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21 Yaşındaki Eylem Çelik Ağlayarak Anlattı: Mehmet Ali Erbil'in Teklifleri Şoke Etti!

21 Yaşındaki Eylem Çelik Ağlayarak Anlattı: Mehmet Ali Erbil'in Teklifleri Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.06.2026 - 18:36
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Mehmet Ali Erbil ile adı aşk dedikodularına karışan 21 yaşındaki TikTok yayıncısı Eylem Çelik, sessizliğini bozdu. İlişki iddialarını daha önce yalanlayan genç fenomen, bu kez gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Çelik, Mehmet Ali Erbil'in kendisine sevgililik teklifinde bulunduğunu ve birlikte yaşama konusunda çeşitli vaatlerde bulunduğunu öne sürerken, ünlü şovmenin daha önce yaptığı açıklamalar da tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyon tarihinin en tanınan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, onlarca yıl boyunca sunduğu yarışma programları, şovları ve kendine has mizah anlayışıyla ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olmayı başardı.

Türk televizyon tarihinin en tanınan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, onlarca yıl boyunca sunduğu yarışma programları, şovları ve kendine has mizah anlayışıyla ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olmayı başardı.

Çarkıfelek başta olmak üzere birçok yapımla milyonların evine konuk olan ünlü şovmen, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminin değişmeyen isimleri arasında yer alıyor. Hatta Mehmet Ali Erbil denildiğinde birçok kişinin aklına önce aşk hayatı geliyor desek pek de abartmış olmayız. Yıllar boyunca yaptığı evlilikler, yaşadığı ilişkiler ve kendisinden yaşça küçük kadınlarla anılması nedeniyle sık sık haber olan Erbil, bu yönüyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Toplam altı kez nikah masasına oturan ünlü şovmen, yıllardır aşk konusunda oldukça hareketli bir hayat sürüyor. 

Son dönemde ise adı sık sık Gülseren Ceylan ile anılmıştı. Aralarındaki yaş farkı günlerce konuşulan ikili, ilişkilerini sık sık gözler önünde yaşamış ve magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Çiftin evlilik kararı aldığı ve nikah masasına oturduğu yönünde haberler gündeme gelmiş, ancak ilişkilerindeki sorunlar nedeniyle birliktelikleri uzun sürmemişti. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025 tarihinde evlenmişti. Ancak evlilikleri uzun ömürlü olmadı. Çift, 25 Şubat 2026 tarihinde Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle boşanma talebini kabul ederken, yaklaşık yedi ay süren evlilik resmen sona erdi. Boşanma süreci de magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Tam da bu tartışmalar geride kalmış gibi görünürken Mehmet Ali Erbil'in adı bu kez 21 yaşındaki TikTok yayıncısı Eylem Çelik ile anılmaya başladı. Magazin kulislerine yansıyan iddialara göre ikili sosyal medya üzerinden iletişim kurmuştu. TikTok ve diğer platformlarda aktif olduğu bilinen Mehmet Ali Erbil'in genç fenomenle dijital ortamda tanıştığı, sonrasında iletişimlerini sürdürdüğü öne sürülmüştü. Ancak en çok konuşulan detay tanışma hikayesinden çok yaş farkı oldu.

İddiaların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada dikkatler 69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile 21 yaşındaki Eylem Çelik arasındaki 48 yıllık yaş farkına çevrildi. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma, ikilinin gerçekten birlikte olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İddialar büyüyüp sosyal medyada yayılmaya başlayınca ilk açıklama Eylem Çelik'ten geldi.

İddialar büyüyüp sosyal medyada yayılmaya başlayınca ilk açıklama Eylem Çelik'ten geldi.

Genç yayıncı, hakkında çıkan sevgililik haberlerini kabul etmediğini belirterek kamuoyuna bir açıklama yaptı. Adının Mehmet Ali Erbil ile aşk iddiaları üzerinden gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu ifade eden Çelik, basında yer alan ilişkinin gerçek olmadığını söyledi. Açıklamasında özetle, son günlerde çıkan haberlerde kendisinin Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi gibi gösterildiğini gördüğünü, ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve aralarında böyle bir ilişkinin bulunmadığını dile getirdi.

