Çocuğunuzla İletişiminizi Güçlendirecek 10 Şey

Çocuğunuz üzgün, kızgın ya da hayal kırıklığına uğramış olduğunda ilk refleksimiz genelde abartma, bunda üzülecek ne var, geçer demek olur. Niyetimiz iyi olsa da bu cümleler çocuğun duygusunu küçültülmüş hissetmesine neden olabilir. Bunun yerine bu seni bayağı üzmüş, kızman normal, anlatmak ister misin gibi cümleler çok daha destekleyicidir. Duyguyu kabul etmek yanlış davranışı onaylamak anlamına gelmez. Sadece çocuğa şu an ne hissediyorsan bunu konuşabiliriz mesajı verir.