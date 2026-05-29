Türkiye'nin İlk Eurovision Temsilcisi Semiha Yankı'nın Kurban Bayramı Paylaşımı Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
29.05.2026 - 15:10
Türk pop müziğinin yaşayan efsanelerinden Semiha Yankı, yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başarıyor. Henüz 17 yaşındayken Türkiye'nin ilk Eurovision temsilcisi olarak tarihe geçen sanatçı, 'Seninle Bir Dakika' ile hafızalara kazınmış ve müzik kariyeri boyunca birçok unutulmaz esere imza atmıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yankı, bu kez müzik kariyeriyle değil Kurban Bayramı hakkında yaptığı dikkat çekici paylaşımla gündeme geldi. Ünlü sanatçının 'Bu bayram benim bayramım değil' sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, paylaşım kullanıcıları ikiye böldü.

Türk pop müziğinin yaşayan efsanelerinden Semiha Yankı, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, yaptığı açıklamalarla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan Semiha Yankı, henüz 17 yaşındayken 'Seninle Bir Dakika' adlı şarkıyla Türkiye'nin ilk Eurovision seçmelerine katılmış ve birinci olarak tarihe geçmişti. 1975 yılında İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ilk isim olan Yankı, yarışmada istediği sonucu elde edemese de yıllar içinde Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden biri haline geldi.

Aradan geçen onlarca yıla rağmen 'Seninle Bir Dakika' hala Türk pop müziğinin en bilinen klasiklerinden biri olarak gösteriliyor. Müzik kariyeri boyunca farklı eserlerle de dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, aynı zamanda sinema projelerinde de yer alarak geniş kitleler tarafından tanınmayı başardı.

Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışması tarihindeki ilk temsilcisi olarak hafızalara kazınan sanatçı, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı Kurban Bayramı paylaşımıyla gündeme oturdu.

Semiha Yankı son olarak Kurban Bayramı'nda yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü sanatçı, X hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı kutlamadığını açıkça dile getirdi.

'Bu bayram benim bayramım değil... O yüzden kutlamıyorum... Bu bayramı sevmiyorum dedim ortalık karıştı... Size ne kardeşim ben sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim. Siz istediğinizi sevin bana ne...' ifadelerini kullanan Yankı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