Ancak bu açıklamanın ardından sessizlik uzun sürmedi. Bu kez Mehmet Ali Erbil cephesinden bir açıklama geldi. Ünlü şovmen, Eylem Çelik'in söylediklerine katılmadığını belirterek olaylara kendi açısından açıklık getirmeye çalıştı. Erbil'in anlattıklarına göre ikili sosyal medya üzerinden tanışmış ve daha sonra yüz yüze görüşmüştü. Mehmet Ali Erbil, birlikte yemek yediklerini ve sonrasında da görüşmeye devam ettiklerini öne sürdü. Hatta genç fenomenin beğendiği bir aksesuar nedeniyle alışveriş yaptıklarını, bu sırada kendi adının baş harfini taşıyan bir bileklik satın aldığını anlattı.

Ünlü şovmen bununla da yetinmedi. İkilinin yalnızca bir restoranda buluşmadığını, Eylem Çelik'in daha sonra evine geldiğini ve birlikte vakit geçirdiklerini de iddia etti. Hatta TikTok yayını yaptıklarını söyleyen Erbil, sonradan gelen açıklamaların kendisini şaşırttığını ifade etti. Mehmet Ali Erbil'e göre genç fenomenin 'tanımıyorum' yönündeki açıklamaları gerçeği yansıtmıyordu.

Ünlü şovmen yaptığı değerlendirmede, Eylem Çelik'in gündem olmak ve adını daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla kendisini kullandığını düşündüğünü söyledi. Böylece taraflar arasında karşılıklı açıklamalarla yeni bir tartışma başlamış oldu.

Karşılıklı açıklamalar sosyal medyada günlerce konuşulurken, Eylem Çelik bu kez daha detaylı konuşmaya karar verdi.

Üstelik bu açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Yaşadıklarını anlatan genç fenomen, Mehmet Ali Erbil'in kendisine sevgili olmayı teklif ettiğini söyledi. Bu teklifi kabul etmediğini belirten Çelik, sürecin düşündüğünden çok farklı ilerlediğini ifade etti. Eylem Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Mehmet Ali Erbil bana sevgililik teklifinde bulundu. Ben reddettim.'

Genç yayıncı bununla da kalmadı. İddiasına göre Mehmet Ali Erbil daha sonra kendisine farklı teklifler sunmaya devam etti. 'Sonra bana 'Asistanım ol, sevgilim ol, gel benimle yaşa' dedi. Bir sürü vaatlerde bulundu. Önce reddettim, sonra evi terk ettim.' sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Eylem Çelik'in açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri ise başından beri olaya bakış açısını anlatması oldu. Kendisinin ilişki amacıyla değil, iş görüşmesi düşüncesiyle hareket ettiğini söyleyen genç fenomen, kısa süre içerisinde yaşananların kontrolden çıktığını dile getirdi. 'Ben sadece iş görüşmesi için gitmiştim. İki gün sonra da kendimi magazinde buldum.' ifadelerini kullanan Çelik, süreç boyunca yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü gözyaşları içinde anlattı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kesim genç fenomenin açıklamalarına destek verirken, bir kesim ise taraflardan gelecek yeni açıklamaları beklemeyi tercih etti. Ancak tartışmasız olan tek bir şey vardı: Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 48 yaş küçük bir isimle yeniden magazin gündemine gelmesi birçok kişiyi şaşırtmadı. Çünkü ünlü şovmenin adı, kariyerinin neredeyse her döneminde yaş farkıyla dikkat çeken ilişkiler ve çapkınlık iddialarıyla birlikte anılmaya devam etti. Bu nedenle ortaya atılan son iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırsa da, magazin dünyası için oldukça tanıdık bir tartışmanın kapısını aralamış oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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