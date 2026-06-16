21 Yaşındaki Eylem Çelik Ağlayarak Anlattı: Mehmet Ali Erbil'in Teklifleri Şoke Etti!
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Mehmet Ali Erbil ile adı aşk dedikodularına karışan 21 yaşındaki TikTok yayıncısı Eylem Çelik, sessizliğini bozdu. İlişki iddialarını daha önce yalanlayan genç fenomen, bu kez gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Çelik, Mehmet Ali Erbil'in kendisine sevgililik teklifinde bulunduğunu ve birlikte yaşama konusunda çeşitli vaatlerde bulunduğunu öne sürerken, ünlü şovmenin daha önce yaptığı açıklamalar da tartışmayı yeniden alevlendirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyon tarihinin en tanınan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, onlarca yıl boyunca sunduğu yarışma programları, şovları ve kendine has mizah anlayışıyla ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olmayı başardı.
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İddialar büyüyüp sosyal medyada yayılmaya başlayınca ilk açıklama Eylem Çelik'ten geldi.
Karşılıklı açıklamalar sosyal medyada günlerce konuşulurken, Eylem Çelik bu kez daha detaylı konuşmaya karar verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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