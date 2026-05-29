Tüketim Orucu: Bir Yıl Boyunca Sadece İhtiyaçlarınızı Almak Hayatınızı Nasıl Değiştirir?

Hani ay sonu geldiğinde 'Ben bu kadar parayı nereye harcadım?' dediğimiz o gizemli boşluk var ya, işte o tamamen kapanıyor. Kahve zincirlerine, 'indirimde' diye alınan ama etiketi bile sökülmeyen kıyafetlere giden o küçük meblağlar birikip devasa bir bütçeye dönüşüyor. Kenarda duran o paranın verdiği güven hissi, herhangi bir şeyi satın alma hazzından çok daha kalıcı oluyor.