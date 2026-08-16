Acil Yardım Personeline Su Verip Para Almayan Çocuktan İnsanlık Dersi: "Siz Bizim Canımızı Kurtarıyorsunuz"

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Sokaklarda harçlığının peşinde koşan çocukların masumiyeti ve hayata bakışı her zaman içimizde bir yerlere dokunuyor. Onların yetişkinlerden çok daha hesapsız, tamamen içten gelen hareketleri, empati duygusunun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Küçük bedenlerine sığdırdıkları kocaman yürekleriyle her birimize insanlık dersi verebiliyor.
Yol kenarında harçlığını çıkarmak için su satan küçük bir çocuğun, caddede bekleyen bir ambulansı fark etmesiyle başlayan olay kısa sürede binlerce kişinin yüreğine dokundu. Acil sağlık personeli, görev esnasında karşılaştığı bu duygusal anı sosyal medyada paylaştı.
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Siz de bizim canımızı kurtarıyorsunuz"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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