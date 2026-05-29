Finansal Olarak Hangi Dönemin Şartlarında Yaşamaya Uygunsun?

Kimimiz maaş yattığı gün bu ay kontrollü harcayacağım deyip iki gün sonra kahve + online alışveriş + yemek siparişi üçlüsüne yeniliyoruz. Kimimiz ise indirim kovalamayı olimpik spor seviyesine taşımış durumda. Bazılarımız nakit candır derken bazılarımız artık temassız ödemeyi refleks haline getirmiş durumda.

Ama asıl soru şu: Sen gerçekten hangi ekonomik dönemin insanısın?

Acaba sen; maaşla ev-araba alınabilen nostaljik yılların mı insanısın? Yoksa günümüzün sepete eklemeden önce üç kez düşün ekonomisine mükemmel uyum sağlayan modern finans savaşçılarından mı? Belki de sen tam bir kriz dönemi stratejisti oldun ve artık markette ürünlerin gramaj değişimini gözün kapalı fark edebiliyorsun.

Hazırsan cüzdanını değil ama finansal kişiliğini açıyoruz. Bakalım sen hangi dönemin ekonomik şartlarında yaşamaya uygunsun?