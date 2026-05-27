İrem Derici'den Kendisini Sıla Gençoğlu'na Benzeten Haber Sayfasına İlginç Yanıt

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
İrem Derici şarkıları ve sahne şovları kadar sosyal medya kullanımıyla da sık sık öne çıkıyor. Diğer ünlülerin aksine sosyal medya hesaplarını kendisi kullanan ve paylaşımlarda pek de filtreye gitmeyen ünlü şarkıcı bu kez bir haber sayfasına verdi veriştirdi.

Sıla Gençoğlu imaj değişimiyle son günlerin magazin gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

Gözlükleriyle Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, saç stili ve makyajıyla da İram Derici'ye benzetildiği şakalar sosyal medya vasıtasıyla sık sık önümüze düşüyor.

Bir haber sayfası da Sıla Gençoğlu'nu İrem Derici'ye benzetti.

Ancak işin ilginç tarafı karşılaştırma fotoğrafları için seçtiği iki resim de İrem Derici'ye aitti. Pek çok kişinin dikkatini çeken bu paylaşım kimilerine göre bir trolleme kimilerine göre de editoryal bir hataydı.

Haberde ismi geçen İrem Derici paylaşımdan haberdar oldu ve şu paylaşımla yanıt verdi.

Derici bu hataya 'İki fotoğraftadaki iki kadın da full benim ya a***' paylaşımında bulundu.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
