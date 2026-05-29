Nurhan Yaşlıoğlu ve Muammer Yaşlıoğlu’nun Sedef Sanatına Katkıları

Prof.Dr.Uğur Batı
29.05.2026 - 17:34
Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Devrim Erbil ve Akın Ekici’nin “Ters Yüz İmgeler- Sanata İyi Bakın!” başlıklı sergisi, Uğur Batı küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu. Farklı tekniklerin ve ifade biçimlerinin bir araya geldiği sergi, izleyiciyi alışılmış görme biçimlerini yeniden düşünmeye davet ederken, iki sanatçının özgün dilini aynı zeminde bir araya getiriyor. Çok katmanlı bir görsel deneyim sunan “Ters Yüz İmgeler”, 17 Mayıs’a kadar sürdü. Serginin kapsamına değinirken Batı, izleyiciyi oldukça geniş bir üretim alanının içine davet ediyor. Toplam 36 eserin yer aldığı seçkide yağlı boyadan marküteri ve sedef işlerine, batikten ahşap üzerindeki özel uygulamalara kadar uzanan bir çeşitlilik söz konusu. Bu çeşitlilik, sergiyi yalnızca bir araya getirilmiş işler toplamı olmaktan çıkarıyor; farklı tekniklerin birbirine değdiği, geçişken ve bütünlüklü bir deneyime dönüştürüyor.

Bu eserlerden biri de Türkiye’nin önde gelen sedef sanatçılarından Nurhan Yaşlıoğlu ve Muammer Yaşlıoğlu çiftine aitti. Şimdi onların sanat yaklaşımını, 30 yıldır birlikte çalıştıkları Devrim Erbil hikayeleri, Devrim Hocaya icra ettikleri onlarca marküteri, pleksi, sedef eserleri ile bu sergi onlar için de özel bir gösterim gibiydi. Bu eser gruplarından sedefler özellikle önemliydi, bu yazıda da sedefler üzerinde duracağız.

Sedef Sanatının Tarihsel ve Teknik Arka Planı

Sedef sanatı, köken itibarıyla Doğu Akdeniz ve Orta Doğu coğrafyasına uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Osmanlı döneminde özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda gelişim gösteren sedefkârlık, mimari süsleme ve mobilya sanatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Saray kapıları, rahleler, tahtlar ve sandıklar bu sanatın uygulandığı başlıca alanlardır.

Teknik olarak sedefkârlık birkaç temel aşamadan oluşmaktadır: desen oluşturma, oyma, malzeme kesimi, kakma ve yüzey işleme. Kullanılan geometrik ve bitkisel motifler, İslam sanat estetiğinin temel karakteristiğini yansıtmaktadır. Özellikle simetri ve oran prensipleri, bu sanatın matematiksel yönünü ortaya koymaktadır.

Genel Olarak Sedef Sanatı

Sedef sanatı, Türk-İslam el sanatları geleneği içerisinde estetik, teknik ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olan süsleme sanatlarından biridir. Osmanlı döneminde mimari, mobilya ve dini objelerde yoğun biçimde kullanılan sedef kakma tekniği, yüksek düzeyde zanaatkârlık ve matematiksel düzen gerektiren bir üretim pratiği olarak gelişmiştir. Bu çalışma, geleneksel sedef sanatının çağdaş temsilcileri arasında değerlendirilen Nurhan Yaşlıoğlu ve Muammer Yaşlıoğlu’nun bu sanat dalındaki üretim pratiklerini ve kültürel aktarım süreçlerindeki rollerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel yöntem benimsenmiş; geleneksel sanat pratiği, ustalık ilişkisi ve kültürel sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirme yapılmıştır. Çalışma sonucunda, Yaşlıoğlu ailesinin sedef sanatına yönelik üretimlerinin yalnızca estetik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir işlev üstlendiği görülmüştür.

Geleneksel el sanatları, toplumların tarihsel hafızasını ve kültürel kimliğini taşıyan önemli üretim alanlarıdır. Bu bağlamda sedef sanatı, Türk sanat tarihinde özgün teknik yapısı ve estetik dili ile öne çıkan önemli bir sanat dalıdır. Sedefkârlık, ahşap yüzeylere sedef, bağa, kemik ve çeşitli doğal malzemelerin kakma yöntemiyle uygulanması esasına dayanır. Özellikle Osmanlı döneminde saray sanatları içerisinde kurumsallaşan bu sanat dalı, günümüzde sınırlı sayıda usta tarafından yaşatılmaktadır.

Modernleşme ve seri üretim süreçleri, geleneksel sanatların üretim ve aktarım mekanizmalarını önemli ölçüde dönüştürmüştür. Bu dönüşüm içerisinde geleneksel teknikleri sürdüren sanatkârlar, kültürel devamlılığın temel aktörleri hâline gelmiştir. Bu çalışmada Nurhan Yaşlıoğlu ve Muammer Yaşlıoğlu’nun sedef sanatındaki konumları bu perspektiften ele alınmaktadır.

Nurhan Yaşlıoğlu ve Muammer Yaşlıoğlu’nun Sedef Sanatındaki Yeri

Türk-İslam sanat geleneğinin en zarif kollarından biri olan sedef sanatı, estetik ile sabrın, geometri ile ruhun buluştuğu nadide bir el sanatıdır. Osmanlı döneminde saray kapılarından rahlelere, Kur’an mahfazalarından saltanat mobilyalarına kadar geniş bir kullanım alanı bulan bu sanat, yalnızca süsleme değil aynı zamanda bir medeniyet dili olarak varlık göstermiştir. Sedefkârlık; ahşap, bağa, fildişi, kemik ve sedefin hassas hesaplarla birleştiği yüksek disiplinli bir üretim alanıdır. Osmanlı’da bu sanatın mimarlık eğitimiyle ilişkilendirilmesi tesadüf değildir; çünkü sedef sanatı, matematiksel düzen ile estetik algının ortak zeminidir. 

