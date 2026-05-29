article/comments
article/share
Haberler
Finans
Finansal Olarak Hangi Dönemin Şartlarında Yaşamaya Uygunsun?

etiket Finansal Olarak Hangi Dönemin Şartlarında Yaşamaya Uygunsun?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
29.05.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kimimiz maaş yattığı gün bu ay kontrollü harcayacağım deyip iki gün sonra kahve + online alışveriş + yemek siparişi üçlüsüne yeniliyoruz. Kimimiz ise indirim kovalamayı olimpik spor seviyesine taşımış durumda. Bazılarımız nakit candır derken bazılarımız artık temassız ödemeyi refleks haline getirmiş durumda.

Ama asıl soru şu: Sen gerçekten hangi ekonomik dönemin insanısın?

Acaba sen; maaşla ev-araba alınabilen nostaljik yılların mı insanısın? Yoksa günümüzün sepete eklemeden önce üç kez düşün ekonomisine mükemmel uyum sağlayan modern finans savaşçılarından mı? Belki de sen tam bir kriz dönemi stratejisti oldun ve artık markette ürünlerin gramaj değişimini gözün kapalı fark edebiliyorsun. 

Hazırsan cüzdanını değil ama finansal kişiliğini açıyoruz. Bakalım sen hangi dönemin ekonomik şartlarında yaşamaya uygunsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak yaşını öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

3. Maaşının yattığı gün ilk düşündüğün şey genellikle ne olur?

4. Market alışverişinde indirim görünce nasıl davranırsın?

5. Fiyat karşılaştırması yapmak artık günlük reflekslerinden biri oldu mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sence ekonomik olarak en rahat dönem hangisi olurdu?

7. Aşağıdaki finansal davranışlardan hangisi seni daha iyi anlatıyor?

8. Bir ürünün eski fiyatını hâlâ unutamadığın oluyor mu?

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sana daha yakın?

10. Finansal olarak seni en çok ne yoruyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Son olarak “Eskiden bu paraya çok daha fazlası alınırdı” cümlesini sık kullanıyor musun?

Sen 90’ların ve 2000’lerin başının ekonomi insanısın!

Sen 90’ların ve 2000’lerin başının ekonomi insanısın!

Sen finansal olarak daha stabil ve öngörülebilir dönemlerde yaşamaya uygunsun. Maaşın değerinin ay sonuna kadar hissedildiği, insanların uzun vadeli plan yapabildiği ve birikim kavramının gerçekten motive edici olduğu yıllar sana çok daha uygun olurdu.

Muhtemelen sen; fiyatların her gün değişmediği, insanların markete girerken psikolojik hazırlık yapmadığı bir ekonomide çok daha huzurlu hissederdin. Çünkü sen planlı yaşamayı, güven hissini ve ekonomik dengeyi seviyorsun.

Bugünün hızlı değişen ekonomik düzenine adapte olabiliyorsun ama içten içe hâlâ eskiden işler daha sakindi düşüncesini taşıyorsun. Ve dürüst olmak gerekirse… çok da haksız sayılmazsın.

Sen modern finans çağının tam insanısın!

Sen modern finans çağının tam insanısın!

Sen değişen ekonomik şartlara adapte olmayı başarmışsın. Dijital bankacılık, online yatırım araçları, kampanya uygulamaları ve fiyat karşılaştırmaları senin doğal yaşam alanın olmuş durumda.

Muhtemelen sen fırsat kovalamayı biliyor, ekonomik kriz haberlerini görünce paniğe kapılmadan strateji geliştirebiliyorsun. Günümüz ekonomisinin hızına ayak uydurmuşsun ve bu kaotik ortamda bile çözüm üretmeyi öğrenmişsin.

Kısacası sen ekonomi zor ama sistemin nasıl çalıştığını çözdüm enerjisi veriyorsun. Finansal reflekslerin oldukça güçlü.

Sen tam bir kriz dönemi hayatta kalma uzmanısın!

Sen tam bir kriz dönemi hayatta kalma uzmanısın!

Sen artık klasik tüketici seviyesini geçmişsin. Market etiketlerini analiz ediyor, gramaj küçülmesini saniyeler içinde fark ediyor ve indirimleri adeta profesyonel sporcu refleksiyle yakalıyorsun.

Ekonomik şartlar seni yormuş olabilir ama aynı zamanda inanılmaz bir gözlem yeteneği de kazandırmış. Sen artık sadece alışveriş yapmıyorsun; ekonomik savaş veriyorsun.

Muhtemelen senin için gereksiz harcama kavramı çok net. Çünkü günümüz şartlarında gerçekten her karar küçük bir finans toplantısına dönüşmüş durumda. Tebrikler, sen modern ekonomi çağının hayatta kalma ustasısın.

Sen finansal olarak ‘Ben bir kahve içip düşüneyim’ dönemindesin!

Sen finansal olarak ‘Ben bir kahve içip düşüneyim’ dönemindesin!

Sen ekonomiyle mücadele etmek yerine bazen olan biteni mizaha vurmayı tercih ediyorsun. Çünkü dürüst olalım; bazı fiyatları görünce insanın ya gülmesi ya da boş duvara bakması gerekiyor.

Muhtemelen sen artık küçük mutlulukların değerini bilen, ekonomik gerçeklerle yaşamayı öğrenmiş ama hala umut duygusunu tamamen kaybetmemiş birisin. Kampanyaları takip ediyor, fiyatlara şaşırıyor ama yine de hayatın keyifli taraflarını bulmaya çalışıyorsun.

Kısacası sen; ekonomik şartlar ne olursa olsun bir şekilde devam ederiz enerjisine sahipsin. Ve bazen en değerli finansal yetenek tam olarak budur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın