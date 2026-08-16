8000 Metrede Nefes Almakta Zorlanan Dağcı Kendisine Rehberlik Eden Şerpa'nın Rahatlığını Paylaştı

Dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanmak, insan bedeninin sınırlarını sonuna kadar zorlayan sıra dışı bir mücadele. Kimileri için bu mücadele son derece anlamsızken kimileri için bir tutku. 8 bin metrenin üzerindeki alanlar dağcılık literatüründe 'Ölüm Bölgesi' olarak adlandırılıyor. Buralarda atmosferik basınç aşırı düşüyor ve havadaki oksijen miktarı deniz seviyesindekinin üçte birine kadar geriliyor. Hal böyle olunca insan vücudu hayatta kalmak için devasa bir savaş vermeye başlıyor.

8 bin metre yükseklikte oksijen yetersizliği nedeniyle nefes almakta büyük zorluk çeken bir dağcı, kendisine rehberlik eden Şerpa'nın büyük bir rahatlıkla sigara içtiği anları paylaştı. Dağcı oksijen maskesiyle yaşam mücadelesi verip nefes darlığı çekerken, yerel rehber Şerpa'nın herhangi bir zorlanma belirtisi göstermeden sakince oturması izleyenleri şaşkına çevirdi.