Beynimiz Neden Bazı Şarkıları Asla Unutmaz?

Bilim insanlarına göre 10 ile 22 yaş arasında dinlediğimiz şarkılar, kimliğimizin oluştuğu döneme denk geldiği için beynimize adeta bir mühür gibi kazınır. O yıllarda hormonlar tavan, duygular zirve olduğu için hafıza merkezimiz olan hipokampüs bu melodileri en derin çekmecelerine saklar. Bugün o şarkılardan birini duyduğunuzda sadece bir müzik değil, o günkü kokular, ilk aşklar ve dertler de bir film şeridi gibi geri gelir.