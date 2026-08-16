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Türkiye'de Dağın Altına İkiz Tünel İnşa Ediliyor: Ürkütücü Geçit Pas Geçilecek

Türkiye'de Dağın Altına İkiz Tünel İnşa Ediliyor: Ürkütücü Geçit Pas Geçilecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 11:04
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Antalya ile Burdur arasındaki en zorlu güzergâh olan ve sürücülerin gözünü korkutan Çubuk Beli’ni devre dışı bırakacak dev projede beklenen haber geldi. Kızılkaya-Antalya Yolu ihalesi kapsamında inşa edilen 2 bin 280 metrelik Çubukbeli Tüneli’nde çalışmalar yeniden hız kazandı.

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Temeli 2017 yılında atılan ancak 2020 yılında yaşanan ödenek kısıtlılığı sebebiyle duraklama dönemine giren çift tüplü tünel projesinde, her iki yönde de kazı ve destek faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Temeli 2017 yılında atılan ancak 2020 yılında yaşanan ödenek kısıtlılığı sebebiyle duraklama dönemine giren çift tüplü tünel projesinde, her iki yönde de kazı ve destek faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Sıfırdan 900 rakıma uzanan güzergâhtaki ulaşım çilesini bitirmeyi hedefleyen projede 2026 yılı itibarıyla 165 metrelik ilave ilerleme kaydedildi. Son hamleyle birlikte tüneldeki toplam kazı seviyesi 1.365 metreye ulaşmış oldu.

Dağın altına inşa edilen ikiz tüneller tamamlandığında, bölgedeki ulaşım konforu baştan aşağı değişecek:

Dağın altına inşa edilen ikiz tüneller tamamlandığında, bölgedeki ulaşım konforu baştan aşağı değişecek:

  • Tehlikeli Virajlar Son Bulacak: Yüksek eğim ve keskin virajlarıyla bilinen ürkütücü geçit tamamen pasifize edilecek.

  • Kesintisiz ve Güvenli Ulaşım: Sert kış şartlarının getirdiği ulaşım aksamaları tarih olacak.

  • Her Araç İçin Konfor: Ağır vasıtalar, otobüsler ve otomobiller için çok daha hızlı ve güvenli bir seyir imkânı sunulacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Antalya-Burdur arasındaki kara yolu trafiğinin nefes alması ve bölge lojistiğinin ciddi bir ivme kazanması bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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