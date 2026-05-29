Büşra Develi'nin Paylaşımında Herkes Aynı Detayı Konuştu: Ayakları Gündem Oldu!

Kariyerine İlyas Yalçıntaş'ın milyonlarca kez dinlenen 'İncir' şarkısının klibinde adım atan Develi, kısa sürede ekranların aranan yüzlerinden biri olmayı başardı. Özellikle Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde hayat verdiği Selin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, ardından yer aldığı projelerle kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Dijital platformların fenomen işlerinden biri olan Fi dizisindeki Bilge karakteri ise onu yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası izleyici nezdinde de tanınan bir oyuncu haline getirdi.

Televizyon ve dijital platformlarda birbirinden farklı karakterlere hayat veren Develi; Tatlı İntikam, Akıncı, Ayla, Arada, Hadi Be Oğlum ve Bitmiş Aşklar Müzesi gibi yapımlarla kariyerini güçlendirdi. Şimdilerde ise Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Çiğdem Komiser karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Sert ve maskülen tavırlarıyla dikkat çeken karakteri başarıyla canlandıran oyuncu, performansıyla sosyal medyada sık sık övgü topluyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Büşra Develi'nin adı bu kez Cannes Film Festivali'ndeki görünümüyle gündeme geldi. Dünyaca ünlü bir mücevher markasının davetlisi olarak festivalde boy gösteren oyuncu, Oscar ödüllü yönetmen Pedro Almodóvar'ın yeni filmi Amarga Navidad'ın prömiyerine katıldı. Kırmızı halıda tercih ettiği The Attico imzalı siyah-beyaz puantiyeli elbisesi moda dünyasından tam not aldı. Gösterişten uzak ama son derece etkileyici bulunan kombin, sosyal medyada övgü topladı. Doğal tonlardaki makyajı ve sade saç modeli de görünümünü tamamlayan detaylar arasında gösterildi.