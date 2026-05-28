Cannes'da Dünya Yıldızlarını Geride Bıraktı: Hande Erçel Tek Türk Oyuncu Olarak Listeye Girdi!

Özellikle sosyal medyada milyonları aşan hayran kitlesi, uluslararası marka iş birlikleri ve peş peşe gelen büyük projeleriyle kariyerinde adeta altın çağını yaşayan Erçel, artık yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın konuştuğu isimlerden biri haline geldi. “Güneşin Kızları”, “Sen Çal Kapımı” ve “Bambaşka Biri” gibi projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, son dönemde ise hem televizyon hem dijital platform işlerinde vites yükseltti.

Hande Erçel’in son dönemdeki projeleri de oldukça dikkat çekiyor. Özellikle Barış Arduç'la yakaladığı ekran uyumu sosyal medyanın favori partnerliklerinden biri haline gelmiş durumda. İkilinin başrolünü paylaştığı “Aşk ve Gözyaşı” dizisi daha yayınlanmadan büyük ses getirirken, Disney Plus için çekilen romantik komedi dizisi “Aşkı Hatırla” da sevilen yapımlar arasına girdi. Öte yandan Erçel’in Amazon Prime Video için hazırlanan “İki Dünya Bir Dilek” filmiyle kariyerinde bir ilke imza atması da dikkat çekti. Güzel oyuncunun hikayesini bizzat kaleme aldığı proje, hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Netflix’te yayınlanan “Rüzgara Bırak” filmi de Erçel’in dijital platform başarısını güçlendiren işlerden biri oldu.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz haftalarda ise 79. Cannes Film Festivali’nde üst üste üçüncü kez kırmızı halıya çıkarak dünya basınının odağına yerleşti. Global marka elçisi olduğu İtalyan mücevher devi Pomellato’yu temsilen festivale katılan Erçel, bu yıl yalnızca şıklığıyla değil stil dönüşümüyle de dikkat çekti. Uzun süredir birlikte çalıştığı ekiple yollarını ayıran oyuncunun dünyaca ünlü stilist Danielle Goldberg ile çalışmaya başlaması moda dünyasında büyük yankı uyandırdı. Cannes kırmızı halısında tercih ettiği Sophie Couture imzalı metalik altın tonlarındaki “sıvı altın” efekti yaratan elbisesi ise uluslararası moda hesaplarında defalarca paylaşıldı. Doğal makyajı, açık saçları ve Pomellato’nun mücevher koleksiyonundan seçilen gösterişli taşlarla tamamlanan görünümü dünya basınından tam not aldı.