyisin ve mantıklı çözümler bulabiliyorsun. Ama bazen fazla kontrollü olmak da seni yorabiliyor. Kendine küçük kaçamaklar yapmak ve hayatı biraz akışına bırakmak sana iyi gelebilir. Her şeyi hesaplamak yerine bazen içinden geleni yapmak da zarar vermez!