Türkiye'nin İlk Eurovision Temsilcisi Semiha Yankı'nın Kurban Bayramı Paylaşımı Olay Oldu!

Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan Semiha Yankı, henüz 17 yaşındayken 'Seninle Bir Dakika' adlı şarkıyla Türkiye'nin ilk Eurovision seçmelerine katılmış ve birinci olarak tarihe geçmişti. 1975 yılında İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ilk isim olan Yankı, yarışmada istediği sonucu elde edemese de yıllar içinde Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden biri haline geldi.

Aradan geçen onlarca yıla rağmen 'Seninle Bir Dakika' hala Türk pop müziğinin en bilinen klasiklerinden biri olarak gösteriliyor. Müzik kariyeri boyunca farklı eserlerle de dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, aynı zamanda sinema projelerinde de yer alarak geniş kitleler tarafından tanınmayı başardı.

Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışması tarihindeki ilk temsilcisi olarak hafızalara kazınan sanatçı, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı Kurban Bayramı paylaşımıyla gündeme oturdu.