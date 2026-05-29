Dua Lipa Dünyaya Favori Mekanlarını Açıkladı: Türkiye'den Listeye Giren Tek Yer Şaşırttı!

Arnavut kökenli İngiliz yıldız, güçlü sesi, sahne enerjisi ve tarzıyla milyonlarca hayran edinmeyi başarırken, müzik sektörünün en büyük isimleri arasına adını altın harflerle yazdırdı. Özellikle New Rules, Don't Start Now, Levitating, Physical, Houdini ve Dance The Night gibi hitleriyle dünya listelerini altüst eden sanatçı, Spotify ve YouTube'da milyarlarca dinlenmeye ulaşarak jenerasyonunun en başarılı kadın pop yıldızlarından biri haline geldi.

Grammy ve Brit Awards başta olmak üzere sayısız ödül kazanan Dua Lipa, yalnızca müzik kariyeriyle değil moda dünyasındaki etkisiyle de dikkat çekiyor. Versace ile yaptığı iş birlikleri, kırmızı halı görünümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla küresel bir stil ikonu olarak görülüyor. Bununla da yetinmeyen yıldız isim; kurucusu olduğu Service95 platformu, podcast serileri ve kültür-sanat önerileriyle adeta bir yaşam tarzı markasına dönüşmüş durumda. Bugün milyonlarca kişi yalnızca Dua Lipa'nın müziklerini değil, gittiği mekanları, okuduğu kitapları ve seyahat rotalarını da yakından takip ediyor. Bu nedenle Google Haritalar ile yaptığı yeni iş birliği, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.