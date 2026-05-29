Ev İşlerinin Ücretsiz Emeği: Kadınların Görünmez Mesaisinin Gayrisafi Milli Hasıladaki Yeri Ne?

Ekonomik büyüme rakamlarına baktığımızda, eğer kadınların ev içindeki bu fedakâr emeği Gayrisafi Milli Hasıla’ya dahil edilseydi, dünya ekonomisinin %20 oranında daha zengin ve güçlü görüneceğini biliyoruz. Bu durum, kadınların aslında sadece evlerini değil, ülkelerinin ekonomilerini de omuzlarında taşıdıklarını gösteriyor. Bu sessiz katkı, toplumun her bir ferdinin daha kaliteli bir yaşam sürmesi için atılmış en güçlü adımlardan biri olarak ekonominin temel taşını oluşturuyor.