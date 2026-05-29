Cem Özkök Şehir Hayatını Geride Bıraktı: Köy Hayatını Tercih Etme Nedeni Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.05.2026 - 11:39
Cem Özkök'ü sosyal medyada takip edenlerin çok iyi bildiği bir şey varsa o da onun temizliğe olan tutkusu! 'Foşur Foşur Reis' lakabıyla milyonlarca kişinin sevgisini kazanan fenomen isim, yıllardır paylaştığı temizlik, düzen ve yaşam içerikleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor. Ancak Cem Özkök son dönemde yalnızca temizlik videolarıyla değil, hayatında yaptığı büyük bir değişiklikle de gündemde. İstanbul'un yoğun temposunu geride bırakarak Yalova'da bir köy evine taşınan Özkök, bu kararın ardındaki duygusal nedenleri ilk kez tüm açıklığıyla anlattı. Ünlü fenomen, yeni hayatını 'iyileşme', 'arınma' ve 'öze dönüş' yolculuğu olarak tanımladı.

Türkiye'de temizlik içeriklerini bambaşka bir seviyeye taşıyan, "Foşur Foşur" lakabıyla milyonlarca kişinin tanıdığı Cem Özkök, son yılların en dikkat çeken sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi.

Özellikle evleri, banyoları ve mutfakları baştan aşağı temizlediği videolarla geniş bir hayran kitlesi oluşturan Özkök, yalnızca temizlik tavsiyeleriyle değil; düzenli yaşam, sağlıklı beslenme ve motivasyon içerikleriyle de takipçilerinin ilgisini çekiyor. Sosyal medyada yarattığı kendine özgü dünyanın yanı sıra kendi markalarını kurarak girişimcilik tarafında da önemli adımlar atan fenomen isim, şimdi ise aldığı sürpriz kararla gündemde.

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan Cem Özkök, kısa süre önce şehir hayatına ara vererek Yalova'nın Termal ilçesinde bir köy evine taşındığını açıkladı.

Üstelik bu kararın uzun süren planların sonucu değil, tamamen anlık gelişen bir süreç olduğu ortaya çıktı. Daha önce bisiklet turları sırasında bölgeyi ziyaret eden ve doğasına hayran kalan Özkök, hafta sonu kaçamağı için geldiği Termal'de yalnızca birkaç gün içinde ev kiralayarak yeni hayatına başlamaya karar verdi.

Fenomen isim, bu taşınma kararını yalnızca şehirden uzaklaşmak olarak görmediğini de anlattı. Sosyal medya paylaşımlarında bunu bir 'öze dönüş' hikayesi olarak tanımlayan Cem Özkök, yıllardır mücadele ettiği aşırı titizlik alışkanlığını biraz olsun esnetmek istediğini söyledi. Böceklerden korktuğunu, doğayla iç içe yaşama konusunda çekinceleri bulunduğunu ancak tam da bu korkularının üzerine gitmek istediğini belirten Özkök, köy hayatını kendisi için bir dönüşüm süreci olarak gördüğünü ifade etti.

Kuş sesleriyle uyanmak, tavukların altından yumurta toplamak, toprağa dokunmak ve daha sakin bir yaşam sürmek istediğini söyleyen fenomen isim, takipçilerine sık sık köy hayatından kesitler paylaşmaya başladı. Ancak İstanbul'la bağlarını tamamen koparmış değil. İşleri, markaları ve işletmeleri nedeniyle şehirdeki evini kapatmadığını belirten Özkök, Yalova ile İstanbul arasında gidip gelmeye devam edeceğini açıkladı.

Elbette 'Foşur Foşur' lakabını taşıyan birinden beklendiği gibi, köy evine yerleşir yerleşmez ilk işlerinden biri evi baştan aşağı yenilemek oldu. İlk halinden eser kalmayan köy evi, Cem Özkök'ün detaycı dokunuşlarıyla adeta baştan yaratıldı.

Cem Özkök köy evinin değişim sürecini bu videoyla paylaştı:

'Kimbilir, iyileşmem ve arınmam için bir nasipti belki. Titizliğimi yenebileceğim, böcek korkumu aşabileceğim, Allah'a daha yakınlaşacağım, dolu dolu tefekkür edeceğim bir yer...

Tüm detaylarıyla storylerde her şeyi anlık aktarıyorum sizler için. Detaylar o kadar güzel ki... Umarım sizlere de hissettiğim gibi yansıtabilirim. İzleyene de bana da şifa olsun.

Tavuğun altından yumurta almanın şükrünü size anlatamam mesela... Ya da kuşların zikri eşliğinde namaz kılmayı, horoz sesinin sizi uyandırmasını... Keşfettikçe her şeyi paylaşmaya devam edeceğim.

Tabii ki kolay değil. Şehirde doğup büyümüş biri için alışılması gereken çok şey var. Hala eksiğim çok. İstanbul merkezli bir iş hayatım var.

Başta burayı sadece 'arada kaçacağım bir yer' sanıyordum. Ama galiba tam tersi olacak... Şimdi burası ana merkezim gibi hissettiriyor. İstanbul ise arada uğradığım bir yer gibi. Çünkü insan bir kez gerçek sessizliği duyunca, şehrin gürültüsü biraz yabancı geliyor. İnsan kendini daha çok duyuyor.

Allah herkese kalbinden geçen güzel nasipleri en hayırlı zamanda ve en güzel şekilde nasip etsin. Her şey kolaylıkla ve hayırla olsun inşallah.

Allah'a emanet.'

Cem Özkök'ün paylaşımı X kullanıcılarından eleştiri topladı.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
