İlişkilerde Kimsenin Konuşmak İstemediği 4 Konu
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Kaynak: https://www.theguardian.com/global/20...
Bir ilişkide bazı konuları açmak, kavga etmekten bile daha zor gelebiliyor. Para, cinsellik, gelecek planları ve geçmişten kalan kırgınlıklar çoğu çift için adeta mayınlı arazi. Ancak konuşmaktan kaçtığınız her mesele ortadan kaybolmuyor; aksine zamanla birikip ilişkinin en beklenmedik anında yeniden karşınıza çıkabiliyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir ilişkinin sırrı hiç tartışmamak değil, zor konuları birbirini kırmadan konuşabilmekten geçiyor.
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Bir ilişkide bazı konular vardır ki konuşmaya gelince ortam bir anda gerilir.
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Para, romantik bir ilişkide en fazla gerilim yaratan başlıklardan biri.
Cinsellik Konuşulmadığında Sorun Daha Da Büyüyebilir
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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