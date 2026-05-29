Nurhan Yaşlıoğlu ve Muammer Yaşlıoğlu’nun Sedef Sanatına Katkıları

Türk-İslam sanat geleneğinin en zarif kollarından biri olan sedef sanatı, estetik ile sabrın, geometri ile ruhun buluştuğu nadide bir el sanatıdır. Osmanlı döneminde saray kapılarından rahlelere, Kur’an mahfazalarından saltanat mobilyalarına kadar geniş bir kullanım alanı bulan bu sanat, yalnızca süsleme değil aynı zamanda bir medeniyet dili olarak varlık göstermiştir. Sedefkârlık; ahşap, bağa, fildişi, kemik ve sedefin hassas hesaplarla birleştiği yüksek disiplinli bir üretim alanıdır. Osmanlı’da bu sanatın mimarlık eğitimiyle ilişkilendirilmesi tesadüf değildir; çünkü sedef sanatı, matematiksel düzen ile estetik algının ortak zeminidir.

Bu kadim sanatın günümüzde yaşatılmasında emeği olan isimlerden Nurhan Yaşlıoğlu ve Muammer Yaşlıoğlu, geleneksel üretim tekniklerini çağdaş yorumlarla sürdüren sanat insanları olarak değerlendirilebilir. Özellikle sedef kakma sanatında kullanılan klasik Osmanlı motiflerinin korunması ve yeni kuşaklara aktarılması noktasında bu tür ustaların varlığı kültürel sürdürülebilirlik açısından kritik önemdedir.

Sedef sanatı, teknik anlamda ciddi bir ustalık zinciri gerektirir. Önce ahşap yüzey hazırlanır, ardından geometrik desenler çizilir, oyulur ve sedef parçaları milimetrik hassasiyetle yerleştirilir. Son aşamada yüzey cilalanarak sedefin doğal ışık kırılımı görünür hale getirilir. Bu süreç yalnızca el becerisi değil, aynı zamanda yüksek görsel hafıza ve sabır gerektirir. Yaşlıoğlu ailesinin bu sanatı icra ederken klasik tekniklere bağlı kalmaları, onları geleneksel sedefkârlığın yaşayan temsilcileri arasına yerleştirir.

Nurhan Yaşlıoğlu’nun sanatsal yaklaşımında motif dilinin korunması ve geleneksel çizginin estetik sadakati dikkat çekerken, Muammer Yaşlıoğlu’nun üretim pratiğinde teknik derinlik ve işçilik hassasiyeti öne çıkmaktadır. Bu ikili yapı, sedef sanatında sık rastlanan “usta ve yorumcu” dengesini temsil eder: biri formu korur, diğeri formu geliştirir.

Günümüzde endüstriyel üretimin hızına karşı el sanatlarının en büyük problemi zaman maliyetidir. Bir sedef eser bazen haftalar, bazen aylar sürebilir. Bu nedenle Yaşlıoğlu gibi ustaların üretimi yalnızca ticari değil, kültürel bir direnç alanı olarak da okunmalıdır. Çünkü sedef sanatı, modern dünyanın hızına karşı yavaşlığın estetik değerini savunur.

Sonuç olarak Nurhan Yaşlıoğlu ve Muammer Yaşlıoğlu’nun sedef sanatı içindeki varlığı, yalnızca bireysel sanat üretimi olarak değil; bir geleneğin hafızasını koruma ve aktarma pratiği olarak değerlidir. Sedefin ışığı nasıl yüzeyde görünüyorsa, ustalığın ışığı da ancak emekle görünür. Geleneksel sanatların geleceği, tam da bu görünmeyen emeğin görünür kılınmasına bağlıdır.