MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı
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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın 29 Temmuz’da evinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada, ünlü şefin ölüm nedenine ilişkin ilk bulgular ortaya çıktı. 37 yaşındaki Kaşıkçı’nın ön otopsi raporunda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.
Kaynak: Sözcü
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MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Eren Kaşıkçı’nın 29 Temmuz’da İstanbul Kilyos’taki evinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşand
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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