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Acil Yardım Personeline Su Verip Para Almayan Çocuktan İnsanlık Dersi: "Siz Bizim Canımızı Kurtarıyorsunuz"

Acil Yardım Personeline Su Verip Para Almayan Çocuktan İnsanlık Dersi: "Siz Bizim Canımızı Kurtarıyorsunuz"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.08.2026 - 12:28

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Sokaklarda harçlığının peşinde koşan çocukların masumiyeti ve hayata bakışı her zaman içimizde bir yerlere dokunuyor. Onların yetişkinlerden çok daha hesapsız, tamamen içten gelen hareketleri, empati duygusunun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Küçük bedenlerine sığdırdıkları kocaman yürekleriyle her birimize insanlık dersi verebiliyor. 

Yol kenarında harçlığını çıkarmak için su satan küçük bir çocuğun, caddede bekleyen bir ambulansı fark etmesiyle başlayan olay kısa sürede binlerce kişinin yüreğine dokundu. Acil sağlık personeli, görev esnasında karşılaştığı bu duygusal anı sosyal medyada paylaştı.

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Siz de bizim canımızı kurtarıyorsunuz"

Siz de bizim canımızı kurtarıyorsunuz"

Bu yaz sıcağında, caddede ilerleyen acil yardım aracını gören küçük çocuk, elinde su şişeleriyle doğrudan sürücü koltuğundaki sağlık personeline yaklaştı. Aracın içine bakıp kaç personel olduğunu tek tek sayan minik çocuk, araçtaki görevli sayısı kadar suyu hemen içeri uzattı. Ekiplerin ücretini ödeme ısrarına rağmen parayı asla kabul etmeyen küçük çocuk, gösterdiği cömertlikle görevlileri şaşkına çevirdi. Sağlık çalışanının 'Neden para almıyorsun?' sorusuna karşılık verdiği 'Siz de bizim canımızı kurtarıyorsunuz ama' cevabı hem araçtaki personeli hem izleyenleri duygulandırdı. Kendi küçük imkanlarıyla hayatta kalmaya çalışırken, toplumun görünmez kahramanları olan sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi borç bilen bu kocaman yürekli çocuk, günün tüm yorgunluğunu bir anda silip attı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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