article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Meraklı Zihinlere Özel: Mutfakta Çocuğunuzla Yapabileceğiniz Bilim Deneyleri

etiket Meraklı Zihinlere Özel: Mutfakta Çocuğunuzla Yapabileceğiniz Bilim Deneyleri

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
31.05.2026 - 11:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Evinizin tam ortasında kendi bilim deneylerinizi oluşturmanız için her malzemenin evinizde bulunduğunu söylesek? Hem de bu sayede evde bulunan basit malzemelerle bile yapabileceğiniz küçük deneyler eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar. İşte 10 eğlenceli bilim deneyi:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yanardağ patlaması!

1. Yanardağ patlaması!

Bu deney için ihtiyacınız olan malzemeler karbonat ve sirke. Bir kaba karbonat koyup üzerine sirke dökün. Köpürme başladığında çocuklarınız buna bayılacak. Bu deney sayesinde de asit-baz tepkimesini gözlemleme şansınız oluyor. Hatta birkaç damla gıda boyası ile çok daha keyifli oluyor.

2. Yüzen yumurta deneyi!

2. Yüzen yumurta deneyi!

Öncelikle bir bardağa normal su, diğer bardağa da tuzlu su hazırlayarak işe başlayın. Her iki bardağa da birer yumurta bırakın. Bir yumurta yüzerken, diğer yumurtanın battığını gözlemleyeceksiniz. Bu deney, yoğunluk kavramını çocuklara anlatmanın en basit yollarından bir tanesi.

3. Renk yürüyüşü deneyi!

3. Renk yürüyüşü deneyi!

Birkaç bardağa farklı renklerde su koyup aralarına kağıt havlu yerleştirin. Bir süre bekledikten sonra renklerin kağıt boyunca hareket ettiğini gözlemleyeceksiniz. Uzaktan bakılınca tıpkı sihir gibi görünüyor ama aslında olay tamamen suyun emilmesiyle ilgili.

4. Sihirli süt deneyi!

4. Sihirli süt deneyi!

Renklerin hareketini canlı olarak çocuklarınıza izletmek isterseniz bu deney için ihtiyacınız olanlar süt ve gıda boyası. Bir tabağa süt koyun ve ardından birkaç damla gıda boyası damlatın. Daha sonra bulaşık deterjanına batırılmış bir kulak çubuğunu süte değdirin. Renkler hareket etmeye başlayacak!

5. Balon şişiren maya!

5. Balon şişiren maya!

Bir şişenin içine ılık su, şeker ve maya koyun. Şişenin ağzına balon takın ve bekleyin. Bir süre sonra balonun şişmeye başladığını göreceksiniz. Bunun nedeni de maya gaz üretir ve bu gaz da balonu doldurur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Görünmez mürekkep yapımı!

6. Görünmez mürekkep yapımı!

Limon suyuyla beyaz kağıda yazı yazın ve kurumasını bekleyin. Daha sonrasında kağıdı dikkatlice ıslattığınızda yazılar ortaya çıkacaktır. Çocuklar için çok eğlenceli dedektiflik oyunu gibi hissettiriyor.

7. Mısır nişastasıyla oobleck yapımı!

7. Mısır nişastasıyla oobleck yapımı!

Mısır nişastası ve suyu karıştırarak garip kıvamlı bir madde elde edebileceğinizi biliyor musunuz? Sert dokunduğunuzda katı, yavaş hareket ettiğinizde ise sıvı gibi davranır. Çocuklar bu değişik hissi deneyimlemeye bayılıyor.

8. Kendi kristalinizi oluşturun!

8. Kendi kristalinizi oluşturun!

Öncelikle sıcak suyun içine bol miktarda tuz ekleyin ve daha sonra karıştırın. Bir ipe bağlı çubuğu bardağın üzerine yerleştirin, birkaç gün bekleyin. Zamanla küçük kristaller oluşmaya başlayacaktır. Sabırla gözlem yapmayı öğretmek istiyorsanız bu deney tam size göre!

9. Patatesle elektrik deneyi!

9. Patatesle elektrik deneyi!

Basit bir enerji deneyi yapmak için ihtiyacınız olanlar bir patates, birkaç kablo, küçük bir LED ışık. Çocuklar yiyeceklerden elektrik üretilebildiğini görünce çok şaşıracak. Bu deney enerjinin nasıl oluştuğunu anlamak için harika bir başlangıç deneyi.

10. Yağmur bulutu kavanozu!

10. Yağmur bulutu kavanozu!

Bir kavanozu suyla doldurun, üst kısmına tıraş köpüğü ekleyin. Ardından köpüğün üzerine gıda boyalı su damlatın. İşte bu kadar! Boyalar aşağı süzüldükçe çocuklar yağmurun nasıl oluştuğunu çok daha iyi kavrayacak ve hayal edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın