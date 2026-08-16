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8000 Metrede Nefes Almakta Zorlanan Dağcı Kendisine Rehberlik Eden Şerpa'nın Rahatlığını Paylaştı

8000 Metrede Nefes Almakta Zorlanan Dağcı Kendisine Rehberlik Eden Şerpa'nın Rahatlığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.08.2026 - 09:10

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Dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanmak, insan bedeninin sınırlarını sonuna kadar zorlayan sıra dışı bir mücadele. Kimileri için bu mücadele son derece anlamsızken kimileri için bir tutku. 8 bin metrenin üzerindeki alanlar dağcılık literatüründe 'Ölüm Bölgesi' olarak adlandırılıyor. Buralarda atmosferik basınç aşırı düşüyor ve havadaki oksijen miktarı deniz seviyesindekinin üçte birine kadar geriliyor. Hal böyle olunca insan vücudu hayatta kalmak için devasa bir savaş vermeye başlıyor.

8 bin metre yükseklikte oksijen yetersizliği nedeniyle nefes almakta büyük zorluk çeken bir dağcı, kendisine rehberlik eden Şerpa'nın büyük bir rahatlıkla sigara içtiği anları paylaştı. Dağcı oksijen maskesiyle yaşam mücadelesi verip nefes darlığı çekerken, yerel rehber Şerpa'nın herhangi bir zorlanma belirtisi göstermeden sakince oturması izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Db_OeUBIZwJ/
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Mükemmel bir adaptasyon!

Mükemmel bir adaptasyon!

Şerpalar, yüzyıllardır Himalaya Dağları'nın zorlu coğrafyasında ve yüksek rakımlarda yaşayan bir topluluktur. Kuşaklar boyu devam eden bu yaşam tarzı, onların genetik olarak düşük oksijen seviyelerine uyum sağlamasını kolaylaştırmıştır. Şerpaların alyuvar üretimi ve kas metabolizması, deniz seviyesinde yaşayan insanlara göre çok daha verimli bir oksijen kullanımı sunar. Bu sayede ekstrem dağcılar özel oksijen destekleriyle ayakta kalmaya çalışırken, Şerpalar yüksek irtifada adeta günlük hayatlarını sürdürür gibi hareket edebilirler. Zirve yürüyüşlerinde dağcıların en büyük güvencesi olan bu rehberler, doğanın sert koşullarına karşı insan genetiğinin ne kadar muazzam adapte olabileceğinin canlı bir kanıtıdır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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