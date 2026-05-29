article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dua Lipa Dünyaya Favori Mekanlarını Açıkladı: Türkiye'den Listeye Giren Tek Yer Şaşırttı!

Dua Lipa Dünyaya Favori Mekanlarını Açıkladı: Türkiye'den Listeye Giren Tek Yer Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.05.2026 - 16:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri olan Dua Lipa, artık yalnızca müzik kariyeriyle değil yaşam tarzı önerileriyle de gündem yaratıyor. Gezmeyi, yeni kültürler keşfetmeyi ve farklı şehirlerdeki gizli kalmış mekanları deneyimlemeyi çok seven ünlü şarkıcı, Google Haritalar ile yaptığı yeni iş birliğiyle dünya çapındaki favori adreslerini hayranlarıyla paylaştı. Service95 platformu üzerinden hazırlanan özel listelerde restoranlardan kitapçılara, plak dükkanlarından gece hayatı rotalarına kadar 130'dan fazla mekan yer alırken Türkiye'den seçilen tek adres dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yıllarda dünya pop müziğine damga vuran isimler sayıldığında akla ilk gelen sanatçılardan biri hiç şüphesiz Dua Lipa oluyor.

Son yıllarda dünya pop müziğine damga vuran isimler sayıldığında akla ilk gelen sanatçılardan biri hiç şüphesiz Dua Lipa oluyor.

Arnavut kökenli İngiliz yıldız, güçlü sesi, sahne enerjisi ve tarzıyla milyonlarca hayran edinmeyi başarırken, müzik sektörünün en büyük isimleri arasına adını altın harflerle yazdırdı. Özellikle New Rules, Don't Start Now, Levitating, Physical, Houdini ve Dance The Night gibi hitleriyle dünya listelerini altüst eden sanatçı, Spotify ve YouTube'da milyarlarca dinlenmeye ulaşarak jenerasyonunun en başarılı kadın pop yıldızlarından biri haline geldi.

Grammy ve Brit Awards başta olmak üzere sayısız ödül kazanan Dua Lipa, yalnızca müzik kariyeriyle değil moda dünyasındaki etkisiyle de dikkat çekiyor. Versace ile yaptığı iş birlikleri, kırmızı halı görünümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla küresel bir stil ikonu olarak görülüyor. Bununla da yetinmeyen yıldız isim; kurucusu olduğu Service95 platformu, podcast serileri ve kültür-sanat önerileriyle adeta bir yaşam tarzı markasına dönüşmüş durumda. Bugün milyonlarca kişi yalnızca Dua Lipa'nın müziklerini değil, gittiği mekanları, okuduğu kitapları ve seyahat rotalarını da yakından takip ediyor. Bu nedenle Google Haritalar ile yaptığı yeni iş birliği, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Grammy ödüllü pop yıldızı Dua Lipa, Google Haritalar ve kendi kültür-lifestyle platformu Service95 ile birlikte "Dua's Lists" adlı özel bir proje başlattı.

Grammy ödüllü pop yıldızı Dua Lipa, Google Haritalar ve kendi kültür-lifestyle platformu Service95 ile birlikte "Dua's Lists" adlı özel bir proje başlattı.

Proje kapsamında sanatçı, yıllardır seyahat ederken keşfettiği ve kişisel olarak sevdiği mekanları Google Haritalar üzerinde listeledi.

Toplam 12 farklı tematik kategori oluşturan Dua Lipa; Londra, New York, Los Angeles ve Tokyo gibi şehirlerdeki favori adreslerini paylaştı. Restoranlar, doğal şarap barları, kitapçılar, gece hayatı mekanları, kültürel noktalar ve plak dükkanları bu listelerde öne çıkan kategoriler arasında yer aldı. Google'ın açıkladığı bilgilere göre listelerde 130'dan fazla mekan bulunuyor.

Türkiye detayı ise sosyal medyada özellikle dikkat çekti.

Türkiye detayı ise sosyal medyada özellikle dikkat çekti.

Dua Lipa'nın 'Global Record Stores' yani dünyanın favori plak dükkanları listesinde Türkiye'den yalnızca Kontra Plak yer aldı.

Beyoğlu'nda Yeni Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bağımsız plak dükkanı, yıllardır müzik tutkunlarının uğrak noktalarından biri olarak biliniyor. 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren mekan; caz, funk, soul, elektronik müzik ve yerli-yabancı plak arşiviyle öne çıkıyor.

Dua Lipa son yıllarda yalnızca müzik kariyeriyle değil, kurucusu olduğu Service95 platformuyla da dikkat çekiyor. 2021 yılında kurduğu platform; seyahat, kültür, moda, aktivizm ve yaşam tarzı içeriklerini bir araya getiriyor. Sanatçı uzun yıllardır arkadaşlarına öneri listeleri hazırladığını, Service95'in de bu alışkanlığın küresel versiyonu olduğunu söylüyor.

Listelerde yalnızca mekan önerileri bulunmuyor. Dua Lipa'nın kendi telefonuyla çektiği özel fotoğraflar ve mekanlarla ilgili kişisel notları da yer alıyor. Google ayrıca Street View'daki ünlü sarı karakter Pegman'i de Dua Lipa'nın 'Levitating' şarkısından ilham alan özel bir versiyonla güncelledi. 

'New Rules', 'Levitating', 'Don't Start Now' ve 'Dance The Night' gibi hitlerle dünyanın en güçlü pop yıldızlarından biri haline gelen Dua Lipa, şimdi de seyahat ve kültür önerileriyle gündem yaratmayı başarıyor. Ancak Türkiye'deki kullanıcıların en çok konuştuğu detay hiç şüphesiz listede yer alan tek Türk adresinin Beyoğlu'ndaki Kontra Plak olması oldu.

Listenin tamamını şöyle bırakalım

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın