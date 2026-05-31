1 Temmuz’da Resmen Başlıyor: Depozito İade Paraları ATM'den Nakit Çekilecek

Depozito iade uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor. 1 Temmuz'daki zorunlu uygulama tarihi öncesinde, ambalajlı içecek satışı veya servisi gerçekleştiren tüm ticari işletmelerin sisteme entegre olması gerekiyor. Bu kapsamda büfe, bakkal, market, otel, kafe ve restoran gibi alanlar artık sadece satış noktası değil, aynı zamanda birer depozito iade noktası olarak hizmet verecek.

Süreç sadece sokak aralarındaki esnafla da sınırlı kalmayacak; havalimanları, hastaneler ve alışveriş merkezleri (AVM) gibi insan trafiğinin yoğun olduğu alanlar da sisteme dahil edilerek büyük iade merkezlerine dönüştürülecek. İlgili işletmelerin, 'dbys.gov.tr' adresi üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kayıt işlemlerini tamamlaması ve sistem operatörlerini seçmesi yasal bir zorunluluk haline getirildi.