21 Yaşındaki Eylem Çelik Ağlayarak Anlattı: Mehmet Ali Erbil'in Teklifleri Şoke Etti!

Çarkıfelek başta olmak üzere birçok yapımla milyonların evine konuk olan ünlü şovmen, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminin değişmeyen isimleri arasında yer alıyor. Hatta Mehmet Ali Erbil denildiğinde birçok kişinin aklına önce aşk hayatı geliyor desek pek de abartmış olmayız. Yıllar boyunca yaptığı evlilikler, yaşadığı ilişkiler ve kendisinden yaşça küçük kadınlarla anılması nedeniyle sık sık haber olan Erbil, bu yönüyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Toplam altı kez nikah masasına oturan ünlü şovmen, yıllardır aşk konusunda oldukça hareketli bir hayat sürüyor.

Son dönemde ise adı sık sık Gülseren Ceylan ile anılmıştı. Aralarındaki yaş farkı günlerce konuşulan ikili, ilişkilerini sık sık gözler önünde yaşamış ve magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Çiftin evlilik kararı aldığı ve nikah masasına oturduğu yönünde haberler gündeme gelmiş, ancak ilişkilerindeki sorunlar nedeniyle birliktelikleri uzun sürmemişti. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025 tarihinde evlenmişti. Ancak evlilikleri uzun ömürlü olmadı. Çift, 25 Şubat 2026 tarihinde Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle boşanma talebini kabul ederken, yaklaşık yedi ay süren evlilik resmen sona erdi. Boşanma süreci de magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Tam da bu tartışmalar geride kalmış gibi görünürken Mehmet Ali Erbil'in adı bu kez 21 yaşındaki TikTok yayıncısı Eylem Çelik ile anılmaya başladı. Magazin kulislerine yansıyan iddialara göre ikili sosyal medya üzerinden iletişim kurmuştu. TikTok ve diğer platformlarda aktif olduğu bilinen Mehmet Ali Erbil'in genç fenomenle dijital ortamda tanıştığı, sonrasında iletişimlerini sürdürdüğü öne sürülmüştü. Ancak en çok konuşulan detay tanışma hikayesinden çok yaş farkı oldu.

İddiaların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada dikkatler 69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile 21 yaşındaki Eylem Çelik arasındaki 48 yıllık yaş farkına çevrildi. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma, ikilinin gerçekten birlikte olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.