Kan Grubuna Göre Uzak Durman Gereken Burç Hangisi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
31.05.2026 - 10:01
Herkesin hayatında “neden bu insanla asla anlaşamıyorum?” dediği biri vardır. Bazen enerji tutmaz, bazen iletişim kopar, bazen de açıklanamaz bir gerilim oluşur. Astroloji bu işi burçlara bağlar, bilim ise kan gruplarına… Biz ise ikisini birleştirdik ve ortaya biraz eğlenceli, biraz düşündüren ama bolca “bu çok doğru ya” dedirten bir test çıkardık. Kan grubunu seç, sana uzak durman gereken burcu birlikte bulalım!

Kan grubun hangisi?

Akrep / Koç

Sen düzeni seven ama iç dünyasında yoğun yaşayan birisin. A+ enerjisi genelde kontrollü, planlı ama duygusal olarak derin bir yapı verir. Bu yüzden fazla baskın, kontrolcü ve fevri burçlarla çatışma yaşaman çok olası. Akrep ile aranda güçlü bir çekim olsa da bu çekim zamanla güç savaşına dönebilir. İkiniz de duyguyu yoğun yaşadığınız için ilişki “ya hep ya hiç” moduna girer. Koç ise hızlı, direkt ve sabırsız yapısıyla seni yorabilir. Sen düşünürken o çoktan karar vermiş olur ve bu dengesizlik gerilim yaratır.

Aslan / Yay

A- daha hassas, sezgisel ve içe dönük bir enerji taşır. Bu yüzden fazla dışa dönük, baskın ve özgür ruhlu burçlarla zorlanırsın. Aslan ile iletişimde “ben merkezli” enerji seni geri çekilmiş hissettirebilir. Onun sahne enerjisi senin iç dünyanı bastırabilir. Yay ise özgürlük ihtiyacıyla duygusal derinlikten kaçabilir; sen bağ kurmak isterken o akışta kalmayı tercih eder. Senin için en önemli şey: Görülmek ama ezilmemek.

Başak / Oğlak

B+ enerjisi sosyal, uyumlu ama zaman zaman sabırsızdır. Fazla detaycı ve mesafeli burçlarla enerjin çabuk düşebilir. Başak seni sürekli analiz ederken kendini yetersiz hissetmene neden olabilir. Oğlak ise duyguları ikinci plana atar; sen bağ kurmak isterken o “önce mantık” diyebilir. Senin için ilişki denge ister: Ne fazla analiz, ne fazla soğukluk.

İkizler / Terazi

B- daha özgün, duygusal iniş çıkışları olan ve sezgileri güçlü bir yapıdır. İkizler değişkenliğiyle seni zihinsel olarak yorabilir; bir gün var bir gün yok enerjisi seni güvensiz hissettirebilir.Terazi ise karar veremeyen yapısıyla seni bekleme moduna sokar, bu da içsel huzursuzluk yaratır. Sen netlik istersin, bu ikili ise bazen fazla “arada” kalır.

Koç / İkizler

AB+ karmaşık, derin ve çok katmanlı bir kişilik yapısını temsil eder. Koç senin derinliğini anlamakta zorlanır; sen düşünürken o çoktan harekete geçer. İkizler ise sürekli değişen yapısıyla senin içsel tutarlılık ihtiyacını zorlayabilir. Senin dünyan “az kişi ama derin bağ” dünyasıdır; bu ikili fazla yüzeysel kalabilir.

Aslan / Yay

AB- daha mistik, sezgisel ve içe dönük bir enerji taşır. Aslan baskın enerjisiyle seni gölgede bırakabilir. Yay ise özgürlük ihtiyacıyla senin duygusal derinliğine tam olarak karşılık veremeyebilir. Sen bağ kurmak isterken onlar akışta kalmayı seçebilir.

Akrep / Başak

0+ enerjisi güçlü, lider ruhlu ama aynı zamanda duygusal olarak hızlı bağ kurabilen bir yapıdır. Akrep ile ilişkide güç dengesi sürekli değişir. Çekim yüksek ama yıpranma da yüksek olur. Başak ise seni sürekli düzeltme eğiliminde olabilir, bu da özgüvenini törpüleyebilir. Senin için önemli olan: Alan ve özgürlük.

Yengeç / Terazi

0- daha sezgisel, derin ve duygusal olarak güçlü bir enerjidir. Yengeç ile aşırı duygusal bağlar oluşabilir ama bu bağlar zamanla bağımlılığa dönebilir. Terazi ise duygusal netlik sunmadığı için seni kararsızlık içinde bırakabilir. Sen derinlik istersin ama aynı zamanda netlik de ararsın.

