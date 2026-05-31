Meraklı Zihinlere Özel: Mutfakta Çocuğunuzla Yapabileceğiniz Bilim Deneyleri

Bu deney için ihtiyacınız olan malzemeler karbonat ve sirke. Bir kaba karbonat koyup üzerine sirke dökün. Köpürme başladığında çocuklarınız buna bayılacak. Bu deney sayesinde de asit-baz tepkimesini gözlemleme şansınız oluyor. Hatta birkaç damla gıda boyası ile çok daha keyifli oluyor.