Bu kadim sanatın günümüzde yaşatılmasında emeği olan isimlerden Nurhan Yaşlıoğlu ve Muammer Yaşlıoğlu, geleneksel üretim tekniklerini çağdaş yorumlarla sürdüren sanat insanları olarak değerlendirilebilir. Özellikle sedef kakma sanatında kullanılan klasik Osmanlı motiflerinin korunması ve yeni kuşaklara aktarılması noktasında bu tür ustaların varlığı kültürel sürdürülebilirlik açısından kritik önemdedir.

Sedef sanatı, teknik anlamda ciddi bir ustalık zinciri gerektirir. Önce ahşap yüzey hazırlanır, ardından geometrik desenler çizilir, oyulur ve sedef parçaları milimetrik hassasiyetle yerleştirilir. Son aşamada yüzey cilalanarak sedefin doğal ışık kırılımı görünür hale getirilir. Bu süreç yalnızca el becerisi değil, aynı zamanda yüksek görsel hafıza ve sabır gerektirir. Yaşlıoğlu ailesinin bu sanatı icra ederken klasik tekniklere bağlı kalmaları, onları geleneksel sedefkârlığın yaşayan temsilcileri arasına yerleştirir.

Nurhan Yaşlıoğlu’nun sanatsal yaklaşımında motif dilinin korunması ve geleneksel çizginin estetik sadakati dikkat çekerken, Muammer Yaşlıoğlu’nun üretim pratiğinde teknik derinlik ve işçilik hassasiyeti öne çıkmaktadır. Bu ikili yapı, sedef sanatında sık rastlanan “usta ve yorumcu” dengesini temsil eder: biri formu korur, diğeri formu geliştirir.

Günümüzde endüstriyel üretimin hızına karşı el sanatlarının en büyük problemi zaman maliyetidir. Bir sedef eser bazen haftalar, bazen aylar sürebilir. Bu nedenle Yaşlıoğlu gibi ustaların üretimi yalnızca ticari değil, kültürel bir direnç alanı olarak da okunmalıdır. Çünkü sedef sanatı, modern dünyanın hızına karşı yavaşlığın estetik değerini savunur.

Sonuç olarak Nurhan Yaşlıoğlu ve Muammer Yaşlıoğlu’nun sedef sanatı içindeki varlığı, yalnızca bireysel sanat üretimi olarak değil; bir geleneğin hafızasını koruma ve aktarma pratiği olarak değerlidir. Sedefin ışığı nasıl yüzeyde görünüyorsa, ustalığın ışığı da ancak emekle görünür. Geleneksel sanatların geleceği, tam da bu görünmeyen emeğin görünür kılınmasına bağlıdır.

Nurhan Yaşlıoğlu ve Muammer Yaşlıoğlu’nun Sanatsal Yaklaşımları

Geleneksel sanatların sürdürülebilirliği büyük ölçüde usta-çırak ilişkisine dayanmaktadır. Nurhan Yaşlıoğlu ve Muammer Yaşlıoğlu’nun üretim pratiği, bu geleneksel aktarım modelinin günümüzdeki yansımalarından biri olarak değerlendirilebilir.

Nurhan Yaşlıoğlu’nun üretimlerinde geleneksel motif diline bağlılık dikkat çekmektedir. Özellikle klasik Osmanlı geometrisinin korunması, estetik sürekliliğin sağlanması bakımından önemlidir. Bu yaklaşım, sanatın tarihsel karakterinin korunmasına katkı sunmaktadır.

Muammer Yaşlıoğlu’nun üretim pratiğinde ise teknik hassasiyet ve detay işçiliği belirgin bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Özellikle yüzey düzeni, malzeme uyumu ve motif bütünlüğü açısından eserlerinde yüksek zanaatkârlık niteliği gözlemlenmektedir.

Bu iki yaklaşım birlikte değerlendirildiğinde, Yaşlıoğlu ailesinin sedef sanatında hem koruyucu hem de geliştirici bir rol üstlendiği söylenebilir.

Kültürel Sürdürülebilirlik ve Geleneksel Sanatın Geleceği

Küreselleşme ve endüstriyel üretim modelleri, el sanatlarını ekonomik açıdan kırılgan hâle getirmiştir. Sedef sanatı gibi yoğun emek gerektiren üretim alanlarında bu kırılganlık daha belirgin biçimde görülmektedir. Bir sedef eserin tamamlanma süresi, üretim maliyetlerini artırmakta ve sanatın ekonomik sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır.

Buna rağmen geleneksel sanatların kültürel değer üretme kapasitesi devam etmektedir. Yaşlıoğlu ailesinin üretim pratiği, bu bağlamda kültürel direncin ve sanatsal devamlılığın somut bir örneği olarak değerlendirilebilir.

Sedef sanatı, yalnızca estetik bir üretim alanı değil; kültürel kimliğin, tarihsel hafızanın ve geleneksel bilginin taşıyıcısıdır. Nurhan Yaşlıoğlu ve Muammer Yaşlıoğlu’nun bu alandaki katkıları, geleneksel sanatların çağdaş dünyada varlığını sürdürebilmesi açısından önem taşımaktadır.

Araştırma göstermektedir ki, geleneksel sanatların yaşatılması yalnızca bireysel ustalıkla değil, aynı zamanda kurumsal destek, kültürel politika ve akademik görünürlük ile mümkündür. Bu nedenle sedef sanatı üzerine yapılacak yeni akademik çalışmaların ve arşivleme faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Prof.Dr.Uğur Batı
