Aylar Önce Anlaştığı Projeden Son Anda Çekildi: Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman Tazminat Ödeyecek!

Merve Ersoy - TV Editörü
29.05.2026 - 16:51 Son Güncelleme: 29.05.2026 - 16:52
Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Eleni karakteriyle gönüllerde taht kuran Ava Yaman, medyanın gözbebeği olmuştu. Kısa sürede büyük ilgi gören genç oyuncunun Dokunmadan Aşk dizisinde başrol karakter Su'ya hayat vereceği açıklanmıştı. Ava Yaman, hazırlıkları tamamlanan filmden son anda ayrıldı. Bu sebeple tazminat ödeyeceği öğrenildi.

Yeteneğiyle göz kamaştıran Ava Yaman, Taşacak Bu Deniz'le birlikte şöhret basamaklarını adeta beşer beşer çıkmıştı.

2025-2026 sezonunun başından bu yana en çok konuşulan isimlerden biri olan Ava Yaman, O Ses Türkiye yılbaşına katılmış ve ardından pek çok projede ve reklam filminde adı geçmişti. Projelerin art arda geldiği Ava Yaman'ın Dokunmadan Aşk adlı filmde başrol oynayacağı açıklanmıştı.

Ava Yaman çekimlerine başlanacak olan filmden son anda ayrıldı!

Başrol erkek oyuncusunun Demirhan Demircioğlu olacağı filmin hazırlıkları tamamlanmış ve filmin ekibi kurulmuştu. Ancak Ava Yaman'ın menajerliğini üstlenen babası Ali Yaman, Taşacak Bu Deniz yapım ekibiyle de görüştüğünü ve Ava Yaman'ın henüz bir film projesinde oynaması için erken olduğunu birlikte düşündüklerini dile getirerek projeden affını istedi. Yaman, sözleşmeden doğan cezai bedel nedeniyle tazminat ödemesi gerçekleştirecek.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
