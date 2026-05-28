Cannes'da Dünya Yıldızlarını Geride Bıraktı: Hande Erçel Tek Türk Oyuncu Olarak Listeye Girdi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2026 - 11:16
Türkiye’nin en büyük yıldızlarından biri haline gelen Hande Erçel, son yıllarda yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil uluslararası moda dünyasındaki yükselişiyle de gündemden düşmüyor. Dijital platform projelerinden televizyon dizilerine kadar her işi olay olan güzel oyuncu, bu kez Cannes Film Festivali’ndeki başarısıyla adından söz ettirdi. Dünyaca ünlü yıldızların arasında “en çok konuşulanlar” listesine giren tek Türk oyuncu olan Erçel’in elde ettiği küresel başarı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Türkiye’nin en büyük kadın yıldızlarından biri haline gelen Hande Erçel, son yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil küresel moda dünyasındaki yükselişiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özellikle sosyal medyada milyonları aşan hayran kitlesi, uluslararası marka iş birlikleri ve peş peşe gelen büyük projeleriyle kariyerinde adeta altın çağını yaşayan Erçel, artık yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın konuştuğu isimlerden biri haline geldi. “Güneşin Kızları”, “Sen Çal Kapımı” ve “Bambaşka Biri” gibi projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, son dönemde ise hem televizyon hem dijital platform işlerinde vites yükseltti.

Hande Erçel’in son dönemdeki projeleri de oldukça dikkat çekiyor. Özellikle Barış Arduç'la yakaladığı ekran uyumu sosyal medyanın favori partnerliklerinden biri haline gelmiş durumda. İkilinin başrolünü paylaştığı “Aşk ve Gözyaşı” dizisi daha yayınlanmadan büyük ses getirirken, Disney Plus için çekilen romantik komedi dizisi “Aşkı Hatırla” da sevilen yapımlar arasına girdi. Öte yandan Erçel’in Amazon Prime Video için hazırlanan “İki Dünya Bir Dilek” filmiyle kariyerinde bir ilke imza atması da dikkat çekti. Güzel oyuncunun hikayesini bizzat kaleme aldığı proje, hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Netflix’te yayınlanan “Rüzgara Bırak” filmi de Erçel’in dijital platform başarısını güçlendiren işlerden biri oldu.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz haftalarda ise 79. Cannes Film Festivali’nde üst üste üçüncü kez kırmızı halıya çıkarak dünya basınının odağına yerleşti. Global marka elçisi olduğu İtalyan mücevher devi Pomellato’yu temsilen festivale katılan Erçel, bu yıl yalnızca şıklığıyla değil stil dönüşümüyle de dikkat çekti. Uzun süredir birlikte çalıştığı ekiple yollarını ayıran oyuncunun dünyaca ünlü stilist Danielle Goldberg ile çalışmaya başlaması moda dünyasında büyük yankı uyandırdı. Cannes kırmızı halısında tercih ettiği Sophie Couture imzalı metalik altın tonlarındaki “sıvı altın” efekti yaratan elbisesi ise uluslararası moda hesaplarında defalarca paylaşıldı. Doğal makyajı, açık saçları ve Pomellato’nun mücevher koleksiyonundan seçilen gösterişli taşlarla tamamlanan görünümü dünya basınından tam not aldı.

Ancak Hande Erçel’in Cannes başarısını asıl konuşulan hale getiren detay, yayımlanan küresel veri analiz raporları oldu.

Festival boyunca Demet Özdemir, Melisa Aslı Pamuk ve Özgü Namal gibi pek çok Türk oyuncu kırmızı halıda boy göstermesine rağmen küresel “En Çok Konuşulanlar” listesine giren tek Türk oyuncu Hande Erçel oldu. Uluslararası medya analiz şirketleri Onclusive ve Lefty’nin yayımladığı raporlara göre Erçel, dünya çapındaki dev yıldızları geride bırakarak Cannes’ın en çok etkileşim alan isimlerinden biri haline geldi.

Onclusive verilerine göre dünya genelindeki “Most Talked-About” listesinde 9. sıraya yükselen Erçel, ilk 10’a girmeyi başaran tek Türk oyuncu unvanını aldı. Lefty’nin raporları ise başarının boyutunu daha da net ortaya koydu. Oyuncunun festival boyunca markalara tam 6.06 milyon dolarlık medya değeri sağladığı açıklandı. Bu rakam Cannes’ın en yüksek ticari geri dönüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Özellikle Latin Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’daki devasa hayran kitlesinin yaptığı paylaşımlar, Hande Erçel’in festival boyunca sosyal medyada adeta fırtına estirmesini sağladı.

Festival boyunca verdiği İngilizce röportajlar, telaffuzu ve tarzıyla sosyal medyayı ikiye bölen Erçel, eleştirilerin yanında büyük bir destek de gördü. Kimileri oyuncunun global bir yıldız gibi görünmeye başladığını söylerken kimileri ise “Türkiye’yi dünyada temsil eden en güçlü kadın yıldızlardan biri” yorumları yaptı. Tüm bu gelişmelerle birlikte Hande Erçel’in artık yalnızca ekranların sevilen oyuncusu değil, uluslararası moda ve lüks tüketim dünyasının güçlü yüzlerinden biri haline geldiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
