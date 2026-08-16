Acil Yardım Personeline Su Verip Para Almayan Çocuktan İnsanlık Dersi: "Siz Bizim Canımızı Kurtarıyorsunuz"

Sokaklarda harçlığının peşinde koşan çocukların masumiyeti ve hayata bakışı her zaman içimizde bir yerlere dokunuyor. Onların yetişkinlerden çok daha hesapsız, tamamen içten gelen hareketleri, empati duygusunun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Küçük bedenlerine sığdırdıkları kocaman yürekleriyle her birimize insanlık dersi verebiliyor.

Yol kenarında harçlığını çıkarmak için su satan küçük bir çocuğun, caddede bekleyen bir ambulansı fark etmesiyle başlayan olay kısa sürede binlerce kişinin yüreğine dokundu. Acil sağlık personeli, görev esnasında karşılaştığı bu duygusal anı sosyal medyada paylaştı.

Kaynak