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MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı

MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 10:02
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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın 29 Temmuz’da evinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada, ünlü şefin ölüm nedenine ilişkin ilk bulgular ortaya çıktı. 37 yaşındaki Kaşıkçı’nın ön otopsi raporunda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

Kaynak: Sözcü

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MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Eren Kaşıkçı’nın 29 Temmuz’da İstanbul Kilyos’taki evinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşand

MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Eren Kaşıkçı’nın 29 Temmuz’da İstanbul Kilyos’taki evinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşand

37 yaşındaki şefin ölüm nedenine ilişkin ilk otopsi bulguları belli oldu.

Sözcü'nün haberine göre, Kaşıkçı’nın yalnız yaşadığı evde cansız bedeninin bulunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, cenazesi ise inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerde Kaşıkçı’nın bedeninden alınan örnekler değerlendirildi. Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre hazırlanan ön otopsi raporunda, ünlü şefin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaşıkçı’nın bilinen ciddi bir kronik rahatsızlığının bulunmadığı ifade edilirken, kesin ölüm nedeninin nihai Adli Tıp Kurumu raporuyla netleşmesi bekleniyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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