Türkiye'de Dağın Altına İkiz Tünel İnşa Ediliyor: Ürkütücü Geçit Pas Geçilecek
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Temeli 2017 yılında atılan ancak 2020 yılında yaşanan ödenek kısıtlılığı sebebiyle duraklama dönemine giren çift tüplü tünel projesinde, her iki yönde de kazı ve destek faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülüyor.
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Dağın altına inşa edilen ikiz tüneller tamamlandığında, bölgedeki ulaşım konforu baştan aşağı değişecek:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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