Beynimiz Neden Bazı Şarkıları Asla Unutmaz?
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Bazen yolda yürürken, bazen tam uyumak üzereyken, bazen de durup dururken aklınıza o şarkı gelir... Hani şu 2012 yılında sadece bir kez minibüste duyduğunuz ama nakaratını adınız gibi bildiğiniz o şarkı! Beynimiz neden bizi harika bir matematik formülüyle değil de, sabaha karşı 3'te 'Çakkıdı Çakkıdı' şarkısıyla ödüllendiriyor?
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Beynimiz yarım kalan işleri sevmez.
Ergenlik dönemindeki yoğun duygular şarkıları kazır.
Sinsi pop şarkıları ritim tekrarı kullanır.
Ödül mekanizması dopamin salgısı üretir.
Zihnimiz boş kaldığında müzik kutusu açılır.
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Şarkılar geniş sinir ağları kurar.
Kurtulmak için sakız çiğnemek gerekir.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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