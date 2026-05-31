Denizli'de Yolcu Otobüsü Yandı: 8 Kişi Öldü!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.05.2026 - 10:27
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Denizli'de yolcu otobüsü yandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpmanın etkisiyle yanan otobüste 8 kişi can verdi, 33 kişi yaralandı. 

Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında sürücü Merdun ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyip Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
