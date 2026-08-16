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İlişkilerde Kimsenin Konuşmak İstemediği 4 Konu

İlişkilerde Kimsenin Konuşmak İstemediği 4 Konu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 09:14
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Bir ilişkide bazı konuları açmak, kavga etmekten bile daha zor gelebiliyor. Para, cinsellik, gelecek planları ve geçmişten kalan kırgınlıklar çoğu çift için adeta mayınlı arazi. Ancak konuşmaktan kaçtığınız her mesele ortadan kaybolmuyor; aksine zamanla birikip ilişkinin en beklenmedik anında yeniden karşınıza çıkabiliyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir ilişkinin sırrı hiç tartışmamak değil, zor konuları birbirini kırmadan konuşabilmekten geçiyor.

Kaynak: https://www.theguardian.com/global/20...
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Bir ilişkide bazı konular vardır ki konuşmaya gelince ortam bir anda gerilir.

Bir ilişkide bazı konular vardır ki konuşmaya gelince ortam bir anda gerilir.

Para, cinsellik, çocuk sahibi olma isteği, gelecek planları ya da geçmişte yaşanan kırgınlıklar... Çiftler çoğu zaman bu başlıkları açmaktan kaçınır çünkü konuşmanın tartışmaya dönüşmesinden korkar.

Ancak sorun şu: Konuşulmayan meseleler ortadan kaybolmuyor. Aksine, zaman içinde birikerek ilişkide mesafe, güvensizlik ve kırgınlık yaratabiliyor. Uzmanların özellikle dikkat çektiği nokta da burada ortaya çıkıyor: Sağlıklı bir ilişkide her konuda aynı fikirde olmak değil, zor konuları konuşabilmek önem taşıyor.

Para, romantik bir ilişkide en fazla gerilim yaratan başlıklardan biri.

Para, romantik bir ilişkide en fazla gerilim yaratan başlıklardan biri.

Ne kadar kazanıldığı, ne kadar harcandığı, borçlar, birikim hedefleri veya ortak bütçenin nasıl yönetileceği gibi konular çiftler arasında kolayca hassas bir meseleye dönüşebiliyor.

Amerikan Psikologlar Birliği'nin 2023 tarihli araştırması da para ve finansal stresin insanların ilişkilerini ve günlük yaşamlarını etkileyebilen önemli kaynaklardan biri olduğunu ortaya koyuyor.

Üstelik mesele yalnızca paranın miktarı değil. Bir tarafın sürekli tasarruf etmek istemesi, diğerinin daha rahat harcaması bile zaman içinde ciddi bir anlaşmazlığa dönüşebiliyor.

Bu nedenle finansal konuları sürekli ertelemek yerine, ilişkinin erken dönemlerinde beklentileri açıkça konuşmak çok daha sağlıklı. Çünkü saklanan bir borç ya da gizlenen bir harcama, çoğu zaman harcamanın kendisinden daha büyük bir güven problemine dönüşebiliyor.

'Nasıl Olsa Aynı Şeyi İstiyoruz' Demek Tehlikeli Olabilir

Çiftlerin sık yaptığı hatalardan biri de birbirlerinin gelecek planlarını bildiklerini varsaymak.

Oysa aynı ilişki içinde olmak, geleceğe dair aynı hayallere sahip olmak anlamına gelmiyor.

Çocuk sahibi olmak isteyip istememek, evlilik düşüncesi, hangi şehirde yaşanacağı, kariyerin ne kadar öncelikli olduğu veya ailelere karşı sorumlulukların nasıl paylaşılacağı gibi konular zaman içinde ilişkinin en kritik meseleleri haline gelebiliyor.

Başlangıçta romantizmin etkisiyle bu soruların üzerine gitmemek kolay. Fakat yıllar sonra iki tarafın aslında tamamen farklı bir hayat hayal ettiğini fark etmesi, çok daha büyük bir hayal kırıklığı yaratabiliyor.

Bu nedenle 'O zaten benim gibi düşünüyor' varsayımı yerine doğrudan sormak çoğu zaman daha güvenli: 'Sen ileride nasıl bir hayat istiyorsun?'

Cinsellik Konuşulmadığında Sorun Daha Da Büyüyebilir

Cinsellik Konuşulmadığında Sorun Daha Da Büyüyebilir

Çiftlerin konuşmakta en çok zorlandığı konulardan biri de cinsellik.

İnsanlar partnerlerinin bazı beklentilerini kendiliğinden anlamasını bekleyebiliyor. Beğenilmeme, reddedilme veya yanlış anlaşılma korkusu da bu konuda açık iletişimin önüne geçebiliyor.

Ancak konuşulmayan cinsel beklentiler zamanla tatminsizlik ve duygusal uzaklaşma yaratabiliyor.

Burada kullanılan dil büyük önem taşıyor. 'Sen hiçbir zaman...' veya 'Sen zaten...' gibi suçlayıcı cümleler yerine kişinin kendi deneyimini anlatması çok daha yapıcı olabilir.

Örneğin 'Bunu hiç yapmıyorsun' demek yerine 'Şunu daha fazla yaşamak isterdim' demek, aynı meseleyi tartışmaya değil iletişime açıyor.

Peki Eski Kırgınlıklar?

Bazı çiftler kavga çıkmasın diye yaşanan bir kırgınlığın üzerine hiç konuşmamayı tercih ediyor.

Bu yöntem kısa vadede işe yarıyor gibi görünebilir. Ortam sakinleşiyor, konu kapanmış gibi oluyor ve hayat devam ediyor.

Ama aslında konu çoğu zaman kapanmıyor.

Özellikle özür dilenmemiş, açıklanmamış veya karşı tarafın neden kırıldığını anlamadığı durumlarda eski meseleler ileride yaşanan başka tartışmaların içine yeniden dahil olabiliyor. Böylece çiftler yalnızca o gün yaşanan problemi değil, geçmişte birikmiş bütün kırgınlıkları aynı anda tartışmaya başlıyor.

Bu yüzden 'boş ver' diyerek geçiştirmek yerine, sakin bir zamanda 'O gün yaşanan şey bende böyle bir his bıraktı'diyebilmek ilişkinin iletişim kalitesini ciddi biçimde değiştirebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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