Ödüllü Oyuncu Yeni Sezonun Merak Edilen Dizisi Mercan Köşk’ün Kadrosuna Katıldı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
29.05.2026 - 13:52
Yeni sezon için hazırlıkları süren dizilerde oyuncu kadroları netleşmeye devam ediyor. Kanallar yeni projelerini birer birer şekillendirirken dikkat çeken transfer haberleri de gelmeye başladı. Eylül ayında seyirciyle buluşacak yapımlar arasında yer alan “Mercan Köşk” de bu projelerden biri olarak öne çıkıyor. Çekim hazırlıkları devam eden dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Yapım ekibi okuma provasında bir araya gelirken kadroyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Son olarak ödüllü bir oyuncunun projeye dahil olduğu öğrenildi. Böylece dizinin merak edilen karakterlerinden biri daha netlik kazandı.

ATV ekranlarında yayınlanması planlanan “Mercan Köşk” dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen dizi, henüz yayın hayatına başlamadan televizyon kulislerinde konuşulmaya başladı. Faro ve Sinehane imzası taşıyan yapımın okuma provası gerçekleştirildi. Oyuncular ve teknik ekip ilk kez bir araya geldi. Dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor. Hikaye, ortak geçmişleri bulunan ancak zamanla karşı karşıya gelen Kızılhan ve Hozan ailelerinin yaşamlarını konu alıyor. Aileler arasındaki mücadele dizinin ana eksenini oluşturacak. Yapımın çekimleri Mersin’de gerçekleştirilecek. Dizinin başrollerini Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka paylaşacak.

Kadro çalışmaları devam ederken diziye katılan yeni isimlerden biri de Tülin Özen oldu.

Başarılı oyuncu projede Kızılhan ailesinin önemli üyelerinden biri olan “Suna” karakterine hayat verecek. Tülin Özen’in canlandıracağı karakterin hikayede belirleyici bir yere sahip olması bekleniyor. Oyuncunun projeye dahil olması televizyon dünyasında da dikkat çekti. Uzun yıllardır birçok farklı yapımda başarılı performanslara imza atan Özen, bu kez yeni sezonda “Mercan Köşk” ile seyirci karşısına çıkacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
